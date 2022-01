Joan Ribó, tras reunirse con el presidente del Valencia CF: “El campo nuevo debe ser mejor a todos los niveles que el viejo”

"El campo nuevo debe ser mejor a todos los niveles que el campo viejo, pero estas mejoras no tiene por qué ser solo una cuestión de más o menos aforo nada más, hay otros aspectos fundamentales".

Así se ha pronunciado el alcalde de València, Joan Ribó, tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, quien ha presentado al primer edil el esbozo del proyecto del nuevo estadio así como el plan para financiarlo.

Ribó se ha mostrado satisfecho con la concreción de los compromisos adquiridos por el club (inicio de obras entre septiembre y octubre del presente año y finalización en agosto de 2024), a la espera de que remita toda la documentación requerida para poder tramitar los diferentes permisos de obras, especialmente el proyecto constructivo y los avales económicos.

El alcalde ha comentado que para poder reiniciar los trabajos habrá que modificar licencias y conceder algún permiso nuevo y ha valorado especialmente la cubierta fotovoltaica proyectada y el segundo anillo destinado a ocio y restauración con actividad durante todo el año. En cuanto al aforo, ha comentado que se trata de proyecto flexible que podría alcanzar los 63.000 espectadores.

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, recordó este lunes que el convenio urbanístico del año 2005 que justificó la permuta de la parcela en la que empezó a construirse el coliseo, que pasó de ser municipal a propiedad del club a cambio de 19,6 millones y 32 parcelas cedidas por la entidad deportiva al Ayuntamiento, establece que el estadio debe tener al menos 70.000 espectadores, muy lejos de los entre 46.000 y 53.000 que propone el Valencia CF en una primera fase, si bien es cierto que como ha comentado Ribó, el proyecto ofrece la posibilidad de alcanzar los mencionados 63.000 espectadores. Según ha comentado el primer edil, no es una condición fundamental alcanzar esas 70.000 localidades.

Por su parte, el presidente del Valencia CF Anil Murthy ha negado que vaya a ser un proyecto de mínimos: "Nadie me ha hablado de un estadio 'low cost', va ser un estadio que va a dar mucha ilusión a mucha gente, con una gran inversión para la ciudad, va a ser algo diferente y atractivo".

Murthy ha asegurado que ya están preparando toda la documentación solicitada por la Generalitat y el Ayuntamiento para remitirla por registro de entrada y ha recordado que llevan tres años trabajando en la modificación del proyecto.

El encuentro de este martes entre Joan Ribó y Anil Murthy se celebra tres semanas después del que tuvo el presidente del Valencia CF con el del Gobierno valenciano, Ximo Puig, el pasado 28 de diciembre.

Precisamente, Puig apremió este lunes al Valencia Club de Fútbol a presentar por registro los documentos que conforman su plan para acabar el estadio y remarcó que el Gobierno valenciano no va a permitir "más chuleos". "Ahora tienen una gran oportunidad con los fondos, sino se hace el campo ahora es porque no se quiere". Murthy, preguntado por estas palabras, ha preferido no entrar en valoraciones.

El pasado 30 de diciembre, se reunieron los consellers de Economía, Rafael Climent, y Política Territorial, Arcadi España, junto con sus equipos de trabajo, con una delegación del València CF liderada por su presidente Anil Murthy y formada por la directora Financiera, Inmaculada Ibáñez, el director de operaciones, Christian Schneider, el director de marketing, Jorge García y el abogado Germán Cabrera.

Durante la reunión, el València CF presentó un esbozo del proyecto del Nuevo Mestalla y actuaciones adyacentes, así como del plan de la financiación para llevar el proyecto adelante.

En este encuentro, las autoridades políticas solicitaron al club por registro de entrada diferente documentación para estudiarla, principalmente el proyecto completo del nuevo estadio y las garantías económicas.

Sin embargo, fuentes de Política Territorial y de Economía han confirmado a elDiario.es que de momento no han recibido nada por parte del club, tal y como ha reconocido este martes el propio Murthy.

Como informó este diario, la finalización del nuevo estadio está valorada en 108,2 millones de euros, más los 6,8 millones del polideportivo de Benicalap, con lo que el coste total de ambas infraestructuras asciende a 115 millones.

El club tiene previsto financiar las obras con los 80 millones del crédito del fondo de inversión CVC, más la venta de los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario de la actual parcela de Cortes Valencianas, en la que se podría ubicar un hotel para el que ya se habrían recibido ofertas.

Además, se espera que el reinicio de las obras fomente también el interés de la venta de la parcela del viejo Mestalla ante la perspectiva de que finalmente el actual campo acabará quedando liberado. El club también tiene prevista la venta de su actual sede social y la obtención de recursos procedentes de la explotación de los palcos, naming y la zona comercial y de ocio que habrá en el interior del coliseo.

Sobre las características, se prevé un aforo inicial de 46.000 a 53.000 espectadores, ampliable a 63.000. La previsión es que todo el estadio esté cubierto y además que sea sostenible mediante la instalación de placas solares en toda la cubierta, para lo que se buscará un socio tecnológico.

En cuanto a los plazos, si la tramitación de las licencias municipales de obras y actividades lo permiten, el Valencia Cf prevé iniciar los trabajos del polideportivo en junio de 2022 y del nuevo estadio en septiembre del mismo año, de forma que el polideportivo se podría inaugurar en diciembre de 2023 y el nuevo estadio en agosto de 2024.

Una vez el club remita la documentación solicitada por Política Territorial y Economía, si se le diera el visto bueno se analizaría la fórmula por la que el Valencia CF conservaría los beneficios urbanísticos de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), pero bajo otra figura urbanística que habría que tramitar y aprobar.

Independientemente de esto, como ya informó elDiario.es, tanto las fuentes municipales como las autonómicas consultadas coinciden en afirmar que las obras podrían reiniciarse antes de final de año.