VÍDEO | Raúl Puerta, primer fallero mayor en València: “Espero que sea una semilla para eliminar el sexismo que queda en las Fallas”

“Si he dado el paso es por tratar de poner un pequeño granito de arena para eliminar el componente sexista que queda en las Fallas,. También tiene un componente reivindicativo, como una semilla para que sean más igualitarias”. Raúl Puerta ha explicado de esta forma a elDiario.es uno de los motivos que le empujaron a dar el paso para presentarse a la elección como fallero mayor de su comisión, Borrull-Socors, aún sabiendo la polémica que este nombramiento podía generar y las críticas a las que se exponía por parte del sector más conservador de la fiesta.

Sin embargo, como él mismo explica, hasta ahora todo han sido ánimos y muestras de cariño: “Cuando das un paso así, siempre surgen dudas e inquietud. Yo las tuve, pero preferí no pensarlo mucho. Es inevitable tener algo de miedo porque nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, pero por suerte he encontrado una acogida excelente, por supuesto de mi comisión, pero también por parte de la agrupación de fallas del Botànic. Me lo están poniendo todo muy fácil y estoy muy contento, la verdad es que no esperaba que fuera tan divertido. He visto también algunos comentarios críticos, en parte los entiendo y estoy seguro de que, con el paso de los años, cuando esto se normalice, lo verán de otra forma”.

Y es que, con tan solo 34 años, ha roto barreras junto a su falla al convertirse en el primer fallero mayor oficial de la historia de las Fallas en València con las mismas atribuciones que la clásica figura de la fallera mayor. Un hecho que ha sido posible gracias que en 2018, Borrull-Socors actualizó sus estatutos y eliminó el sesgo de género en la elección de sus representantes.

Su presidente, Sebas Marín, recuerda que cambiaron la denominación “fallera mayor” por la de “representación mayor”, y lo mismo en el caso de los infantiles, para dejarlo abierto a cualquier persona que quisiera presentarse: “Dos años después, en 2020, la Junta Central Fallera (JCF) nos dijo que nos debíamos ceñir al artículo 29 del reglamento fallero que atribuye este cargo a las mujeres, pero nosotros les dijimos que no lo íbamos a cambiar, entre otras cosas, en cumplimiento de la Ley de Igualdad, de rango superior a un reglamento fallero”.

Sobre el nombramiento de Puerta, explica que hasta el presente ejercicio solo habían tenido candidatas y que cuando hay más de una se elige por antigüedad en la comisión: “Este año se abrió el plazo y el único que se presentó fue Raúl. Si hubiera habido otros candidatos o candidatas, se hubiera hecho por antigüedad y solo vamos a elegir a uno o una, es decir, si un año tenemos un candidato y una candidata se elegirá a uno de los dos según los años que lleven en la comisión”.

En cuanto al posible choque con la figura de presidente, Marín tiene claro que “el presidente o la presidenta se dedican a gestionar y a ejecutar y el fallero mayor o la fallera mayor a representar, es diferente”. De cara a las preselecciones para Corte de Honor y Fallera Mayor de València y ante la posibilidad de que se presente, Marín ha explicado que “de momento Junta Central Fallera no se ha pronunciado, él ha asistido con toda normalidad al brindis navideño de la fallera mayor de València, Laura Mengó, y asistirá con el resto de falleras mayores de las comisiones a su exaltación”.

Puerta es natural de Murcia, tiene 34 años. Con tan solo cuatro, conoció las Fallas de València en un viaje con sus padres y confiesa que desde ese momento, quedó “enamorado de la fiesta y de los monumentos”. Desde entonces, las siguió principalmente a distancia hasta los 18 años, cuando se apuntó a la comisión Guillem de Castro-Triador. Hace tres años, se apuntó a Borrull-Socors y hace dos que reside en la ciudad: “Me apunté un año después de que se modificaron los estatutos, era algo que desconocía cuando llegué, pero al final hablando con la gente medio en serio medio en broma me animaron y por fin este año me decidí a dar el paso”.

Renovación del reglamento fallero

“La fallera mayor será la única mujer que ejercerá la representación honorífica de la comisión de falla en los actos propios y oficiales”. Así reza el artículo 29 del título preliminar del reglamento fallero por el que se rige la Junta Central Fallera (JCF) y por extensión toda la fiesta josefina. En estos momentos, un grupo de 25 personas vinculados a la fiesta están en fase de redacción del nuevo reglamento, que no se actualiza desde el año 2002. El presidente de la Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ya advirtió de que el nuevo texto debía adaptarse a las leyes actuales, entre ellas las de Igualdad.

Consultada la JCF sobre la situación de Raúl Puerta y su asistencia a los actos oficiales del organismo, entre ellos la exaltación de la fallera mayor de València que tendrá lugar el próximo 27 de febrero y las preselecciones para optar a este cargo, afirma que a la exaltación “se invita a todos los representantes de todas las comisiones que forman parte de JCF” (lo que obviamente incluye a Puerta), y que “las normas para optar a fallera mayor de Valencia las aprobará la asamblea general en el próximo ejercicio”.

Puerta ha explicado que aún no tiene una decisión tomada: “Ahora estoy centrado en vivir y disfrutar estos meses, me hace especial ilusión la plantà porque el monumento es la parte de la fiesta que más me gusta”.

Sobre la redacción del nuevo reglamento, ha comentado que espera que sea “más acorde a los tiempos actuales porque en muchas cosas esta fiesta está anclada en el siglo XX y pienso que su futuro dependerá de que sepa adaptarse a las cambios sociales que se están dando”.

Otros falleros mayores

Raúl Puerta es el primer fallero mayor oficial de la historia en la ciudad de València, pero en localidades cercanas como Borriana, Sagunt o Catarroja ya se han producido nombramientos en los últimos años.

En València, en 2018 la presidenta de la falla Blanquerías, Gloria Martínez Amigó, quien además fue fallera mayor de València en 2008, anunció en las redes sociales de la comisión el nombramiento de Guillermo del Mar como primer fallero mayor de la historia de la comisión, aunque fue de una forma simbólica para algunos actos internos.