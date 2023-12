Vox i el PP recuperen la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la fira infantil Expojove, i l’exèrcit portarà un carro de combat

Les fires infantils de Nadal Expojove i La Central que organitza cada any l’Ajuntament de València obrin les portes el pròxim 26 de desembre amb una àmplia i variada oferta lúdica, però també amb una certa polèmica per l’existència d’armes en els estands de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional (les reglamentàries que van en el seu uniforme oficial), que tornen a l’esdeveniment huit anys després, i perquè l’exèrcit, que en els últims dos mandats sí que va estar representat per la Unitat Militar d’Emergències (UME), inclourà aquesta vegada un carro de combat.

L’Ajuntament ha incrementat en un 3% el pressupost total respecte de l’any anterior. Els dos esdeveniments tenen programades més de 200 hores d’activitats durant 10 dies, de llarg a llarg dels 55.000 metres quadrats d’instal·lacions repartides en Fira València i al Parc Central. L’oferta d’oci del projecte municipal de ‘Nadal Mediterrani’ compta d’aquesta manera amb més de 400 propostes amb un comú denominador: “Posar el focus a tornar a gaudir dels valors més tradicionals propis d’aquestes dates”.

Sota el lema ‘Fes teu Nadal’, aquesta nova edició d’Expojove busca que els xiquets abracen Nadal i el gaudisquen en família. “Volem que els xiquets assumisquen i aprecien els valors tradicionals de Nadal com la solidaritat, el respecte, la generositat, l’amistat i l’amor cap als altres. La idea és que els xiquets comprenguen i apliquen aquests valors en la seua vida diària, tant durant Nadal com la resta de l’any”, ha apuntat dilluns la delegada de Festes i Tradicions, Mónica Gil, de Vox.

En aquest sentit, el regidor de Compromís Pere Fuset va lamentar que el negacionisme de l’extrema dreta, amb el suport del PP, haja impedit que Expojove estiga dedicat a la Capital Verda Europea de València 2024, tal com estava previst i com recollien alguns dels plecs de condicions dels contractes per a l’esdeveniment.

Fuset va denunciar que “a última hora, el PP i Vox han decidit vetar aquesta temàtica i, per tant, Expojove no serà una fira pedagògica en què els xiquets i xiquetes, a més de passar-s’ho bé, puguen aprendre i celebrar aquesta fita important per a València com és la Capitalitat Verda Europea aconseguida durant el mandat de Joan Ribó”.

L’edil de Compromís va lamentar el gir del PP i Vox quant a l’esdeveniment per a xiquetes i xiquets “d’una fira per a educar en sostenibilitat d’una manera divertida a no sabem massa bé què”. Així doncs, davant el retorn de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a la fira infantil d’Expojove –que havien descartat participar-hi els últims anys per no voler assumir les despeses– així com el canvi quant a la presència militar –abans restringida a l’UME, centrada en tasques humanitàries i d’emergències–, Compromís va preguntar per escrit com s’evitarà la presència d’armes, material bel·licista o d’antidisturbis.

Dins de les novetats d’enguany, Mónica Gil va destacar el retorn a Expojove de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, després de huit anys d’absència. “Després de les traves del Govern de Ribó, considerem necessari la seua presència, ja que representa la col·laboració i el deure amb la seguretat de tots els ciutadans. El seu retorn demostra el compromís de totes dues institucions amb l’educació i la prevenció en la joventut”, va recalcar la delegada de Festes i Tradicions, que va afegir que “juntament amb la comandància militar, xiquets i adults podran tornar a gaudir de les activitats que causen més expectació, com són tallers d’esgrima, d’empremtes dactilars, exhibició d’habilitats de gossos policies, la tirolina que muntarà l’UME, la pista americana, així com carros de transmissions, motos i els vehicles de les forces de seguretat”.

El programa d’oci presentat per la Regidoria Delegada de Festes i Tradicions tornarà a ocupar per complet els 11.900 metres quadrats del pavelló 1, “amb més oferta d’activitats respecte de l’any anterior, en què només s’ocupaven 6.000 metres quadrats i amb un pressupost licitat per a aquesta edició del 2023 de 454.450 euros, cosa que comporta un increment del 8,6% respecte del 2022”, va ressaltar Gil.

La fira juvenil tindrà atraccions, tallers, jocs, màgia, circuit d’aventures, espectacles, representacions teatrals i actuacions musicals de diversos grups, així com els millors playbacks de la mà de cinc comissions falleres (Paterna, Catarroja, Torrent, Benetússer i la guanyadora de la Junta Central Fallera), entre altres activitats, que ompliran, durant deu dies, els gairebé 50.000 m² distribuïts en els pavellons 1, 2, 3 i 4. La Capitalitat Verda Europea de València el 2024 tindrà el seu protagonisme en el pavelló, 2 al costat de l’estand de l’organisme autònom de Parcs i Jardins.

