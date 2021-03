La volta al món del fill artista de l’exdirectora de l’IVAM a càrrec del pressupost del museu

Portugal, França, la Xina, el Japó, Cuba, Guatemala, l’Equador, l’Argentina, la República Dominicana, Xile, l’Uruguai, Mèxic... Rablaci (València, 1987), el fill artista de l’exdirectora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Císcar i de l’exconseller Rafael Blasco, condemnat per corrupció, va exposar les seues obres en mig món amb els recursos del museu, segons la Fiscalia Anticorrupció. Un tour internacional insòlit per a un artista tan jove i que encetava la seua carrera en el món de l’art contemporani (ni tan sols havia acabat la carrera de Belles Arts). La generosa beca atorgada per sa mare va portar l’artista, escultor i fotògraf a tres continents i sense abonar ni un sol euro. Un suport que ja voldria qualsevol artista novell.

L’escrit d’acusació del ministeri fiscal, que sol·licita 12 anys de presó per a Císcar, detalla la volta al món del jove artista, amb el qual el personal del museu es va bolcar per ordre de sa mare. El cost del transport de les obres i de l’artista i els seus familiars va ascendir a 143.883 euros, un import assumit per les empreses d’Enrique Martínez, investigat en la causa. Les seues firmes, especialitzades en la logística en el món de l’art, van obtindre adjudicacions de l’IVAM per valor de 3,7 milions d’euros en total. Anticorrupció considera que els pagaments per a les exposicions de Rablaci (acrònim de Rafael Blasco Císcar) van ser favors a canvi de convertir-se en les adjudicatàries de capçalera del museu.

Consuelo Císcar, “en benefici propi, va disposar dels mitjans materials i personals del museu públic per promocionar la carrera artística del seu fill, apartant il·lícitament aquests mitjans de la finalitat pública a què estaven afectes”, indica l’escrit de la fiscal. Uns quants subordinats de Císcar en el museu, segons la investigació, es van dedicar al disseny dels catàlegs i les invitacions, la traducció dels textos i fins i tot l’enviament de cartes personals i el currículum de Rablaci, de qui es va arxivar la causa.

Madrid

El periple de l’artista comença en la galeria Raquel Ponce de Madrid, a l’octubre del 2008, “un esdeveniment important per a l’acusada, ja que es tractava de la primera exposició individual del seu fill”. Les despeses del transport de les fotografies i les escultures, així com l’allotjament de Rablaci, van ser a càrrec de Sakvitur, una de les empreses d’Enrique Martínez, que va emetre les factures, però no les va cobrar mai. Abans d’aquesta exposició, Císcar va decidir comprar per a l’IVAM a la galeria madrilenya una obra de l’artista Jorge Pineda per 41.760 euros “sense tramitar l’expedient de contractació oportú”, segons el Ministeri Fiscal.

Portugal

Després d’aquesta primera exposició, Rablaci va saltar a Portugal, on van anar a parar tres de les seues obres en una exposició col·lectiva celebrada en el Centre Cultural de Cascais entre agost i setembre del 2008. Paral·lelament, l’IVAM va celebrar al país veí tres exposicions, a una de les quals (la de l’escultor i amic de la família Ramón de Soto, històric padrí de Rablaci ), va assistir Císcar acompanyada del seu marit Rafael Blasco. El cost del viatge de l’exconseller el va assumir l’IVAM, mentre que el del seu fill, així com la logística del transport de les seues obres, el va abonar l’empresa Sakvitur.

L’any següent, Rablaci va presentar la seua exposició individual titulada “Metáforas del hombre contemporáneo” en el Convent de Crist de Tomar, que va coincidir amb una mostra organitzada per l’IVAM a Cascais. “Gràcies a la coincidència de les exposicions en dues ciutats pròximes”, Consuelo Císcar “ho va aprofitar per a desplaçar-se prèviament” a l’exposició del seu fill, “i aquest trasllat es va pagar amb els fons públics de l’IVAM” i, de nou, en companyia del seu marit.

Al juliol del 2011, Rablaci va inaugurar la seua exposició “Huellas del desarraigo” en el Centre Cultural i de Congressos de Caldas da Rainha , on es van traslladar 39 fotografies, nou escultures i una instal·lació. De nou, les empreses de capçalera de l’IVAM van assumir els costos del transport de les obres i de l’artista.

