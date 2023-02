València renaturalitza l’avinguda d’Ausiàs March: posarà zones verdes a banda i banda i reduirà l’espai per al trànsit

Una avinguda més humanitzada amb zones verdes en els laterals on en l’actualitat hi ha voreres estretes i piles de cotxes aparcats. Aquesta és la remodelació que l’Ajuntament de València implementarà en l’avinguda d’Ausiàs March, concebuda actualment quasi com una autopista urbana.

La junta de govern local aprovarà divendres una modificació del pla general d’ordenació urbana (PGOU) per a reurbanitzar i renaturalitzar l’avinguda d’Ausiàs March, una de les artèries d’entrada i d’eixida més transitades de València. La proposta que portarà la Regidoria d’Urbanisme a la reunió de la junta de govern reduirà un carril de circulació per sentit i traslladarà les àrees verdes a la proximitat de les façanes dels habitatges, eliminant les actuals vies de servei, cosa que permetrà incrementar les zones per a vianants i la mobilitat sostenible davant del vehicle motoritzat.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha declarat que “el que pretenem amb la renaturalització de l’avinguda d’Ausiàs March és que aquesta ciutat estiga preparada per a combatre els efectes del canvi climàtic i avançar cap a una ciutat més resilient a l’augment de les temperatures”.

Sandra Gómez ha recordat que “precisament un estudi recent taxa l’impacte de les onades de calor en 900 morts a l’any en les grans ciutats d’Espanya i assenyalava l’asfalt, la falta d’arbratge i l’excés de contaminació i de trànsit com a principals factors causants de l’augment de les temperatures i de l’efecte illa de calor”.

La vicealcaldessa ha assegurat que vol canviar això: “Si ens hem merescut el nomenament com a capital verda europea és perquè ens preparem amb projectes com aquests per afrontar les conseqüències del canvi climàtic i per generar espais més verds i renaturalitzats alhora que generem espais socials i compartits per a tots els veïns i veïnes de Malilla, En Corts i la Font de Sant Lluís”.

Gómez ha reflexionat sobre “la dignificació de tots aquests habitatges que estan davant d’una gran avinguda; això també va de model de barri, de model de ciutat, ser veí o veïna d’una gran avinguda no té per què condemnar a viure sempre envoltat de contaminació acústica i mediambiental amb les greus conseqüències que té això per al teu habitatge i per a la teua vida”.

Gómez creu necessari que “des de l’Ajuntament fem una aposta per a buscar solucions innovadores com aquesta que, malgrat permetre que Ausiàs March continue sent una gran zona d’entrada i d’eixida de la ciutat, puguem portar les zones verdes als laterals dels habitatges per afavorir i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de l’avinguda”.

Modificació del PGOU

La modificació del PGOU que s’aprovarà divendres permetrà un canvi d’usos de la via, que en l’actualitat té un 78% de l’espai dedicat al trànsit motoritzat i només un 22% per al vianant i la mobilitat sostenible. Amb les modificacions que s’introduiran, les proporcions s’invertiran, perquè els vianants i el transport sostenible tindran el 66% de l’espai mentre que els vehicles de motor ocuparan el 34% de l’àrea. La nova modificació llevarà un carril per al trànsit motoritzat.

La proposta situarà les zones verdes en els laterals de la via, cosa que crearà una frontera verda que separarà les façanes dels habitatges del trànsit dels vehicles. Aquesta modificació generarà també espais de trobada ciutadana com ara zones verdes o places, cosirà els barris, dinamitzarà la vida comercial i crearà espais públics a Malilla, En Corts, Na Rovella i la Font de Sant Lluís.

Una vegada aprovada la modificació del pla general d’ordenació urbana, es licitarà el disseny de la reurbanització de l’avinguda, que resoldrà qüestions com el futur de les passarel·les per als vianants, que podrien eliminar-se, o les places d’aparcament, entre altres assumptes.

Les naus de la Saïdia

D’altra banda, la vicealcaldessa ha recordat que divendres se celebrarà una reunió entre l’alcalde, Gómez i la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, i l’associació de veïns i veïnes de la Saïdia per a exposar-los la solució municipal al conflicte sobre el macrohotel que una empresa vol fer a l’interior d’una illa de cases del carrer de la Guatla.

Sandra Gómez ha anunciat que proposaran la generació d’una unitat d’execució que “permeta traslladar l’edificabilitat a altres zones del barri, a altres unitats d’execució i reblir l’illa de cases”.

La regidora ha afegit, a més, que “s’alliberaria la zona central de les naus per fer-hi zones verdes i dotacions, perquè la reclamació principal dels veïns és la falta de serveis públics”. Sandra Gómez troba que “està donant-se una solució al conflicte i a les peticions dels veïns, perquè impossibilita la creació d’una gran residència dins de l’illa de cases, estem generant una zona verda i un nou servei i ens emportem l’edificabilitat a dues parcel·les de Doctor Olóriz, dues parcel·les que seran residencials”.