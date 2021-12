Veïns de la zona de la Saïdia de València protesten contra un projecte hoteler de 500 habitacions en un pati interior

“Aniré a la manifestació, perquè em sembla una aberració construir un megahotel de 575 habitacions a l’interior d’un desllunat envoltat d’edificis en què vivim unes 800 persones; considerem que serà un caos i que patirem problemes de contaminació acústica i ambiental pel fet de posar fins a 1.000 persones en un desllunat, però a més vaig a la manifestació, perquè no vull que això afecte el meu estil de vida i el comerç tradicional del barri”.

Així s’ha pronunciat Amparo Vidal, veïna que viu en un dels edificis residencials en l’illa interior dels quals es pretén habilitar unes naus com un complex hoteler de 575 habitacions.

El projecte ha generat el rebuig de la majoria dels veïns de les finques confrontants, perquè entenen que la ubicació no és la més idònia per a aquesta mena d’activitat per l’impacte que pot generar sobretot en forma de sorolls, motiu pel qual han convocat una manifestació dissabte a les 11.00 h, una protesta secundada per diverses plataformes com EntreBarris i La Saïdia Comuna, no sols contra aquesta edificació, sinó també contra la proliferació d’apartaments turístics per tota la ciutat

Ximo Muñoz és un altre dels veïns afectats: “M’opose a la construcció de l’hotel i residència dins del desllunat, perquè ens destrossarà la vida als veïns que hi vivim tota la vida. Ara ens volen posar un edifici a tres metres de distància, amb la qual cosa perdrem tota la llum, tot l’aire i tota la vida, ens oposem al projecte, perquè ens sembla una aberració, no es coneix una cosa així ni a València ni probablement en cap lloc d’Espanya”.

Segons informen fonts veïnals, la promotora Inversiones Gran Valencia 2005 SL ha sol·licitat llicència a l’Ajuntament de València per a construir un macrocomplex hoteler en una parcel·la interior entre els carrers de Sagunt, Pare Urbà, Luz Casanova i Sant Bru; el veïnat de la Saïdia ha dut a terme diferents accions i mobilitzacions per a oposar-se col·lectivament a aquest projecte.

L’edificació, de grans dimensions, ocuparà un espai de 18.000 metres quadrats i comptarà amb 575 habitacions destinades a ús hoteler i residència d’estudiants. Segons el veïnat i els col·lectius afectats, un projecte d’aquesta magnitud suposarà un gran impacte sobre el territori que afectarà negativament la vida quotidiana del barri, ja que promourà processos de turistificació, gentrificació i el desplaçament consegüent del veïnat, com ja ha passat en altres zones de la ciutat de València.

De fet, la protesta posa el focus en la detecció d’altres projectes en el districte que ratifiquen aquests processos de mercantilització de la vida en els barris, com per exemple la proliferació d’apartaments d’ús turístic, la substitució del comerç local per franquícies, el buidatge de finques senceres per a destinar-les al negoci turístic, entre altres.

La manifestació convocada el dissabte 11 de desembre farà un recorregut pels diferents casos detectats, que s’iniciarà precisament des del carrer Guala, lloc on es planifica la construcció del macrohotel. L’itinerari circularà a continuació pel carrer de Fra Pere Vives, el carrer de la Visitació, el Mercat de Sant Pere Nolasc i el carrer de Sagunt.

Les mateixes fonts adverteixen que la situació de la Saïdia no és un cas aïllat, sinó una dinàmica repetida en diferents zones de la ciutat de València: “Ja no és únicament una mobilització del veïnat afectat directament per a oposar-se a aquesta edificació, sinó que es tracta de la mobilització del barri, del districte i de la ciutat contra l’especulació, la gentrificació i la turistificació per uns barris per a qui els habita. Per això, les veïnes i els veïns fan aquesta denúncia amb el suport de diferents plataformes ciutadanes de València, com La Saïdia Comuna o EntreBarris”, afirmen.

L’Ajuntament encara no ha donat el vistiplau al projecte

Sobre el projecte, fonts de la Regidoria d’Activitats que dirigeix Lucía Beamud informen que “l’Ajuntament no ha donat cap permís per a un hotel a la Saïdia” i aclareixen que “actualment l’única cosa que hi ha és una empresa que ha presentat una sol·licitud i els tècnics estan estudiant-la”.

El resultat d’aquest procés pot concloure de tres maneres diferents: “Denegació del permís, aprovació del permís o sol·licitud de canvis (de més o menys calat) en el projecte presentat”.

A més, afigen que “hi ha diversos hotels que han sol·licitat permís als quals el servei de llicències ha demanat canvis substancials en el projecte i dels quals no s’ha tornat a rebre sol·licitud” i que “el Servei d’Activitats és molt rigorós, com no podia ser d’una altra manera, perquè tots els projectes complisquen per igual les ordenances i les normes establides per a aquests casos”.

Des d’Activitats rebutgen, “per a aquest barri i per a qualsevol altre de la ciutat, que la construcció d’un establiment hoteler en un solar buit fins al moment haja d’incrementar el preu de l’habitatge que hi ha actualment, ja que els habitatges continuaran sent els mateixos i no es redueix l’habitatge residencial ni s’expulsa cap veí de sa casa”.

L’Ajuntament, per contra, “sí que considera un problema que blocs d’edificis d’ús residencial siguen comprats per fons voltor per expulsar els veïns i crear apartaments turístics, per la qual cosa treballa en una modificació del pla general d’ordenació urbana (PGOU) per a prohibir aquestes operacions en determinats barris de la ciutat; a més l’Ajuntament ja ha prohibit la creació de nous apartaments turístics en els barris de Ciutat Vella i el Cabanyal”.