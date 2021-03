València és la tercera província espanyola amb més armes de caça registrades per darrere de Madrid i Sevilla

El senador de Compromís Carles Mulet presentava el mes de febrer passat una bateria de preguntes al Govern relacionades amb el nombre d’armes de caça autoritzades i en actiu que hi ha a Espanya, així com pel nombre de víctimes que s’han produït per accidents relacionats amb aquesta activitat. De la resposta rebuda es desprén que València és actualment la tercera província espanyola en nombre d’armes registrades, amb 102.500 (11.018 rifles i 91.482 escopetes).

Aquestes dades suposen que, hui dia, hi ha una arma de caça per cada 25 habitants i 385 armes de caça menys que les registrades el 2020 a la província de València. Aquesta reculada ha provocat que Sevilla se situe com la segona província en aquest rànquing amb 102.571 (30 més que l’any passat). La província amb més nombre d’armes de caça autoritzades és Madrid, amb 231.247 (58.483 rifles i 172.764 escopetes), mentre que la quarta és Barcelona, amb 97.752.

Pel que fa a les altres dues províncies valencianes, Alacant compta amb 73.169 armes d’aquestes característiques (6.824 rifles i 66.345 escopetes), cosa que suposa una ràtio lleugerament superior a la de València (un rifle o escopeta per cada 25,7 habitants) i 298 armes menys que el 2020. A Castelló n’hi ha censades 41.862 (3.996 rifles i 37.866 escopetes), 209 menys que l’any passat i una per cada catorze habitants, una ràtio que quasi duplica la de les altres dues províncies.

En la resposta del Govern a Mulet consten també dos fets per trets accidentals en el territori valencià al llarg del 2020. Es tracta d’una persona que va morir a la província de València i un altre accident a Castelló en què no es van produir ferits.

605 víctimes d’accidents de caça en huit mesos a Espanya

En els huit primers mesos del 2020, els accidents de caça van causar 605 víctimes en tot Espanya, de les quals, 51 van ser mortals –unes xifres que no inclouen els casos que van passar a Catalunya i al País Basc–, va ser Castella-la Manxa l’autonomia que més sinistres d’aquesta mena va concentrar (177 ferits i 12 morts). Aquestes són les dades oferides pel Govern el mes de setembre passat a una altra pregunta formulada també pel senador Carles Mulet.