València suma 12 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i ja en té 34 als carrers de la ciutat

L’Ajuntament de València ha instal·lat una dotzena de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat, amb sis noves columnes de recàrrega, cadascuna amb dos endolls destinats a punts de recàrrega de vehicles elèctrics en la via pública, segons ha informat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario.

Amb aquests 12 nous dispositius, la ciutat en tindrà un total de 34 als seus carrers més els 40 habilitats en l’aparcament públic del Mercat Central.

Les ubicacions on s’han instal·lat les sis columnes són: al carrer de Sant Vicent Màrtir, número 55 (al costat del carrer del Frare, prop de l’Ajuntament); al carrer de Joaquim Ballester, al costat de l’IVO; en l’avinguda de Blasco Ibáñez, número 26 (prop de l’Hospital Clínic, en la vorera de davant); al carrer de Masquefa, número 30 (al barri de Benimaclet); en l’avinguda del Primer de Maig, número 70 (pròxim a Gaspar Aguilar), i al carrer del Pintor Stolz, número 69 (prop de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre).

La regidora Lluïsa Notario ha explicat que “l’objectiu de l’Ajuntament és potenciar aquest tipus de mobilitat i facilitar el desplegament d’aquestes infraestructures per incentivar l’ús dels vehicles elèctrics”, com a mostra també de “la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica, que són peces claus del nostre model de ciutat, atés que aspirem a convertir-nos en una ciutat climàticament neutra el 2030 i la mobilitat és un dels sectors que més impacten en les emissions de diòxid de carboni”.

A més, ha detallat que “per a accelerar la neutralitat climàtica cal que hi haja una xarxa de recàrrega pública que facilite una expansió més ràpida en l’ús del cotxe elèctric i des de l’Ajuntament treballem per impulsar les infraestructures necessàries per a agilitar-ho”.

Aquesta actuació suposa la posada en marxa de la segona fase del que va començar com una experiència pilot, dins del projecte Match Up, que bàsicament consistia a aprofitar part de la instal·lació d’enllumenat públic per a destinar-la durant el dia a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

De fet, la instal·lació d’enllumenat de dia no té a penes utilitat, i d’aquesta manera l’Ajuntament pot aportar infraestructura i participar de les necessitats de recàrrega de vehicles elèctrics, com a mesura de mobilitat sostenible amb baixes emissions de gasos efecte d’hivernacle. Així doncs, els carregadors poden oferir càrrega semiràpida fins a 22 quilovats en alterna per endoll durant el dia (quan l’enllumenat està apagat) i 1,5 quilovats en càrrega lenta durant la nit (quan l’enllumenat està operatiu).

Es preveu que les necessitats d’aquesta mena de mobilitat de vehicle elèctric s’incrementen exponencialment amb el temps, per la qual cosa es requerirà una infraestructura important de recàrrega de molts més punts, principalment de càrrega ràpida i semiràpida. El pressupost de la intervenció ha sigut de 45.785,89 euros, IVA inclòs.