Vila-real se situa com la segona ciutat espanyola més afectada per la COVID en els últims catorze dies

En un moment en què el repunt de contagis de coronavirus és més que preocupant, amb una xifra de més de 2.000 positius diaris des de fa més d’una setmana -2.531 aquest dimarts- i una incidència acumulada a la Comunitat Valenciana que supera els 345 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies, el Govern valencià es va veure obligat a augmentar les restriccions amb vista a les festes de Nadal, mantenint el tancament perimetral de tot el territori i retallant a sis persones les reunions socials, entre altres qüestions. Les dades demostren que el virus està lluny d’estar controlat.

Analitzant el mapa d’incidència de la COVID-19, veiem que la situació ha empitjorat respecte fa unes setmanes i les quatre grans ciutats valencianes (València, Alacant, Elx i Castelló) han empitjorat els registres respecte dels quinze dies anteriors. Així doncs, el cap i casal ha passat de 252 a 294 positius per cada 100.000 habitants, un 17% més; Elx en té 304, tot i que el 10 de desembre en tenia 217, la qual cosa suposa un augment del 40%; Alacant se situa en 244 casos –ve de 192 fa quinze dies–, una incidència un 27% pitjor; finalment, Castelló registra 200 casos per 100.000 habitants, un 58% més que fa dues setmanes, en què en reportava 126.

Més enllà de les grans ciutats, destaca l’evolució del virus en municipis com Vila-real, que és la segona entre les localitats espanyoles de més de 40.000 habitants amb pitjor incidència acumulada en els últims quinze dies, només superada per Palma (581 casos per cada 100.000 habitants). La ciutat de la Plana ha reportat en les dues setmanes passades 259 positius, que la situen amb una incidència de 509 casos per 100.000 habitants, un 58% més que fa quinze dies.

Quatre ciutats valencianes més de més de 40.000 habitants registren una incidència acumulada per damunt de 300 casos. Es tracta d’Alcoi, amb 363 contagis per cada 100.000 habitants i un creixement del 16% en dues setmanes. La capital de l’Alcoià se situa en el lloc número quinze del rànquing estatal, que lidera Palma; Sant Vicent del Raspeig, on els contagis de coronavirus han crescut un 76% en aquest període i la incidència se situa en 313 casos per 100.000 habitants –ocupa el lloc 26 en el rànquing global–; Elx ocupa el lloc número 30 en aquesta classificació negativa, amb una afecció de 304 casos i un creixement del 29%.







L’altra ciutat més gran de 40.000 habitants que supera els 300 positius és Gandia –32 en el rànquing–, que té una incidència acumulada de 303 casos. La capital de la Safor, al contrari que les altres localitats esmentades abans, ha vist com es reduïen els contagis en els últims quinze dies un 21%.