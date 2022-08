VÍDEO | Així va ser l’evacuació de Teresa: “Ens vam posar a plorar, no sabíem que passaria, el cel es va posar roig i el foc s’acostava”

“Estava a casa amb la meua àvia, la meua germana i els meus oncles, ja que tota la vida hem estiuat a Teresa. A les 18.00 aproximadament l’Ajuntament ja va avisar per megafonia que ens preparàrem per si calia desallotjar el poble i 10 minuts més tard van ordenar l’evacuació. En aquell moment vam esclatar a plorar i ens va entrar una mica d’ansietat, perquè no sabíem què passaria, de sobte es va omplir tot de cotxes, el cel es va posar roig i el foc anava acostant-se”.

Aquest és el testimoniatge d’Aynara Bosch, una jove de 18 anys que va viure en primera persona ambla seua germana, la seua àvia i els seus oncles el desallotjament de Teresa a conseqüència de l’incendi declarat a Begís, que ja ha arrasat 10.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 1.500 veïns i veïnes.

Segons conta, “dilluns ja vam començar a veure una mica de fum per les muntanyes, però no pensàvem que el foc arribaria al poble, de fet, hi hagué revetla, perquè les festes del poble van començar dissabte; dimarts al migdia, hores abans de l’evacuació, ja ens vam començar a preocupar, perquè es notava que el foc anava acostant-se”.

Tal com relata, quan van ordenar el desallotjament ho van deixar tot i se’n van anar amb els seus oncles a València, on resideixen: “A la nit, en veure les imatges amb tot el poble envoltat de foc, no m’ho podia creure, se’m va partir l’ànima. He estiuat tota la vida a Teresa i sempre ha estat verda, plena de vida i de vegetació i ara veure-ho tot negre és una sensació de tristor que no sé ni com explicar”.

Alba Buendía és una altra de les veïnes evacuades: “Tot va passar molt ràpid i va estar bastant organitzat, perquè la gent al migdia ja estava fent maletes per si calia desallotjar. A les 18.00 va sonar el primer ban avisant perquè ens preparàrem i 10 minuts més tard es va ordenar l’evacuació. Al cap de cinc minuts va arribar la Guàrdia Civil per assegurar-se que tot anava bé. Hi havia molta gent plorant i molt nerviosa. Hi havia un autobús que anava emportant-se la gent sense cotxe i els residents del poble es van desplaçar a altres pobles pròxims”.

Buendía afig que van passar “molta tensió” i que van viure “amb molta impotència com anava arribant el fum i com tot el cel semblava foc”.

Segons l’última actualització de dimecres a la vesprada, l’incendi de Begís (l’Alt Palància) havia calcinat ja més de 9.900 hectàrees i havia obligat al desallotjament de 1.500 persones. A més, 30 mitjans aeris i 400 efectius de diferents cossos i comunitats autònomes des de terra van redoblar esforços per combatre el foc, malgrat les “enormes dificultats”.

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va informar també dimecres a la vesprada de precipitacions sobre la zona de l’incendi de Begís, on també es van registrar alguns llamps. Segons va indicar l’agència en xarxes socials, hi havia dos nuclis de precipitacions a l’interior nord de Castelló i la zona de la marjal de Pego-Oliva, en la zona de l’incendi de la Vall d’Ebo.