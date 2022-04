L’Ajuntament convoca el Fòrum Urbà València 2030 per construir conjuntament amb la ciutadania el model de ciutat de futur

El Fòrum Urbà València 2030, concebut com un espai obert de reflexió per a proposar, intercanviar i compartir idees i bones pràctiques per al desenvolupament sostenible de la ciutat, se celebrarà al llarg de tot el mes de maig de manera dispersa per la ciutat. Esta trobada, finançat pels fons europeus de recuperació ‘Next Generation’, com a projecte pilot de l’Agenda Urbana espanyola. ha sigut organitzada en el marc del procés de consolidació de l'Estratègia Urbana València 2030, un document impulsat per l'Ajuntament per a donar resposta als reptes del canvi climàtic i definir la projecció de la ciutat sobre els eixos de “la sostenibilitat, la salut i la prosperitat”.

L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat hui este esdeveniment en què participaran “persones expertes de primer nivell amb la voluntat de repensar el model de ciutat integrant a tots els àmbits de la societat”. “El nostre objectiu és obrir l’Estratègia Urbana València 2030 a la ciutadania perquè siga un projecte de ciutat, viu i flexible, capaç d’adaptar-se als canvis que vindran al llarg de la dècada vinent”, ha declarat l’alcalde.

“El Fòrum Urbà València 2030 pretén ser l’espai per a raonar, identificar les fortaleses i debilitats de València, i definir els projectes estratègics per a construir, a través del diàleg, un acord ample sobre quina és la ciutat que volem”, ha afegit Ribó, en destacar que “l’element articulador serà la ‘Missió Climàtica València 2030’”.

“Cal accelerar la transició a la sostenibilitat, i cal fer-ho d’acord amb els principis de la transició justa, és a dir, aquella que no deixa ningú enrere, amb l’alineació i articulació d’iniciatives de molt diversa índole, tal com es tractarà al Fòrum, que també el plantegem com un reconeiximent al paper de les entitats veïnals i ciutadanes que històricament han participat en la configuració dels nostres espais mes emblemàtics com el llit del Túria o El Saler”, ha subratllat el primer edil.

Amb este objectiu, este fòrum s’estructurarà en una sèrie de xarrades, conferències i debats sobre temàtiques clau per al marc estratègic de ciutat, generalment amb tres o quatre persones expertes que formularan els elements centrals del debat obert al públic assistent. Així mateix, hi haurà un taller de participació ciutadana a voltant de cada una de les sis mirades del marc estratègic.

Els continguts del fòrum, que començarà el 2 de maig al Saló de Cristall de l’Ajuntament, versaran sobre tots aquells elements més importants del marc estratègic de la ciutat, “que aprovà al Ple Municipal per un ample consens (amb 31 dels 33 vots emesos)”. En la primera sessió es presentarà l’Informe sobre l’Estat de la Ciutat segons els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Durant estos dies la capital del Túria serà “l’epicentre de les solucions innovadores per traçar les línies de treball de la pròxima dècada”, i se celebraran gran varietat de taules redones, relatives a la renovació de la ciutat construïda, el futur de la mobilitat, la creativitat, la innovació i el model energètic de la ciutat. A més, s’ha previst la reflexió sobre la València feminista, intel·ligent i verda, i el dret a l’habitatge, i l’ocupació de la ciutadania o l’economia en general.

Una sessió específica estarà dedicada a la dimensió metropolitana “per analitzar els reptes, com ara els relatius a la mobilitat, que compartim amb la resta de municipis metropolitans”, ha destacat l’alcalde.

Pel que fa als ponents d’este fòrum, que es clausurarà el dia 31 de maig a l’edifici Veles e Vents de La Marina, es troben, per exemple, el geògraf i professor i impulsor del corredor mediterrani, Josep Vicent Boira; la secretaria de la Xarxa de Ciutats que Caminen, Ana Montalbán; la il·lustradora i artista fallera, Marina Puche; l’experta en intel·ligència artificial, Nuria Oliver, l’arquitecta i Investigadora en gènere de la UPV, Eva Álvarez; la presidenta de la CEV València, Eva Blasco; l’arquitecte Carles Dolç; la presidenta de l’associació d’empreses d’energia renovable, Bianca Dragomir; i l’exvicepresidenta de l’Oficina de Desenvolupament Econòmic de Nova York, Ana Berenguer.

La seu estarà dispersa en diferents punts de la ciutat com ara l’Ajuntament, el col·legi d’Arquitectes, Las Naves, El Museu de la Ciutat, La Marina o el Parc Central.

Tota la informació sobre el Fòrum es pot consultar a la web: http://forourbanovlc2030.es/

“Consolidació d’un model positiu de ciutat”

Per la seua part, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha considerat que el Fòrum Urbà València 2030 “permetrà, amb els diàlegs amb experts, consolidar el procés de participació encetat per construir un model de ciutat positiu en el qual el govern local treballa”.

“S’ocupem per aconseguir una ciutat més sostenible, més verda en la qual la ciutadania respire els seus parcs, camine per les seues places, que integrades amb el seu entorn promouen una mobilitat sostenible, que accelera la descarbonització amb les zones de baixes emissions”, ha manifestat en parlar de “l'objectiu d’aconseguir una ciutat compacta i igualitària en el desenvolupament dels seus barris, inclusiva i amb oportunitats en tots els codis postals, i pensada per a totes les edats, educadora per als més xicotets i promotora d’un envelliment actiu per als més majors, una ciutat que hui és vibrant i creativa”.

“Voluntat de govern d’escoltar la ciutadania”

D’altra banda, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha ressaltat que este fòrum “és un exemple de la voluntat del govern local d’escoltar la ciutadania”. “L'Estratègia 20-30 no deixa de ser una plasmació estratègica de les polítiques que ja comencem a fer a l'any 2015 en este Ajuntament, perquè no comencem ara a fer estes polítiques, però ara es faran de manera dialogada i debatuda amb els sectors socials, amb l'acadèmia, amb els sectors empresarials, amb la societat civil organitzada”, ha explicat.

“Hui presentem este fòrum urbà, este diàleg que és un nou canal de comunicació i d'obertura de la ciutat amb els diferents sectors per a debatre entre totes i tots com volem que esta ciutat camine en les pròximes dècades”.