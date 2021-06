Wafaa Sebbah, víctima d’un assassinat masclista la mort de la qual no figurarà en les estadístiques com a violència de gènere

Dijous passat, agents de la Guàrdia Civil localitzaven el cos sense vida de Wafaa Sebbah, desapareguda al novembre de 2019 en la localitat valenciana de Carcaixent. Les restes de la jove de 19 anys es trobaven en un pou situat en una finca propietat de la família de David S.O., que havia sigut detingut a penes 24 hores abans com a principal sospitós per la desaparició de Wafaa en una operació desplegada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Policia Judicial de València.

L’arrestat té un historial d’antecedents greus per violència masclista, amb presumptes agressions a diferents dones, i havia sigut assenyalat per la mare de la jove des del principi, perquè havia intentat mantindre relacions amb Wafaa. Ella s’hi havia negat. Aquesta situació ha sigut confirmada per la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero: “Sembla que ella no volia i ell sí”. Els fets i la investigació estan sota secret de sumari.

A pesar que l’assassinat té clares implicacions masclistes –constaven en el sistema Viogen unes quantes denúncies per agressions greus–, la mort violenta de Wafaa no passarà a engrossir les estadístiques oficials de violència de gènere del Ministeri d’Igualtat, ja que la jove no tenia cap relació amb el seu presumpte assassí.

En la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, figura que la norma té per objecte “actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part dels que siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència”.

La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha explicat també que la mort de Wafaa “no engrossirà les llistes de dones assassinades per violència de gènere” perquè no tenia relació amb el seu assassí. Oltra ha recordat que el conveni d’Istanbul equipara la violència de gènere amb la resta de violències masclistes, com les agressions sexuals, la mutilació genital o els matrimonis concertats.

No obstant això, ha aclarit que, encara que a Espanya només es comptabilitzen les dones mortes per violència de gènere, això no vol dir “que la resta no estiguen previstes en el codi penal, ni que es deixen de perseguir”, al mateix temps que ha explicat que casos com el de Wafaa “són molt minoritaris”, ja que la majoria de les agressions sexuals es donen “en l’espai de confiança de la víctima”, en què “les barreres defensives estan més baixes”. Hi ha una regulació diferent, “no és que el crim quede impune”.

Assassinades “per ser dones”

“A les dones ens estan matant pel mer fet de ser dones. Cal dir ja n’hi ha prou i deixar d’aguantar aqueix martiri que moltes dones estan patint abans de fer el pas de denunciar. Les institucions hem d’estar ací i farem tot el que estiga a les nostres mans perquè se senten segures, perquè una societat digna no pot permetre que estiguen matant les dones pel fet de ser-ho”, ha declarat Calero.

En aquest sentit, ha informat que “aquesta mateixa setmana en la Delegació hi ha hagut una reunió al nivell més alt per començar a revisar les eines i els protocols que tenim, que han salvat moltes vides, però en aquest procés de millora les administracions hem de revisar per què continuen matant dones i per què les dones no se senten segures per a fer el pas a denunciar”.

L’operació de la Guàrdia Civil

Agents de la Guàrdia Civil trobaven dijous les restes de la jove de la Pobla Llarga en una finca situada a uns dos quilòmetres de la parcel·la de Carcaixent en què es va iniciar la cerca amb la participació del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de l’Institut Armat, gossos de cerca i georadars.

Arran de la desaparició de Wafaa, el seu cas es va relacionar amb el de Marta Calvo, ja que l’autor confés d’aquella altra desaparició, Jorge Ignacio P.J., era sospitós de l’assassinat de dues joves més i l’atac a set més, i va ser arrestat en la mateixa zona que David S. Ovilde (Carcaixent), de 30 anys, que va ser detingut en la localitat valenciana de Manuel.