Vox recorda al PP que el pacte del Govern valencià al·ludeix a la “violència intrafamiliar” que ara rebutja

“Mazón fa una cosa més greu que desautoritzar la seua consellera de Justícia: incompleix la seua paraula”. La citació és del diputat de Vox en el Congrés Carlos Flores Juberías, un dels negociadors del pacte de govern amb el PP valencià que va fer president Carlos Mazón. L’amonestació de la portaveu del Consell i de la vicepresidenta segona i titular d’Igualtat, totes dues del PP, a la Conselleria de Justícia –que gestiona la ultradreta– per eliminar el concepte violència de gènere de la formació als policies locals ha fet bambolles en el partit.

Els populars van afirmar dimecres, hores després de la denúncia de PSPV i Compromís del canvi en el temari que s’imparteix en la institut públic, que es formaria els agents en “violència contra la dona” i van considerar un error la decisió del centre, que depén de la conselleria d’Elisa Núñez i gestiona un ex-alt càrrec del PP valencià.

Diputats de Vox han acusat els populars de deslleials i recorden que el pacte subscrit el juliol del 2023 no reconeix la violència de gènere o masclista, sinó que parla de “violència intrafamiliar”. “La lleialtat als pactes és l’afortunat. La deslleialtat és el caos”, va afirmar el portaveu de Vox en les Corts Valencianes, José María Llanos, que minuts després va eliminar el missatge de la xarxa social X –abans Twitter–. En la publicació, el dirigent d’ultradreta afirma que el seu partit “no acceptarà” que els seus socis de Govern no siguen lleials i recorda al PP “la paraula donada”. També la seua portaveu adjunta, Ana Vega, que recorda a la portaveu del Consell, Ruth Merino, que quan formava part de Ciutadans sí que assumia el terme violència intrafamiliar, que dimecres considerava “desafortunat”. Per a la formació ultra, la portaveu ha sigut “embolicada” per “la derechita cobarde”.

El pacte de Govern entre PP i Vox apel·la a la defensa dels drets de les famílies i a homogeneïtzar totes les víctimes. Com recorda Flores Juberías, un dels negociadors, “el que preveu el pacte subscrit i signat entre el PP i Vox és l’adopció de mesures de lluita contra la violència intrafamiliar… i no una altra cosa. I ho sé perquè vaig ser jo qui va proposar la redacció d’aquest apartat de l’acord”, reitera el parlamentari, que va ser condemnat per “violència psíquica habitual” cap a la seua exdona fa dues dècades.

Flores Juberías confirma amb les seues paraules que la redacció d’aquest punt de l’acord respon a una exigència de Vox, i del seu comentari es dedueix que la tria del terme “violència intrafamiliar” no és fútil, ni una qüestió menor en el pacte de govern. Des de l’entrada de la formació ultra en el Consell i la seua arribada a la Presidència de les Corts Valencianes les al·lusions a la violència de gènere o masclista s’han eliminat. La formació no ha concretat en què es traduirà el que consideren una “deslleialtat” dels seus socis.