El vicepresident de la Generalitat Valenciana utilitza unes jornades d’Agricultura per a fer propaganda de Vox

La línia entre el caràcter institucional i el partidista en els actes públics és especialment difusa per a la ultradreta valenciana. El vicepresident de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, va aprofitar un acte de la Conselleria d’Agricultura, que també gestiona Vox, de la mà de José Luis Aguirre, per a manifestar les consideracions del partit sobre el Pacte Verd Europeu.

Els representants de la ultradreta en el Consell que dirigeix el popular Carlos Mazón van afirmar que la legislació és “excessivament mediambientalista” i que “ataca les possibilitats de producció i no deixa viure el sector primari”, al mateix temps que van advertir que les polítiques que “es voten des de Brussel·les són absolutament pernicioses i diabòliques”.

En declaracions als mitjans abans de la jornada, el representant de Vox a la Comunitat Valenciana va reconéixer el caràcter partidista de l’acte: “El que intentem des de la nostra posició política és conscienciar la societat amb vista a unes eleccions que tenim molt a la vora, que són al juny per a Europa, perquè és des d’Europa des d’on es dicta la defensa o l’atac contra els nostres sectors primaris”, va dir, segons recull l’agència Europa Press.

Tots dos van exposar que les línies que marca Brussel·les, i que el partit rebutja de ple, són “perjudicials” per al sector primari. El conseller d’Agricultura va carregar contra l’estratègia de la biodiversitat i l’estratègia “de la granja a la taula’, va reclamar la derogació de ”tota la legislació adoptada arran del Pacte Verd Europeu“ i ”la revisió dels acords comercials per a protegir els productors europeus“, mentre que el vicepresident del Consell va apuntar que, ”quan la ciutadania se sorprén de les tractorades“ o ”no entén per què entren productes de tercers països amb diferents requisits, per què arriben tantes taronges del Marroc o d’Àsia, tot això és perquè algú ho ha aprovat“ i ”ve perquè hi ha un Pacte Verd“ i ”un muntó de legislació que va desenvolupant-se des de Brussel·les que ningú ha votat i que ens afecta directament“. Tots dos ja van anar a Brussel·les a un acte del partit amb finalitats similars.

Després de l’acte, el vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura i Esport va difondre en el seu perfil de X –Twitter– un videoresum, a què va afegir: Vox “ha sigut l’únic partit que ha votat en contra d’un pacte que és un pla massiu d’acomiadaments i que posa en perill l’economia de moltes famílies a la nostra regió”. En el clip s’incorpora un fragment de Barrera en les jornades, on afirma sobre els ultradretans: “Som els únics que hem tingut el valor de votar en contra i d’alçar la veu i per això ens han anomenat negacionistes”.

TWITTER - 1775614688857927784

El gabinet de comunicació de la conselleria també apunta que el mes passat les Corts Valencianes “van aprovar una proposició no de llei de tramitació d’urgència relativa a les conseqüències del Pacte Verd Europeu per als interessos nacionals i en defensa del sector primari espanyol, presentada pel Grup Parlamentari Vox i secundada pel PP”.

Seguint la línia de Vox, que porta les mateixes iniciatives en les comunitats autònomes en què governa, la jornada és un calc de la que es va celebrar el mateix dia a Valladolid, on la ultradreta també ocupa la vicepresidència de la Junta i la Conselleria d’Agricultura. L’acte va comptar amb persones que “pateixen les conseqüències de la legislació europea”, segons la nota del Consell, que esmenta a Rebeca García, del sector vitivinícola; Javier Tarín, transhumant i membre de La Dula; Daniel Ramos, ramader de braus; Paula Nuévalos, jove agricultora; i Javier Monterde, empresari del sector avícola.