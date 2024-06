Yolanda Díaz: “El govern progressista val la pena, és un baluard a tot Europa”

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha fet una defensa tancada aquest divendres del Govern de coalició. “Val la pena, és avui un baluard a tot Europa”, ha afirmat en el míting de tancament de campanya de Sumar per a les eleccions europees de diumenge. La líder de la coalició ha defensat a València més força per Sumar al Govern per “seguir avançant en drets”.

“Si Sumar no està fort, no tindrà força per reduir la jornada laboral. Volem que voteu perquè el control horari siga efectiu i s'acaben les hores extres”, ha dit a l'acte final abans de les eleccions de diumenge, en què ha donat suport a la cap de llista, Estrella Galán, i també als candidats Vicent Marzá, de Compromís, Manu Pineda, d'IU, i Andere Nieva, de Más Madrid.

“El que més odien és que hi haja una vicepresidenta segona que ha canviat la política social del país i sigafilla de treballadores i treballadors”, ha defensat en referència a les dretes. “Eixiu a votar per dir-los que som més, que volem transformar aquest país malgrat ells. No els donem una oportunitat. Perdran les eleccions. Per les nostres vides, pels nostres fills i filles vos demane que ens doneu la confiança. A partir de dilluns el nostre país seguirà sent un far al món”, ha reclamat Díaz.