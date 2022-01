Via lliure per a desmantellar Castor després d’inadmetre el Suprem el recurs de la mercantil Escal

La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) va declarar a principis del mes passat la inadmissibilitat del recurs presentat per la mercantil Escal UGS SL (promotora del magatzem de gas Castor) contra l’acord del Consell de Ministres, de 31 d’octubre del 2019, que va posar terme a la hibernació de les instal·lacions d’emmagatzematge subterrani de gas. Aquest acord del Govern acordava el desmantellament, el segellament i l’abandó definitiu dels pous davant de la costa de Vinaròs.

L’alt tribunal no entra en el fons de les al·legacions del recurrent, ja que declara la inadmissibilitat del seu recurs per falta de legitimació. En la sentència, el Suprem recorda que la seua doctrina jurisprudencial sobre l’apreciació de la legitimació es fonamenta en la demostració que la disposició o l’acte administratiu impugnats ha produït o ha pogut produir una lesió jurídica de drets o interessos legítims en sentit propi.

Amb aquesta sentència, el Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix Teresa Ribera té via lliure per a traçar un full de ruta amb vista al futur desmantellament de la instal·lació, paralitzada des de l’any 2013, quan la injecció de gas davall terra en la plataforma situada davant de la costa de Vinaròs va provocar una sèrie de sismes, més de 500, que van notar veïns de les províncies de Castelló i Tarragona.

El procés per a desmuntar la plataforma es divideix en dues fases: en primer lloc, el segellament dels pous i, en segon lloc, el desmantellament de tota la infraestructura. Uns processos que requereixen uns quants tràmits administratius que no són ni molt menys ràpids d’obtindre, especialment la necessària declaració d’impacte ambiental.

Mentrestant, el departament que dirigeix Teresa Ribera analitza les diferents possibilitats i entre aquestes, segons ha avançat Cinco Días, figura la possibilitat de vendre per parts la plataforma, una opció que hauria suggerit la mercantil Enagás i que permetria al Govern cobrir el cost del desmuntatge que podria arribar a 200 milions d’euros. En aquest sentit, fonts del Ministeri han assegurat a elDiario.es que “de moment” no consta aquesta petició.

D’altra banda, segons el mateix diari, Escal estaria sospesant remetre una carta a la ministra Ribera per demanar-li que reconsidere la seua postura de desmuntar la plataforma, més encara després de la sentència judicial que va absoldre els directius de la mercantil.

L’Audiència Provincial de Castelló va absoldre en sentència publicada el 30 de novembre passat Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau i la mercantil Escal UGS SL de delicte contra el medi ambient i els recursos naturals.

Un total de 123 afectats per aquests sismes provocats pel projecte Castor reclamaven a l’empresa concessionària Escal UGS 1.845.000 euros pels danys morals produïts per “l’onada de pànic generalitzat” conseqüència dels 552 sismes que es van detectar en les poblacions afectades.

L’acusació popular, exercida per l’Associació Nacional Arca Ibèrica, demanava set anys de presó per als dos directius de l’exconcessionari Escal UGS pels presumptes delictes contra els recursos naturals i el medi ambient “amb risc greu de perjudici per a la salut de les persones i risc greu de deterioració irreversible o catastròfica”.