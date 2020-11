El veto de l’extrema dreta impedeix la condemna institucional del parlament valencià a la violència masclista

Quan l’extrema dreta i les seues proclames van arribar al parlament valencià es va advertir que el període de quatre anys en què es van aprovar més de 80 declaracions institucionals i lleis consensuades per tota la cambra havia sigut un oasi. El grup parlamentari de Vox i les seues proclames negacionistes de la violència masclista impedeixen que, per segon any consecutiu, les Corts Valencianes facen una declaració institucional que condemne la violència contra les dones en el dia per la seua erradicació, el 25 de novembre.

Les declaracions institucionals són un pronunciament del parlament autonòmic sobre un assumpte d’interés i, com a acte institucional, requereix el consens de tots els grups parlamentaris perquè es lligen en el ple. L’oposició de l’extrema dreta a aquestes condemnes impedeix que es facen per la cambra. L’any passat es va salvar aquest escull amb l’aprovació d’una proposició no de llei presentada per Unides Podem que va reclamar la declaració de l’emergència feminista. El compromís del PSPV, Compromís, Unides Podem, PP i Ciutadans se centrava a mantindre “la lleialtat institucional” de tots els grups per enfortir la tasca del Govern valencià i el central en la lluita contra les dones en totes les seues formes, fins a aconseguir “una societat lliure de violència masclista”.

Enguany, el 25 de novembre coincideix amb un ple ordinari en què no es van introduir proposicions no de llei, sinó validació de convenis i debats de projectes de llei i dictàmens de comissions. Atesa la impossibilitat de plantejar una iniciativa parlamentària, la Mesa de les Corts ha plantejat iniciar la sessió amb un minut de silenci per les víctimes de violència masclista.

L’última resolució unànime sobre aquesta qüestió es va aprovar el 22 de novembre de 2018 i recordava que “és responsabilitat de les Corts treballar de manera conscienciosa per eliminar totes les manifestacions de les violències contra les dones”.