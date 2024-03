Vox dona suport en les Corts Valencianes a una iniciativa legislativa que considera l’ensenyament intensiu del valencià una “aberració pedagògica”

Vox dona suport en les Corts Valencianes a una proposició de llei que considera l’ensenyament intensiu del valencià una “aberració pedagògica”. El partit d’ultradreta, que va modificar el reglament de les Corts Valencianes perquè s’exposara aquesta iniciativa legislativa popular, donarà suport a la tramitació de la petició d’Hablamos Español, que adapta un compromís electoral de la formació, com reconeix el seu portaveu parlamentari, José María Llanos. “És el nostre compromís, la nostra ferma voluntat”, ha reiterat el síndic.

L’associació ha presentat una iniciativa legislativa popular dimecres en el ple de les Corts Valencianes, que, sota el paraigua de “la llibertat d’elecció” demana reduir les hores lectives del valencià. En concret, la iniciativa apunta que “els pares dels alumnes menors d’edat tindran dret a triar la llengua oficial en què els seus fills reben l’ensenyament” i aplica exempcions per a l’ensenyament en valencià. La proposta legislativa diu que “els alumnes que s’incorporen al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana en un territori en què siga obligatori l’ensenyament del valencià com a matèria, procedents d’una altra part del territori nacional o de l’estranger, gaudiran, a partir de l’últim cicle de Primària, incloent-hi aquest, d’una exempció de la qualificació en valencià almenys en tres cursos acadèmics”. També que “es tindrà dret a l’exempció de cursar la matèria de valencià, amb sol·licitud prèvia a aquest efecte, en els municipis declarats de predomini d’ús del castellà”.

La presidenta d’Hablamos Español, Gloria Lago, que defineix l’entitat com una “associació independent”, assegura: “A cap grup parlamentari li interessava que parlàrem de política lingüística”. Lago va defensar que la seua proposta es basa en sentències del Tribunal Constitucional i defensa els drets dels hispanoparlants, al mateix temps que considera que el model actual de plurilingüisme genera problemes en els alumnes. “La immersió obligatòria és una aberració pedagògica”, va afirmar en el ple de les Corts Valencianes. Lago també considera que obligar a estudiar assignatures no lingüístiques és una altra llengua és “negatiu”, afecta l’aprenentatge i, “en el cas de llengües romàniques, [suposa] una mescla de codis perniciosa”. “Tindre més d’una llengua no suposa més riquesa” cultural, va dir en seu parlamentària.

Compromís adverteix que presentarà un recurs institucional, perquè la mesura suposa “la mort del valencià” i atempta contra l’Estatut d’Autonomia. El PSPV ha defensat la diversitat lingüística i la seua integració, especialment a les escoles, on cal “garantir un mínim del 25%” en cada llengua cooficial.

El PP s’ha distanciat de la proposta secundada pels seus socis de govern. El diputat popular Eduardo Dolón, també alcalde de Torrevella, que defensa “la llibertat educativa”, apunta que “hi ha matisos” que impedeixen el seu suport a aquesta iniciativa: en concret, huit articles que “podrien no estar alineats amb el nostre Estatut d’Autonomia”. Dolón va defensar que en la llei d’acompanyament ja es van adoptar algunes mesures com les que reclama aquesta associació i va avançar que el PP presentarà una nova llei de plurilingüisme, cosa a què la representant d’Hablamos Español li va retraure: “Usen la suavitat superficial per a amagar una llei que s’assemblarà molt a la legislació a Galícia, que impedeix que els xiquets estudien plenament en una llengua i en l’altra”. Després, Dolón li ha demanat que tinga “paciència i esperança”, perquè el PP treballarà en aquesta línia. “Si algú en aquesta cambra ha acreditat que vol llibertat per a tots els seus pares... és el PP i Vox”, va enunciar.

El parlament valencià ha escoltat dimecres els promotors de tres iniciatives legislatives populars més, que estaven pendents de debat uns quants anys. S’ha escoltat els promotors de la ILP per a una llei de gratuïtat dels productes per a la menstruació, que busca evitar el greuge econòmic i fer accessible l’ús de productes d’higiene menstrual, a més de reduir els residus d’un sol ús, presentada per Esquerra Republicana de Catalunya; també una ILP que busca una llei d’adequació de la ràtio màxima d’alumnat per aula a les necessitats del sistema educatiu valencià, que demana baixar el nombre d’alumnes per aula, i una ILP per a la implantació de la infermera o de l’infermer en els centres educatius no universitaris.