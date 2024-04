Xest aprovarà abans d’estiu el pla urbanístic que permetria la instal·lació d’empreses com Tesla o Inditex

L’Ajuntament de Xest avança en la tramitació del seu nou pla general d’ordenació urbana (PGOU) la novetat principal del qual és la creació d’un nou parc empresarial d’1,5 milions de metres quadrats situats prop de l’A-3, entre el complex educatiu i confrontant amb el terme municipal de Xiva.

L’anomenat polígon La Ceja-Cañada Arena serà un dels més grans de la Comunitat Valenciana i compta amb la particularitat que preveu parcel·les de grans dimensions per a les instal·lacions de grans empreses, cosa que ha cridat l’atenció d’un bon nombre de companyies com Inditex, El Corte Inglés o la mateixa Tesla, si finalment es decanta per Espanya per a bastir la seua factoria europea.

L’alcalde de la localitat, el socialista José Morell, no ha volgut entrar en els detalls sobre la identitat dels possibles interessats a instal·lar-se en el recinte, però ha assegurat que són nombrosos.

Morell ha explicat a elDiario.es que la tramitació administrativa del PGOU ha experimentat un lleu retard motivat per a la falta d’un informe de mobilitat que ha obligat a traure’l novament a exposició pública per un termini de 45 dies, del qual ja s’ha complit aproximadament la meitat. Paral·lelament, van recaptant-se altres informes preceptius, estatals i autonòmics, i una vegada estudiades i contestades les al·legacions, s’estudiarà si s’introdueix cap canvi a conseqüència d’aquest procés consultiu.

Segons el primer edil, la previsió és portar al ple municipal l’aprovació inicial del document definitiu abans d’aquest estiu i, a partir d’ací, es remetrà a la Conselleria d’Infraestructures per al seu vistiplau i ja es podrà crear la figura de l’agent urbanitzador de l’espai. Amb l’aprovació del departament autonòmic, es tornarà a passar pel ple per a l’entrada en vigor. El nou PGOU de Xest ja està 10 anys en tramitació i serà el segon del municipi.

Una vegada aprovat, es veurà si realment la companyia d’Elon Musk aposta per aquest espai per a posar en marxa una altra fàbrica de Tesla. Tant des de l’Ajuntament com des del Govern valencià i el central mantenen el silenci més absolut al voltant d’aquesta opció.

Aquesta redacció va avançar en exclusiva la nit del 7 de juny que la multinacional americana estava en converses avançades amb el Govern valencià per a invertir 4.500 milions en una fàbrica amb l’objectiu de complementar la instal·lada a Berlín.

Si es concreta la inversió de Tesla a València, es tramitaria com un projecte territorial estratègic que permet agilitzar els terminis, tal com es va fer amb la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt.