Volkswagen assegura la seua inversió en la gigafactoria de bateries de Sagunt

S'ha resolt la incògnita. Encara que tots els actors es mostraven molt optimistes sobre aquest tema malgrat l'amenaça d'espantada de Volkswagen de fa unes setmanes en considerar insuficient el PERTE anunciat inicialment pel Govern, la multinacional automobilística alemanya ha confirmat aquest dimecres que accepta la resolució de l'Executiu i seguirà endavant amb el projecte de gigafactoria de bateries que té previst construir a Sagunt.

D'aquesta manera, Seat, el Grup Volkswagen, PowerCo i les empreses del projecte 'Future: Fast Forward' accepten la resolució del PERTE del vehicle elèctric i seguiran endavant una “inversió històrica” de 10.000 milions d'euros per a “transformar Espanya en un 'hub' europeu de mobilitat elèctrica”.

Tal com ha assegurat el president de Seat, Wayne Griffiths: “Hui és un dia històric per a tots nosaltres. Fem un pas estratègic: SEAT S.A, el Grup Volkswagen, PowerCo i les empreses del projecte 'Future: Fast Forward' hem acceptat la resolució del PERTE VEC i conjuntament invertirem 10.000 milions d'euros a Espanya”.

Es tracta, ha insistit, d'un primer pas: “Ara continuarem buscant solucions per a desenvolupar el nostre ambiciós pla d'electrificació”. En aquest sentit, recorda que Seat “està liderant, des d'Espanya, el desenvolupament dels cotxes de la plataforma Small BEV per al Grup Volkswagen”, un projecte que, ha afirmat, “democratitzarà l'accés a la mobilitat sostenible a Europa amb cotxes elèctrics 'made in Spain'”.

Griffiths ha recordat que el Grup Volkswagen electrificarà les fàbriques de Martorell i Pamplona, així com que Espanya tindrà la seua primera planta de bateries en Parc Sagunt II de la mà de PowerCo *Spain. “Aquest pla impulsarà la transformació de la nostra indústria i ajudarà a crear milers de noves ocupacions i a mantindre la competitivitat del país”, ha sentenciat el president de Seat.

L'acceptació del PERTE per part del Grup Volkswagen i de Seat, sosté, “és una mostra del ferm compromís amb Espanya i amb Europa”, al mateix temps que donava les gràcies “a totes les persones que han fet possible l'èxit d'aquest pla, especialment a la col·laboració amb les administracions públiques”. “Fa 70 anys Seat va posar Espanya sobre rodes, i ara posarem Espanya sobre rodes elèctriques”, concloïa Griffiths.