València suspén els actes oficials del 9 d'Octubre per la crisi sanitària del coronavirus

L'Ajuntament de València ha anunciat aquest divendres la suspensió dels actes oficials del pròxim 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, a causa de la situació actual de la pandèmia de coronavirus, que en les últimes setmanes reflecteix un ascens constant de nous contagis i brots en aquesta ciutat.

La decisió s'ha pres en la reunió de la Junta de Portaveus Extraordinària que l'alcalde, Joan Ribó, ha convocat el matí d'aquest divendres a l'Ajuntament i ha anunciat que s'estudiaran possibles alternatives davant la suspensió d'actes com la tradicional processó cívica de la Senyera, que recorre el centre de la ciutat cada 9 d'octubre amb la presència de desenes de milers de persones.

L'alcalde de València explicava a la resta de portaveus que amb les dades dels quals es disposen no es poden mantindre els actes que se celebren tradicionalment. La decisió de plantejar aquesta suspensió amb tanta antelació, ha destacat el primer edil valencià, és perquè es tracta d'un "dia fonamental i una celebració clau per a la ciutat de València i la Comunitat Valenciana, i volem treballar aquest dia amb el màxim de consens i veure què podem fer amb seguretat per a dotar les celebracions del 9 d'Octubre de l'esplendor que es mereix una celebració com aquesta".

Ribó ha emplaçat a la resta de partits a setembre per a tornar a parlar del tema i analitzar la situació: "Tot fa indicar que aquells actes que suposen una gran concentració de persones, no es podran celebrar".

El propi alcalde ho aapuntava també en xarxes socials en explicar que el 9 d'Octubre enguany "tindrà unes celebracions alternatives a actes multitudinaris com la Processó Cívica, que per motius sanitaris serà impossible realitzar", i afegia: "El dia dels valencians i valencianes tindrà un homenatge a la Senyera com es mereix l'emblema que ens uneix com a Poble".

El #9Octubre d’enguany tindrà unes celebracions alternatives a actes multitudinaris com la Processó Cívica, que per motius sanitaris serà impossible realitzar.



El dia dels valencians i valencianes tindrà un homenatge a la Senyera com es mereix l’emblema que ens uneix com a Poble pic.twitter.com/NBZu3elejl — Joan Ribó (@joanribo) 7 de agosto de 2020

La pandèmia també va obligar, el mes de març passat, a suspendre les Falles, que malgrat haver-se ajornat inicialment a mitjan juliol, es va decidir celebrar-les ja en 2021.