Àsia

El 2007, l’IVAM va signar un conveni amb la Societat Estatal per a l’Acció Cultural Exterior d’Espanya pel qual el museu cedia una exposició per exhibir-la durant dos anys a Hanoi, Pequín, Shenzhen, el Japó i Corea del Sud. Amb posterioritat, es va ampliar el conveni perquè l’exposició continuara en altres tres ciutats xineses i a Singapur.

Així doncs, Císcar va escollir una mercantil de l’empresari investigat per organitzar una exposició paral·lela del seu fill en diverses ciutats xineses que acabava al Japó. La coincidència de les exposicions de l’IVAM i les de Rablaci “li va valdre a l’acusada per acudir a la inauguració de la mostra del seu fill a la Xina”, repercutint el cost del viatge al museu que dirigia i “simulant un compromís professional”.

“La realitat era que hi anava per a assistir a la inauguració de l’exposició del seu fill”, afirma la representant del ministeri fiscal. Després de visitar Xangai, la directora del museu va acompanyar el seu marit, en aquell moment conseller del Govern autonòmic de Francisco Camps, a visitar la colònia de Vicente Ferrer a l’Índia. Per indicació de la directora de l’IVAM llavors, el cost íntegre del viatge el va cobrar el seu empresari de capçalera a l’IVAM, “ometent deliberadament en la facturació l’últim tram del viatge” a Bangalore (l’Índia), segons Anticorrupció.

L’empresari Enrique Martínez va confeccionar sis factures emeses a les galeries xineses per les quals va passar l’obra de Rablaci, l’itinerari de la qual es va tancar en l’ambaixada espanyola a Tòquio, “simulant que havien sigut elles les que s’havien encarregat de tots els costos”. En total, les factures presumptament falsejades ascendien a 435.000 euros, sense que conste que els pretesos receptors abonaren els fons. “Després de la seua gira per Àsia”, abunda l’escrit d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció, la directora de l’IVAM llavors “en va organitzar una altra per Llatinoamèrica”.

Cuba

“Gràcies als contactes” de sa mare, Rablaci va participar en la X Biennal de l’Havana, celebrada el 2009, amb una sèrie de set fotografies titulada “Body Art y Naturaleza”. En la mateixa biennal va participar l’IVAM presentant una obra de l’artista portugués Julio Quaresma. “Aprofitant el trasllat”, l’empresari de capçalera de Císcar va incloure en el contenidor per al transport del material les set fotografies de Rablaci , “fent-les passar com a fotografies per a panells i una estructura de ferro”. A la inauguració, va assistir Consuelo Císcar, acompanyada de dos dels seus fills i la seua neta.

El periple de Rablaci a l’illa va continuar amb la seua exposició individual “Metáforas del hombre contemporáneo” en el Centre d’Art Contemporani Wilfredo Lam de l’Havana a l’abril del 2010. La mostra va coincidir amb una exposició organitzada per l’IVAM en el Museu Nacional de Belles arts de la capital cubana. Una vegada clausurada, les obres del jove artista es van traslladar al Centre Provincial d’Holguín i a la Galeria d’Art Universal Alejo Carpentier de Camagüey. Després van eixir cap a Santo Domingo.

Guatemala

La parada següent va ser una exposició col·lectiva en la Galeria de Carlos Woods a la ciutat de Guatemala, celebrada al setembre del 2009. El transport i l’assegurança de les set fotografies els va finançar la galeria guatemalenca i, de nou, una de les empreses d’Enrique Martínez es va encarregar del servei. Les factures van ser assumides per l’empresa Sakvitur per simular que Císcar havia abonat els fons. El conveni de col·laboració amb la galeria va ser confeccionat per dues empleades de l’IVAM.

L’Equador

A l’Equador, destinació següent, Rablaci va participar en la X Biennal de Cuenca, en què va presentar la seua obra “Metáforas de las relaciones”. El certamen es va celebrar entre octubre i desembre del 2009 i les despeses van ser assumides per Logística del Arte SL, de l’empresari investigat en la causa. “Per generar l’aparença que les despeses derivades d’aquesta exposició havien sigut finançades per la X Biennal de Cuenca”, l’empresari va confeccionar una factura de 45.000 euros que “no va presentar ni va cobrar mai”, assenyala la fiscal. La instal·lació no va tornar a Espanya perquè Rablaci la va donar al Museu del Banc Central de l’Equador.

