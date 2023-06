“Més València, menys port”: milers de valencians ixen al carrer per dir “no” a l’ampliació del port de València

Milers de persones han cridat alt i clar un “no” rotund a l’ampliació del port de València en una multitudinària protesta que ha arrancat divendres a les 18.30 de l’Albereda de València, a l’altura del pont de les Flors, sota el lema ‘Més València, menys port’.

La Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per 200 entitats veïnals, ecologistes i juvenils, han convocat la mobilització pel fet de considerar que es tracta d’un projecte que posarà en risc les platges del sud i la mateixa Albufera, i que xoca contra la declaració d’emergència climàtica aprovada tant pel Govern central com per la Generalitat Valenciana.

La mobilització ha discorregut pel pont de l’Exposició, el carrer del Palau de Justícia, Colom, Marqués de Sotelo i finalitza en la plaça de l’Ajuntament amb l’actuació de Los Chikos del Maíz, Les Maluks i Xavi Sarrià.

A més, actors, escriptors i artistes com Arturo Valls, Rafa Lahuerta, Eva Dénia o Enric Benavent han donat suport a la protesta, així com catedràtics com Joan Olmos, Carles Dolç o Vicent Torres. També la Federació d’Associacions Veïnals de València ha participat en la marxa, la presidenta de la qual, María José Broseta, va enviar al president del Govern valencià ara en funcions, Ximo Puig, un manifest contra aquest projecte signat per mig centenar de científics, acadèmics i experts, com Fernando Valladares, Andreu Escrivà, Vicent Cucarella Tormo, Martí Domínguez o la científica Odile Rodríguez de la Fuente, que ha afirmat que l’Albufera està amenaçada i que cal plantejar-se el decreixement del port de València.

El projecte d’ampliació

L’ampliació del port de València (el primer de la Mediterrània i el quart d’Europa en moviment de contenidors) suposarà duplicar la seua superfície mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees i la seua capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors (actualment en gestiona 5 milions a l’any) i incrementar exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants, sense que hi haja estudis sobre les conseqüències ambientals d’aquests augments, tot això en un context d’emergència climàtica.

Actualment, la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 tramitada per a un projecte que s’ha modificat substancialment està qüestionada arran d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que ha suspés cautelarment la condició de l’Autoritat Portuària de València (APV) com a òrgan substantiu, cosa que li permetia decidir sobre la necessitat de fer una altra DIA d’acord amb el projecte actual i les seues possibles conseqüències en el trànsit rodat de l’àrea metropolitana, així com a les platges del Parc Natural de l’Albufera.

Un dels redactors de l’Informe d’Avaluació sobre Canvi Climàtic del Grup Intergovernamental d’Experts (IPCC), el director executiu de Carbon Project, Pep Canadell, va afirmar pel que fa a l’augment de capacitat de ports com el de València, que no hi ha alternatives a curt termini als combustibles altament densos dels vaixells i que aquests projectes van en contra de la lluita climàtica.

La convocatòria d’eleccions generals per al pròxim 23 de juliol mantindrà parada l’aprovació per part del Consell de Ministres de la polèmica ampliació del port de València fins que es conforme el nou Govern que emane dels comicis, siga amb un nou front d’esquerres o amb un canvi en favor de la dreta i l’extrema dreta.

Encara que des de la part socialista del Govern es va valorar l’aprovació del projecte constructiu dels nous molls en l’últim Consell de Ministres celebrat el mes de gener passat, l’oposició d’Unides Podem va paralitzar el procés. La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va visibilitzar aquest rebuig el 25 de maig passat després de visitar juntament amb entitats veïnals i ecologistes l’impacte del port a les platges del Parc Natural de l’Albufera: “Si hem declarat l’emergència climàtica a Espanya, aquesta infraestructura a València no pot tirar avant”, va afirmar.