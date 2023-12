Los gastos de Vox de València cuestionados por el interventor: 6.000 euros cargados con una tarjeta prepago en seis meses

El interventor del Ayuntamiento de València emitió el pasado 11 de diciembre un informe respecto a la contabilidad de los grupos municipales del Consistorio entre el 1 de enero y el 16 de junio del presente año, fecha en la que se produjo el final del mandato electoral 2019-2023 y en la que por lo tanto los diferentes partidos con representación debían liquidar sus cuentas.

Como informó elDiario.es, el documento afloró un montante de 16.874,18 euros en las cuentas del grupo municipal de Vox que no están justificados, por lo que reclamó su reintegro. Una semana después de que el PSPV hiciera público el informe, el partido sigue sin presentar los justificantes de la mencionada cuantía, tal y como reconoció este miércoles 20 de diciembre el portavoz municipal y segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas: “Estamos realizando una investigación exhaustiva para saber exactamente qué ha ocurrido y que o se aportan todos los justificantes o se va a devolver el dinero”, dijo.

Este diario ha tenido acceso a la contabilidad del grupo municipal Vox y de ella se deducen varias cuestiones que o bien chocan con la versión oficial ofrecida hasta ahora o bien se habían ocultado.

En primer lugar, según el certificado bancario al que ha tenido acceso esta redacción y que se expidió el pasado 14 de septiembre queda acreditado que a fecha 16 de junio de 2023 el saldo en la cuenta del grupo era de tan solo 1.800 euros, lo que se contradice con la versión oficial ofrecida por la formación de extrema derecha: “Es cierto que no se han justificado 16.874,18 euros en gastos, pero lo es por la sencilla razón de que ese dinero no se ha gastado y se encuentra, como el propio informe de la Intervención recoge, en la cuenta corriente grupo municipal (11.799,51 euros) y en caja (5.022,08 euros)”, dijeron, algo que se contradice con la mencionada documentación.

Por otra parte, de la contabilidad y los extractos bancarios recabados por elDiario.es llama la atención que en ningún momento aparece como concepto la mencionada caja, es decir, extracción de dinero para disponer de metálico en el grupo municipal para cubrir los gastos del día a día. Por contra, desde el 15 de diciembre de 2021 constan cargos en la cuenta para una tarjeta prepago, es decir, que existía una tarjeta en la que se metía dinero del grupo municipal a modo de tarjeta monedero, sin que hasta ahora se haya hecho público este modus operandi ni tampoco lo que se ha abonado con esa tarjeta.

En el año 2022 constan cargos con la mencionada tarjeta en la cuenta del grupo por valor de 5.389 euros y entre enero y junio de 2023, periodo en el que se encuadra el informe de la intervención, 6.042,71 euros.

Badenas recordó que el informe se refiere a algo ocurrido en el pasado mandato y aseguró que los únicos con firma para acceder a las cuentas eran el exconcejal Vicente Montañez, quien precisamente denunció ante la Fiscalía el intento por parte del partido a nivel nacional de apropiarse de los fondos de los grupos municipales, y el secretario del grupo, Jerome Garris, quien se mantiene en el cargo en el presente mandato. También repite como concejal el que fuera portavoz en el pasado mandato, José Gosálbez.

Precisamente, Montañez ha asegurado en declaraciones a elDiario.es que “todos los miembros del anterior grupo municipal Vox que se encuentran en el actual grupo municipal son sabedores, conocedores y responsables de lo ocurrido con unas cuentas que se presentaron en el mes de septiembre y fuera de plazo”.

Montañez ha afirmado que no tiene “nada que ocultar” y que es la única persona “que no ha cobrado ni un céntimo de la asignación del grupo municipal” puesto que, asegura, siempre se pagó todos los gastos de su bolsillo: “Voy a hacer el ejercicio de transparencia que Vox se niega a hacer amparándose en estúpidas investigaciones y absurdas depuraciones de responsabilidades cuando lo que procede es presentar las cuentas sin apaños y lo que no se justifique mediante factura o ticket de gasto, devolverlo sin más dilación”.

Según el exconcejal de Vox, hasta que el pasado mes de marzo se bloqueó el acceso a toda la actividad, “el grupo municipal recibía los pagos del Ayuntamiento por una única cuenta y nunca existió una caja”, y ha añadido que “para los pequeños gastos se disponía de una tarjeta recarga que tenía Jerome Garris, secretario del grupo municipal, por orden expresa de la dirección de Vox en Madrid”. Por tanto, ha advertido de que “existe trazabilidad de todos los gastos en los que ha incurrido el grupo así como de quien ha dispuesto de dicha cantidad a través de los extractos de la cuenta bancaria y de los extractos de la tarjeta recargable”.

Montañez ha asegurado que “la contabilidad que se aporta era realizada por Fran Egea, asesor del grupo asignado a José Gosálbez y supervisada por el entonces portavoz del Grupo Municipal José Gosálbez y reportada a Madrid a Juan Sevilla del Área de Gestión de la Vicesecretaria Nacional de Organización, quien también tenía acceso como supervisor a las cuentas bancarias del grupo”. Esto forma parte, según ha comentado, “del procedimiento establecido por la Dirección del Área Intermunicipal de Vox en Madrid y a la que estábamos todos los miembros del grupo sometidos”.

El exconcejal ha afirmado que “la persona designada por Madrid e impuesta por la Vicesecretaria Nacional de Organización para el control del grupo y la operativa bancaria y supervisión de la misma era Jerome Garris, persona de la máxima confianza de la dirección y de Santiago Abascal y que por dicho motivo ocupaba la secretaría del grupo” y ha recordado que fue el propio Montañez quien destapó “las presuntas irregularidades en la gestión de las asignaciones a los grupos municipales mediante escrito remitido a la Fiscalía y del que se hicieron eco en su día los medios de comunicación”.

Por último, ha revelado: “En fecha 27 de julio de 2023 procedí a denunciar ante la Agencia Valenciana Antifraude las irregularidades detectadas y dicha denuncia fue ampliada con la aportación de más pruebas y documentación en fecha de 11 de diciembre de 2023. Además el pasado 18 de diciembre solicité en el Ayuntamiento por registro de entrada el poder intervenir en el último pleno del miércoles 20 de diciembre por ser persona afectada por estos informes, para poder explicar y argumentar todo esto, lo que me fue impedido por parte del secretario del pleno”.