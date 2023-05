Lía, primera fallera mayor transexual en València: “La fiesta es del pueblo y debe ser lo más diversa posible, renovarse o morir”

“La fiesta es del pueblo y como tal debe ser lo más diversa posible, hay que renovarse o morir”. Lía Sánchez Carballo tiene tan solo 24 años y ha hecho historia al ser la primera fallera mayor transexual de una comisión de València, en concreto de la Doctor Manuel Candela-Avenida del Puerto.

Con su reciente nombramiento reconoce que cumple un sueño: “He cumplido la ilusión de toda mi vida, en el momento en el que he tenido toda la documentación en regla me he presentado y la verdad que es un logro para mí y espero que para toda la comisión que me ha visto crecer”.

Sin embargo, este camino no ha estado exento de miedos y de dificultades. En el año 2008 fue presidente infantil aunque reconoce que siempre sintió la necesidad de realizar la transición. Sin embargo, “por miedo al rechazo” no se decidió a dar el paso hasta el año 2020, poco antes de irrumpir la pandemia: “Tuve mucho tiempo para pensar y reflexionar y me di cuenta de que era un paso que tenía que dar para ser plenamente feliz. Y así lo hice, empecé con todo el proceso”.

Lía se muestra muy agradecida por el cariño que ha recibido siempre en su falla. Según explica, cuando realizó la transición “todo el mundo se lo veía venir y se alegraron mucho, me preguntaron muchas cosas porque de alguna forma aún hay muchos tabús y otras personas que pueden estar en una situación parecida, hay mucha desinformación sobre este tema, soy una persona normal con una vida normal”.

Sobre sus primeros momentos como fallera mayor, asegura que es tal y como pensaba que iba a ser, “con mis dos presidentas, Andrea y María, que además son mis amigas, y con mi presidente infantil Iker, que tiene 10 años, y que es el más fallero de toda la comisión, lo vamos a pasar en grande, de hecho este miércoles tenemos nuestro primer acto juntos”.

Sobre las posibles críticas que pueda recibir, Lía se muestra tranquila: “Yo estoy segura de que todo el mundo fallero me recibirá bien, pero si en algún caso no es así, solo espero que cuando me conozcan cambien esa percepción o esos prejuicios. Soy una fallera mayor más y aunque entiendo que pueda generar algún tipo de morbo, me gusta ser pionera y poder abrir puertas a más personas transexuales”.

Sobre la posibilidad de presentarse para las preselecciones de corte de honor y Fallera Mayor de València, afirma que se presentará como un acto más, pero que su principal ilusión es “disfrutar de su experiencia como fallera mayor”.

Por su parte, María Toledo, una de las dos presidentas de la falla Doctor Manuel Candela-Avenida del Puerto, asegura que para la comisión es “un orgullo” que Lía sea su máxima representante porque “es fallera de toda vida y toda la comisión ha entendido su proceso de transición, desde los más jóvenes a los más mayores” y afirma que “va a brillar con luz propia porque es una fallera de los pies a la cabeza”.

Sobre la reacción del mundo fallero, Toledo explica que “aunque siempre hay miedo a que pueda haber alguna reacción negativa, aquí estamos para apoyarla en todo al máximo, para lo bueno y para lo malo, y la verdad es que hasta ahora solo han llegado mensajes de apoyo y de cariño y de otras personas que como ella quieren dar el paso para las que Lía se ha convertido en un ejemplo”.

Otros ejemplos de inclusión

Raúl Puerta fue elegido el primer fallero mayor oficial de la historia en la ciudad de València por la comisión Borrull-Socors, pero en localidades cercanas como Borriana, Sagunt o Catarroja ya se han producido nombramientos en los últimos años.

En València, en 2018 la presidenta de la falla Blanquerías, Gloria Martínez Amigó, quien además fue fallera mayor de València en 2008, anunció en las redes sociales de la comisión el nombramiento de Guillermo del Mar como primer fallero mayor de la historia de la comisión, aunque fue de una forma simbólica para algunos actos internos.

Además, la actual Fallera Mayor de València, Laura Mengó, ha sido la primera de la historia con diversidad funcional pues lleva una prótesis en la pierna derecha como consecuencia de una agenesia de tibia y peroné de nacimiento que no le ha impedido disfrutar de las fiestas con total normalidad.