Los concejales de Vox en València mantienen su negativa a oficiar bodas pese a estar en el Gobierno municipal

“Desde Vox se entiende que, dado que las delegaciones de funciones de gobierno recaen sobre los miembros del PP, esta función al igual que las anteriores también la debe delegar la alcaldesa en ellos y no en los concejales de Vox”. Así se pronunciaron fuentes del partido de extrema derecha el pasado 3 de octubre preguntados por elDiario.es por los motivos por los cuales sus dos concejales y dos concejalas en el Ayuntamiento de València renunciaban de forma repentina a oficiar bodas civiles.

Sin embargo, según denunció este lunes el PSPV y consta en el calendario oficial aprobado por la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ahora que Vox forma parte del equipo de Gobierno municipal también han declinado oficiar bodas civiles. En el pasado mandato, el portavoz municipal de la formación ultra, José Gosálbez, quien repite como edil, también renunció a esta atribución, no así su compañero en el grupo municipal, el exedil Vicente Montañez, quien ofició todas las bodas que le tocaron. Montañez dejó el partido y lo denunció ante la Fiscalía por financiación ilegal, además de afirmar que le habían acosado.

El concejal del grupo municipal socialista, Borja Sanjuán, denunció este lunes que la alcaldesa de València, María José Catalá, “ampara la renuncia de Vox a cumplir sus obligaciones como concejales y concejalas y oficiar bodas civiles, en un alarde de sectarismo y de vagancia por igual”. Así, emplazó a Catalá a que sean los concejales y concejalas del PP quienes cubran la falta de trabajo de este grupo de vagos ultraderechistas“.

Desde Vox, sin embargo, afirmaron que, “de acuerdo con la ley, es potestad de elección de los concejales decidir si casan o no y en su momento ya dijeron que no”.

Para Sanjuán, sin embargo, “Catalá consiente que la extrema derecha se niegue a cumplir con sus obligaciones por puro sectarismo y negacionismo de la diversidad y la pluralidad social”. Y añadió: “A los concejales y concejalas de Vox se les olvida que representan a todas y todos los ciudadanos y que están en el Ayuntamiento de València para cumplir con el servicio público que se les ha encomendado, no solo para cobrar la nómina”.

Según el edil, “con este calendario Catalá ampara este sectarismo y discriminación hacia las personas que deciden casarse por lo civil”. Sanjuán hizo hincapié en que los miembros de la corporación tienen “la obligación de celebrar las bodas”. En este sentido, afirmó que “una vez más, Vox ha renunciado a trabajar demostrando que quieren trabajar lo mínimo y cobrar lo máximo”.

Sanjuán recordó que “primero renunciaron a oficiar las bodas argumentando que no formaban parte del Gobierno y llegaron a afirmar que ”dado que las delegaciones de funciones de gobierno recaen sobre los miembros del PP, esta función al igual que las anteriores también las debe delegar la alcaldesa en ellos y no en los concejales de Vox“. ”Ahora dicen que sus creencias y valores les impiden celebrar matrimonios civiles y nosotros les contestamos que como Partido Socialista nuestras creencias y valores nos impiden cubrir la falta de trabajo de un grupo de ultraderechistas perezosos“, afirmó. Así, exigió a Catalá que ”les haga cumplir con sus obligaciones en tanto que las están cobrando y, si no, que sean los concejales del Partido Popular, como socios de gobierno de Vox, quienes cubran la falta de trabajo de este grupo de vagos ultraderechistas“.