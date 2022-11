Zona de baixes emissions, busos elèctrics, depòsit de tempestes: València centra les seues inversions en l’emergència climàtica

“De nou tornem a presentar uns pressupostos expansius per a València, en un context de pujada de preus a causa de la guerra i de recuperació postpandèmia”. L’alcalde de València, Joan Ribó, va presentar dilluns el projecte de pressupostos municipals per al 2023, que tornen a superar la xifra de 1.000 milions d’euros i se situen en 1.042.869.604 euros.

El projecte inclou el finançament del 25% de les obres del canal d’accés ferroviari i, com a novetat, destaca la incorporació de la gestió de la Marina (els béns patrimonials de l’Ajuntament i les concessions, com l’edifici Veles e Vents, la seu de la Llançadora o els magatzems) a partir de l’1 de gener. Ribó va comentar que estan en converses amb l’Autoritat Portuària de València (APV) per a tractar que la gestió siga de tot el recinte fins que es cree el nou ens gestor juntament amb la Generalitat Valenciana.

Acompanyat del regidor de Desenvolupament econòmic i Hisenda, Borja Sanjuán, l’alcalde va explicar que “malgrat la complicada situació de partida, pel context d’inflació i pujada dels preus de l’energia, hem augmentat l’esforç inversor destinat als barris i pobles, als serveis públics i a projectes clau per a la ciutat”.

En concret, sumant les despeses i les transferències de capital a altres organismes municipals, les inversions ascendiran a 135 milions d’euros inclosos els fons Next Generation, i s’incrementaran en uns 150 milions més amb les inversions que tenen finançament afectat i estan previstes en el pressupost del 2022.

“És a dir, que les inversions totals per al 2023 arribaran a 287 milions d’euros, a falta de la liquidació del 2022, cosa que suposa una de les xifres més altes de la història de l’Ajuntament de València”, va afirmar Sanjuán. Ribó va assegurar que “mantindre l’esforç inversor és una de les prioritats del govern municipal”.

Entre els diferents projectes destaquen els que tenen a veure amb la lluita contra el canvi climàtic. Per exemple, el més quantiós és la primera anualitat del canal d’accés ferroviari, és a dir, el soterrament de les vies entre el nou llit i l’estació Joaquín Sorolla, amb una assignació de 31,4 milions d’euros.

A més, s’invertiran 14,5 milions més en diferents projectes, com la instal·lació de 274 càmeres per a crear la zona de baixes emissions (11,5 milions) que ha d’estar operativa per llei abans que acabe l’any 2023; la construcció d’un carril bici en la marginal esquerra del riu, entre l’avinguda dels Tamarindes i el pont de les Arts, amb un pressupost de 480.000 euros, i l’execució de les obres per a la millora de l’accessibilitat i passos de vianants al voltant de les parades d’autobús, amb una inversió de 2,4 milions d’euros.

També s’inclou la compra de 20 autobusos elèctrics per a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) per valor de 10,7 milions d’euros finançats en part amb fons europeus.

A més, hi ha una partida de 2,4 milions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i plaques solars en mercats municipals, 1,9 milions d’euros per a l’execució d’itineraris per als vianants en l’Albufera, per al pont de la Gola del Pujol, per a la restauració del càmping i l’adequació de la casa forestal, 16 milions d’euros per a un nou depòsit de tempestes al Saler, millores en plantes potabilitzadores i en la xarxa de sanejament, 1,5 milions d’euros per a la instal·lació de plaques solars en les cobertes dels cementeris i 5,2 milions per a millora de la sostenibilitat turística.

Fora dels projectes relacionats amb sostenibilitat, destaquen els 5,2 milions per al centre esportiu del Parc Central, situat en una de les naus rehabilitades, els 3,9 milions d’euros per a un centre de serveis socials en una altra de les naus o els 5,8 milions d’euros procedents de la Generalitat per als col·legis 106 de Malilla, Carles Salvador i San Josep de Calassanç.

Crítiques del PP

La portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de València, María José Catalá, ha qualificat els pressupostos municipals presentats hui pel govern de Compromís i del PSPV d’“insensibles” i amb àrees oblidades que pateixen una disminució de despesa, com és el cas de policia local (-10%), habitatge (-34%), comerç (-35%) i jardineria sostenible (-3%), emergència climàtica i envelliment actiu (-11%).

“Ni abaixa impostos i les inversions que anuncien són completament fictícies, perquè no es compleixen”, ha assenyalat Catalá, que ha recordat que l’execució d’inversions només està al 22% i a dos mesos d’acabar l’any encara queden 220 milions per gastar: “Per molt que pinten noves inversions, mai es duen a terme, així que la seua credibilitat és nul·la”.