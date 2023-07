González Pons se contradice con la ampliación de Puerto de València: se opone, pero hará lo que diga el PP, partidario de que se ejecute

“Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Esta frase atribuida popularmente al genio del humor Groucho Marx parece haberla hecho suya el vicesecretario de acción institucional del PP y número uno por València del PP para las próximas elecciones generales, Esteban González Pons, en todo lo referido a la ampliación del Puerto de València.

El eurodiputado del PP González Pons pide un debate sobre la ampliación del Puerto de València "para que la ciudad decida si quiere perder sus playas"

Más

Y es que, desde que fue conseller de Territorio con Francisco Camps entre los años 2006 y 2007 hasta la actualidad han sido varias las contradicciones en las que ha incurrido con este asunto. Así, ha pasado de dar luz verde al proyecto como conseller, a manifestarse públicamente en contra en varias columnas de opinión y entrevistas, pero al mismo tiempo afirma que hará lo que digan Carlos Mazón y María José Catalá, favorables a la ampliación sin nuevos informes ambientales, uno de los aspectos que reclamaba en sus escritos.

Después de que la semana pasada se abriera a negociar una propuesta de Compromís-Sumar sobre la paralización de la ampliación norte del Puerto de València hasta la aprobación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el autodenominado conseller sandia (se definía “verde por fuera, rojo por dentro”) afirmó este miércoles durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa en València que, aún manteniendo su postura de oposición a la infraestructura “por respeto medioambiental” por su ciudad, “si estuviera en el Consejo de Ministros votaría lo que dijeran la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque confío plenamente en que respaldarán la mejor decisión para Valencia”.

Tanto Mazón como Catalá se han mostrado favorables a la ampliación portuaria sin ningún tipo de condicionante, pese a que la DIA del año 2007 está cuestionada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha suspendido cautelarmente una resolución gubernamental que la modifica para otorgar al Puerto de Valencia la capacidad de decidir si es necesaria una nueva DIA a la vista de las modificaciones que se han introducido sobre el proyecto original. Además, diversos informes de expertos, del Defensor del Pueblo, de Costas y de la Abogacía del Estado cuestionan también la validez de la DIA de 2007.

Pese a todo, Catalá afirmó este martes 11 de julio que su posición sobre el proyecto de la ampliación norte del Puerto de València es la de “atender a los informes de los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica que avalan que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que existe en este momento es correcta”.

En recientes entrevistas en Las Provincias y 20 Minutos, González Pons ha afirmado: “No quiero un puerto más grande que mi ciudad”. Y ha añadido que tampoco quiere “que València sea Rotterdam” puesto que considera que el futuro está más “en los que transportan bits que en los que transportan contenedores”.

El ahora cabeza de lista del PP por València expresó por primera vez su oposición a la nueva terminal de contenedores en octubre de 2019 en una columna en el diario Las Provincias en la que afirmó entonces que Ribó acertaba “al oponerse a la ampliación norte del puerto, o al exigir por lo menos garantías adicionales de protección de la playa”. El popular aseguró además que si el Puerto sigue creciendo “a costa de la Malvarrosa por el norte o de El Saler por el sur, València dejará de ser una ciudad que tiene puerto para convertirse en un puerto que tiene una ciudad”, y sentenció: “Rotterdam no es el modelo en absoluto”. “Pagar el precio de sacrificar la Malvarrosa o El Saler para tener un puerto gigante es una decisión que nos encuadra junto a las ciudades contaminantes, una decisión impropia de la edad digital y de la economía verde”, sostuvo.

Dos años más tarde, en abril de 2021, el entonces vicepresidente del Grupo Popular Europeo afirmó en su perfil de Twitter : “El puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para Valencia y reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas”.

En un intercambio de tuits con elDiario.es respecto de su cambio de posición, ya que no mostró oposición al proyecto como conseller de Territorio en el ejecutivo de Francisco Camps, González Pons se justificó: “Eran otros tiempos. Otro momento histórico. Entonces cuando yo hablaba de cambio climático nadie me seguía. Le recuerdo que fui el conseller sandía. No he cambiado. Como con las plataformas petrolíferas, ¿se acuerda? Soy yo quien da bienvenidas. Y en todo caso, hay que reaccionar”. Además añadió que el proyecto se debe explicar a la sociedad valenciana.

“Es la ciudad quien debe decidir qué modelo quiere para el futuro. En mi opinión, descargar contenedores no es a lo que aspiran las mejores ciudades europeas. Es lo que nadie quiere hacer. Prefiero el mar y la playa”, aseguró.