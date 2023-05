Vox perd la seua croada judicial contra la retirada d’un monument franquista a Castelló i haurà d’assumir les costes

Vox i l’entitat ultraconservadora Advocats Cristians han perdut la seua croada judicial contra la retirada de la creu franquista del Parc Ribalta de Castelló, esdevinguda el 4 de gener passat. El regidor del partit ultra a l’ajuntament, Luciano Ferrer, i l’associació que lidera la lletrada Polonia Castellanos, van recórrer contra dues actuacions del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló escudant-se en la disparitat d’informes tècnics sobre l’estat de la creu del Parc Ribalta, instal·lada pel règim franquista en la postguerra. No obstant això, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat els recursos i ha imposat el pagament de les costes als defensors del vestigi de la dictadura.

D’una banda, l’informe de la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, del 16 de gener de 2019, sostenia que l’estat de conservació del conjunt del monument era “bo”, encara que també detectava “algunes patologies provocades per la carbonatació del formigó”. No obstant això, un segon informe fet per una arquitecta especialista en patrimoni arquitectònic, del 19 d’octubre de 2019, acreditava una millora en l’estat de conservació i la possibilitat de “corregir desperfectes eventuals que puguen produir-se a conseqüència dels defectes existents”. Així doncs, amb relació al desmuntatge i trasllat del vestigi, “quedaria garantida la seua indemnitat”.

Finalment, un tercer informe tècnic (aportat per Advocats Cristians el 21 de desembre de 2021) assegurava que l’“estat de la fissuració del fust es veurà necessàriament agreujat pels moviments derivats de les faenes necessàries per a la retirada de la creu”. A més, també advertia que “el tall de la base produiria danys en l’estructura”.

La primera de les actuacions recorregudes, del 9 de desembre de 2021, revocava la mesura cautelar sol·licitada per Advocats Cristians que va suspendre el decret municipal per a la retirada del monument. La resolució es basava en l’informe tècnic aportat per l’ajuntament que sostenia que amb la manera com anava es duria a terme el desmuntatge i el trasllat, en quedaria garantida “la indemnitat i la integritat”, per la qual cosa, en cas que finalment una sentència anul·lara tot el procés, “no es produïen perjudicis de reparació difícil i impossible”.

La segona interlocutòria, del 22 de febrer de 2022, denegava les al·legacions contra la resolució anterior. Advocats Cristians es va adherir al recurs de Vox en considerar que només tenia en compte l’informe presentat per l’Ajuntament de Castelló que avalava la retirada de la creu, mentre que l’últim informe, aportat per l’entitat ultraconservadora, sostenia que “seria irreversible”, per la qual cosa “no seria viable la seua reposició en condicions idèntiques”.

Risc “inexistent o possiblement reparable”

Així doncs, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV ha desestimat els recursos de Vox i d’Advocats Cristians. La sentència conclou que el risc de deterioració del vestigi durant la retirada “resultaria inexistent o possiblement reparable”. A més, la sentència destaca “el fet que no resulta inviable la nova col·locació d’aquesta amb el suport pertinent en el cas que recaiguera sentència estimatòria”.

I, cosa més important, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV “no desconeix” que la retirada de la creu franquista es va produir el passat 4 de gener, “i no es va produir cap dels efectes” que preveia l’informe tècnic d’Advocats Cristians, la qual cosa justifica “encara més” el raonament de la sentència.

Tampoc “pot afirmar-se”, afig el TSJ-CV, “que s’ha produït un greuge comparatiu respecte de l’informe aportat per l’Ajuntament de Castelló que ha permés la revocació de la mesura cautelar acordada” inicialment pel jutjat.

La sentència, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer, imposa les costes a Vox i a Advocats Cristians, a raó de 1.500 euros per cap.