La Central, un ampli programa d’activitats gratuïtes

Així mateix, La Central torna al Parc Central com un espai consolidat dins de l’oferta d’oci nadalenc al cor de València. Del 26 de desembre al 4 de gener, La Central es convertirà en un espai màgic de més de 5.000 metres quadrats, amb 10 zones diferents d’activitats i sis espectacles al dia, ple d’una variada programació i activitats gratuïtes per a tota la família.

Com a novetat, cada vesprada, a les 18.00, tindrà lloc la tradicional encesa de l’arbre de Nadal, “un moment màgic que no pot faltar en la temporada nadalenca i a què convidem xiquets, majors i famílies a presenciar”, va dir Gil.

Un altre dels grans reclams d’aquesta ubicació és ‘Expedició València’, una visita guiada que brinda una oportunitat única per a descobrir els secrets de l’expedició reial que Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar han instal·lat a la ciutat per a preparar la seua esperada visita la màgica nit del 5 de gener.

A causa d’unes obres al Parc Central, aquesta activitat es durà a terme en un gran envelat de 600 metres i comptarà en el seu interior amb set espais temàtics diferents que permetran descobrir la fàbrica dels joguets i dels caramels; i fins i tot podran entregar als patges reials la carta als Reis Mags.

La regidora socialista Nuria Llopis va agrair al PP i a Vox que reconeguen que el Nadal que va desenvolupar l’anterior govern progressista són un “model d’èxit” i hagen decidit continuar amb un dels esdeveniments més reconeguts com és La Central. Llopis, no obstant això, va retraure que l’actual equip de govern haja retallat el pressupost de La Central per a enguany en compte de promocionar-lo i portar-lo a altres barris.

Per a la regidora socialista, es podria haver impulsat aquest esdeveniment encunyat per l’anterior govern progressista per ampliar les activitats a altres parcs dels barris de la ciutat. “En compte de buscar excuses per a retallar l’espai, es podien haver aprofitat altres parcs per a descentralitzar la festa com el de Malilla, Orriols o Benicalap, per exemple”, ha dit.

Visites guiades a l’expedició reial en tres idiomes

Aquesta activitat guiada es farà diàriament en torns de 25 persones, cosa que suposa un total de 600 persones cada jornada. A causa de la seua ubicació privilegiada al centre de València, i el seu punt d’atracció turística, aquesta activitat de La Central s’oferirà en tres idiomes (castellà, valencià i anglés) “amb l’objectiu de contribuir a preservar les tradicions, cosa que la converteix en un esdeveniment ideal, no sols per als xiquets valencians, sinó també per a turistes de tot arreu del món”, van explicar des de la Regidoria de Festes i Tradicions. La Central, que té un pressupost licitat de 352.224 euros, oferirà espectacles de jocs, màgia, teatre, titelles, animacions, un envelat màgic, un carrusel amb música de piano en directe i un carilló de Nadal que cobra vida.

S’espera que Expojove i La Central superen els 100.000 visitants en els 10 dies d’activitats. Per a tots dos esdeveniments, des de la Regidoria de Festes i Tradicions s’han licitat sengles pressupostos la suma total dels quals ascendeix a 806.675 euros davant dels 783.010 euros del 2022, cosa que significa un augment del 3%.

“Expojove i La Central són dos espais emblemàtics de la nostra ciutat que s’han convertit en referents d’entreteniment per a xiquets de totes les edats. Després d’uns anys de foment del laïcisme impulsat pel Govern de Ribó, és important recuperar i protegir des de les institucions els valors que representen les festes nadalenques basats en la generositat, la solidaritat, el respecte a les tradicions i la unió familiar”, va remarcar la regidora de Vox.

A partir del 26 de desembre i fins al pròxim 4 de gener, l’horari d’Expojove serà d’11.00 a 20.00, llevat del 31 de desembre, que tancarà a les 14.00, i l’1 de gener, que obrirà a les 16.00. La Central disposa de la mateixa agenda, amb jornades fins a les 20.30, i fins a les 21.00, el primer dia del 2024. Tota la informació estarà actualitzada en www.expojove.com i en el portal municipal www.valencia.es, així com a través de les xarxes socials institucionals de ‘Festes de València’ i ‘Ajuntament de València’ i en el web www.visitvalencia.com.