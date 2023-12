Vox vol que els llibres LGTBI de les biblioteques siguen inaccessibles per als menors, com a Hongria o Florida

El partit d’ultradreta Vox vol que els llibres sobre diversitat sexual estiguen lluny de l’abast dels xiquets. La formació ultra ha presentat una proposició no de llei en les Corts Valencianes en què planteja que a les biblioteques públiques els llibres amb temàtica LGTBI estiguen en un lloc separat de la resta, “especialment de la secció infantil”.

La formació segueix la tendència dels moviments ultres en altres països, com Hongria o alguns estats dels EUA, i considera les qüestions relatives al col·lectiu LGTBI una cosa perjudicial per als menors, una política d’adoctrinament i un fruit de la ideologia de gènere. El juliol passat les llibreries hongareses van començar a precintar els llibres amb personatges LGTBI emparant-se en la Llei de protecció de la infància aprovada pel govern de Viktor Orbán, un dels referents polítics de la formació que dirigeix Santiago Abascal, mentre que en l’estat americà de Florida el governador Ron DeSantis, del Partit Republicà, ha començat a aplicar a les escoles i les universitats una censura restrictiva del discurs de gènere i la teoria crítica de la raça.

Vox planteja una croada contra l’educació sexoafectiva en els menors d’edat, que va començar en ajuntaments com el de Dos Hermanas (Sevilla) o Borriana (Castelló), on el seu regidor de cultura va emetre una provisió per a ordenar la retirada “immediata” de tots els llibres amb “contingut sexual” (els relacionats amb l’educació sexual) de l’àrea infantil i juvenil de la biblioteca municipal. Aquests exemplars, segons l’ordre, havien de traslladar-se “a una nova àrea especial per a adults que s’ha creat per a aquesta finalitat”. El diputat que presenta la iniciativa en el parlament valencià és el mateix regidor que va vetar les publicacions en el municipi castellonenc, que va equiparar aquestes publicacions a la pornografia.

En la passada legislatura, amb l’auge de les propostes de veto parental en les institucions en què Vox tenia representació, la diputada llavors Llanos Massó, hui presidenta de les Corts Valencianes, va denunciar en una interpel·lació a la consellera d’Educació en altre temps, Raquel Tamarit (Compromís), que hi haguera llibres de text amb dibuixos de penis. “Creu vosté que aquestes imatges de penis d’adults de diferents grandàries i formes beneficien els xiquets?”. “Deixen els xiquets en pau”, va retraure Massó a la consellera, que li va respondre: “La diversitat és filla de Déu”.

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ja va anunciar l’octubre que el partit emprendria una acció coordinada en totes les institucions per posar fi al que consideren l’adoctrinament a les aules, un pas més en la seua pretensió d’implantar el veto parental. “Hi ha llibres de text en totes les regions en què hi ha un alt contingut ideològic i de manipulació, en què directament es menteix sobre realitats biològiques, científiques, antropològiques, històriques”, va dir Garriga.

La proposició no de llei registrada per Vox en les Corts Valencianes considera l’acció de Borriana “un exemple per a tots els municipis de la regió com una mesura precisa i eficaç per a vetlar pel bé superior del menor i garantir la llibertat dels pares”. La iniciativa exposa que totes les biblioteques de municipis de més de 25.000 habitants disposen de material de diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual, un “tipus de materials” que “segons demana un sector important de la població i principalment famílies, hauria d’estar en llocs de la biblioteca en una secció específica fora de l’abast dels menors”.

Per això, el grup parlamentari demana a les Corts que insten el Consell a “sol·licitar a totes les biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana, en els municipis de més de 25.000 habitants, la creació d’una secció específica i el trasllat a aquesta secció de tots els materials de la biblioteca amb continguts en diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual respectuosos amb els drets humans. Aquesta secció haurà de ser independent de la resta de les seccions, especialment de la secció infantil”.

La coalició Compromís ha denunciat la iniciativa del grup ultra, que considera “indecent” vincular la diversitat al perill per als menors. “Vox contínua en la seua croada contra les persones LGTBI i els seus drets i el Partit Popular els hi acompanya gustosament i es posa del costat de l’LGTBIfòbia. Per exemple, votant en contra de les nostres propostes que, precisament, busquen protegir els menors i donar-los accés a tota la diversitat present en la societat, d’una manera adaptada a la seua edat”, denuncia el diputat Cesc Roig, que conclou: “El PP i Vox seran els responsables de les conseqüències d’aquests missatges i exigirem que assumisquen la seua responsabilitat”.