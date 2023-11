Un 'youtuber' pacta un any i tres mesos de presó a canvi de retirar vídeos vexatoris cap a les dones

Yubran José R. R., conegut en la xarxa com “Yuyu, el youtuber legendario”, ha pactat una pena d'un any i tres mesos de presó, a més d'una multa de 1.080 euros, d'inhabilitació per a exercir professió o ofici educatiu durant cinc anys i de l'abonament de les costes processals, com a autor d'un delicte d'odi. El jove, sense antecedents penals, ha reconegut els fets i s'ha compromés a realitzar un curs d'igualtat a canvi de la rebaixa de pena.

El pacte de conformitat també inclou la retirada dels tres vídeos en els quals deia a càmera expressions vexatòries cap a les dones (“Com saber si eres una escalfabraguetes”; “Com saber si eres una guarra (amb sorpresa)”, i “Vols saber si eres una puta”, entre altres).

El jove s'ha assegut en el banc dels acusats davant la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València. Acompanyat per la seua mare, l'acusat s'ha tapat amb una jaqueta per a evitar ser captat per les càmeres de televisió i ha acceptat la condemna en els termes pactats amb el Ministeri Públic.

La Fiscalia sol·licitava originalment dos anys de presó, a més d'una multa de 3.600 euros, per un delicte d'odi per al jove, en el canal del qual de Youtube es dirigia a les dones amb missatges vexatoris, en els quals les reduïa a un rol sexual i al servei dels homes, les abordava com a objectes i les culpabilitzava si eren víctimes d'un eventual abús sexual.

Els tres vídeos del 'youtuber', pujats a la xarxa en 2018, van tindre 4.488, 104 i 270 visualitzacions i, segons la fiscal Susana Gisbert, incitaven a l'odi contra les dones. Després del pacte de conformitat, el Ministeri Públic ha acceptat la suspensió de la pena, inferior a dos anys de presó, a condició que el jove assistisca a un curs d'igualtat i no cometa delictes durant el temps de la condemna. També s'ha compromés a retirar els vídeos de la xarxa.

El 'youtuber', de 31 anys, assegurava en els vídeos que “si una dona es nega a tindre sexe amb algú es mereix patir abús sexual”. També repetia l'expressió “escalfabraguetes” fins a 22 ocasions.

En un dels vídeos, l'home afirmava: “Si vas caminant pel carrer i tots els homes se't queden mirant de manera morbosa, eh …, ho sent molt amiga, però eres una escalfabraguetes enorme”.