Vox obri les portes de l’Ajuntament de Castelló als activistes contra l’avortament

Vox ha obert de bat a bat les portes de l’Ajuntament de Castelló, governat per la popular Begoña Carrasco, a una de les principals entitats contra el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs. Es tracta de l’associació Provida de Castelló, els responsables de la qual s’han reunit dilluns amb l’edil de Família, Alberto Vidal.

El regidor de Vox pretén “salvar vides i oferir alternatives a les dones en situació de vulnerabilitat”, tal com ha assegurat després d’una trobada mantinguda amb el president de Provida Castelló, Juan Adsuara, i amb la vicepresidenta, Eva Vilaroig.

La croada contra el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs ha sigut un dels cavalls de batalla de Vox a Castelló, la dirigent del qual Llanos Massó (actual presidenta de les Corts Valencianes) va ser una de les activistes més actives en aquest negociat de l’extrema dreta.

L’edil de Vox a l’Ajuntament de Castelló sosté que “les dones han de saber que hi ha organismes disposats a ajudar davant l’arribada d’un bebé i que gràcies a les ajudes de les persones que estan darrere d’organismes com Provida poden tirar avant”. “Hem de donar-los esperança i mostrar-los aquesta realitat”, afig Vidal, que aposta per “dir sí a la vida”.

El regidor ha manifestat la necessitat, cada vegada més gran, “d’oferir a les dones embarassades que acudeixen a la recerca d’ajuda, siguen vulnerables o no, no sols suport econòmic o manutenció, sinó també suport psicològic, perquè, moltes vegades, elles simplement necessiten que els fem veure que portar un fill al món és una cosa meravellosa, un regal de la vida”.

Alberto Vidal també s’ha compromés a estudiar “amb urgència” la possibilitat d’aconseguir un local per a l’associació ultraconservadora, després del tancament per part de la Conselleria d’Igualtat de l’anterior Govern autonòmic del Pacte del Botànic, el febrer passat, de la seu que ocupava l’entitat, per no usar-lo com a centre de crisi 24 hores per a atenció a víctimes de violència sexual, el concepte pel qual s’havia cedit.

Els representants de l’associació i l’edil d’ultradreta han abordat la possibilitat de dur a terme “tallers dirigits a les futures mares que versen sobre el suport a la maternitat i les cures que necessita un bebé”.

Provida Castelló sosté que atén més de 300 dones amb xiquets en tota la província de Castelló, a qui facilita menjar, roba, formació i fins i tot habitatge. L’entitat també assegura que compta amb dues persones contractades a mitja jornada per a atendre les beneficiàries i 49 voluntaris entre infermeres, metges, matrones o psicòlegs “que dediquen el seu temps lliure a ajudar a aquestes mares”.