L’Argentina

En la Galeria Daniel Mamman de Buenos Aires, Rablaci va presentar al novembre del 2009 la seua exposició “Metáfora del hombre contemporáneo”, el trasllat, el muntatge i desmuntatge de la qual va assumir de nou Logística del Arte SL, que va subcontractar les faenes. L’exposició va coincidir amb una altra d’organitzada per l’IVAM en el Museu Nacional de Belles Arts. L’empresari i un dels seus empleats es van traslladar des de Tòquio, on estaven desmuntant una altra exposició de Rablaci . “Per simular que la galeria portenya s’havia fet càrrec de les despeses generades per l’exposició”, Enrique Martínez va confeccionar una factura de 90.000 euros, segons les perquisicions d’Anticorrupció.

La República Dominicana

La instal·lació “Metáforas del hombre contemporáneo” va viatjar a la I Triennal Internacional del Carib de Santo Domingo, celebrada al setembre i l’octubre del 2010. De nou, l’IVAM va estar present en aquest certamen amb una obra de Julio Quaresma. La instal·lació de Rablaci, composta per tres escultures de tarongers i tres fotografies, es va traslladar des de l’Havana fins a la República Dominicana per Logística del Arte SL a petició de la mare de l’artista, segons l’escrit d’Anticorrupció.

Una altra empresa va costejar l’allotjament i l’estada del jove artista al país centreamericà, on el seu oncle Sergio Blasco treballa actualment després d’haver abandonat la gerència de l’Hospital Provincial de València a conseqüència del cas Osvaldos. No consta l’abonament de la factura, de 14.950 euros, ni està anotada en la comptabilitat de la mercantil. L’obra va ser donada per Rablaci al museu.

Xile

La mateixa instal·lació dels tarongers es va traslladar al Museu d’Art Contemporani de Santiago de Xile, on va romandre exposada entre juliol i agost del 2010. Les obres van salpar des del port de València i van tornar per via aèria a Madrid. Les despeses van ser assumides per l’empresa d’Enrique Martínez, “malgrat que el servei va ser prestat per a l’acusada Consuelo Císcar”, assenyala la fiscal.

L’Uruguai

L’exposició de Rablaci, composta per 25 fotografies, es va traslladar al setembre del 2010 al Museu Nacional d’Arts Visuals de Montevideo. Tant el trasllat de les obres com el viatge de l’artista, igual que en ocasions anteriors, van ser costejats per Logística del Arte SL.

Mèxic

La mostra “Metáforas del desarraigo” es va exposar en el Palau de Mineria de Mèxic DF entre desembre del 2010 i gener del 2011. L’empresa de capçalera de Císcar es va fer càrrec del muntatge, cosa per a la qual va traslladar tres dels seus empleats fins a Mèxic. La firma, segons la seua comptabilitat, va abonar per les despeses de transport 10.526 euros.

França

El país gal va ser l’última parada de l’itinerari internacional de l’obra artística de Rablaci . Hi va participar en una exposició col·lectiva celebrada al desembre del 2010 en la Galeria Dung Bui de Sant Pau (Saint-Paul-de-Vence). Logística del Arte SL va assumir les despeses del transport i va traslladar dos operaris que es van allotjar a Niça. A l’exposició va acudir el jove artista acompanyat dels seus pares i d’uns amics, unes despeses que va sufragar Sakvitur. El cost total del viatge amb avió de les cinc persones va ascendir a 5.309 euros, que va assumir l’empresari.

La volta al món de Rablaci va costar 143.883 euros

Així doncs, l’itinerari del jove va costar a les firmes d’Enrique Martínez 143.883 euros, segons el recompte de la Fiscalia Anticorrupció. “Aquest finançament només tenia com a finalitat compensar Consuelo Císcar les contractacions públiques que va decidir a favor seu durant l’etapa que va estar al capdavant de l’IVAM” i que van suposar adjudicacions per valor de 3,7 milions d’euros.

A l’exdirectora de l’IVAM, el llançament de la carrera artística del seu fill li pot eixir molt car. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita per a Consuelo Císcar una pena de 12 anys de presó pels presumptes delictes de malversació de cabals públics i suborn, a més d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant una dècada.

De la carrera artística de Rablaci no s’ha tornat a saber res.