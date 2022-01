Veïns de Benimaclet protesten pel tall d’una séquia que impedeix el reg d’horts en la zona d’expansió del barri

El veïnat de Benimaclet es mobilitza dissabte contra la intenció per part de l’Ajuntament de València de tallar el braç d’Alegret de la séquia de Mestalla.

Fonts veïnals afirmen que aquesta situació posa en perill el reg de part de l’horta en producció del barri i per aquest motiu han convocat una concentració dissabte a les 12.00 h en la plaça de l’Ajuntament.

La concentració, convocada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, Horts Urbans de Benimaclet, CSOA l’Horta, Cuidem Benimaclet i Entre Barris, rebutja el tall d’aquest ramal de la séquia i exigeix a l’Ajuntament de València “una solució que no atempte contra el patrimoni cultural, el teixit social del veïnat, la sostenibilitat, la resiliència ni la capacitat d’autoconsum”.

Segons l’associació Horts Urbans de Benimaclet, el tall del braç d’Alegret comportaria atemptar contra l’horta de València de tres maneres principals: “Posa en perill un sistema de reg que està reconegut per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i inclòs en la llista de Patrimoni Agrícola des del 27 de novembre de 2019 i destrueix la iniciativa social i ciutadana dels horts urbans de Benimaclet, en funcionament des de fa nou anys i que són un model d’autogestió, sostenibilitat i recuperació del territori”.

És per això que, des d’aquests col·lectius, s’exigeix que la defensa de l’horta valenciana “no es quede merament en xerrameca, sinó que es transforme en fets que continuen mantenint l’horta viva”. A més, afirmen que el tall d’aquest braç de la séquia de Mestalla posa en risc el cultiu de 40.000 metres quadrats d’horta.

Des de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua desmenteixen aquesta dada d’una manera rotunda i argumenten que aquesta actuació ve motivada per una denúncia del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, arran d’haver detectat abocaments il·legals d’aigües residuals, que fa anys es podien abocar en les séquies. No obstant això, ara estan desconnectant-se aquests abocaments de les séquies per redirigir-los al clavegueram.

En el cas del braç d’Alegret, expliquen que és un dels quatre braços de la séquia de Mestalla que dona servei a la zona de Benimaclet i que tant els horts privats d’agricultors professionals com els de l’associació de veïns, que estan conveniats amb l’Ajuntament i amb un propietari privat que en va cedir l’ús mentre no es posara en marxa el pla urbanístic, tindran garantit el servei amb la resta dels braços de la séquia.

Per tant, la mesura afectarà tan sols els que no tenen cap mena de conveni sobre el sòl que cultiven i que tampoc tenen acord per a pagar l’aigua que utilitzaven fins ara de la séquia de Mestalla, llevat que regularitzen la seua situació.

Les mateixes fonts han reivindicat el seu compromís amb el foment de l’agricultura de proximitat en afirmar que en dos anys s’han invertit 8 milions d’euros en millora de sistema de reg de l’horta i que en el cas de la séquia de Mestalla s’invertiran 800.000 euros a desconnectar els abocaments d’aigües residuals, amb la millora consegüent de la qualitat de l’aigua.