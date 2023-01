Las Magas de Enero toman las calles de València en una cabalgata envuelta en polémica por la renuncia de una participante

Bajo el lema 'Salvem el planeta' ('Salvemos el planeta'), este domingo 15 de enero de 2023 volverán a desfilar por las calles de València las Magas de Enero en una cavalgata laica que cumple su octava edición, reconocida como tradición por parte del Ayuntamiento de València y organizada por la Sociedad Coral Micalet.

Destinada a niños y niñas, esta expresión cívica y festiva para celebrar el solsticio de invierno tiene su origen en el año 1937, durante la República, con la idea de distraer a los niños de los horrores de la guerra. Este año, las mujeres que encarnan el papel de las Magas son Maria Colomer (actriz, pedagoga teatral y directora—) Àngela Escribano (formadora en prevención de violencia de género) y finalmente Irina Yellow, poetisa y pedagoga; Juntas, simbolizan tres conceptos universales: la libertad, la igualdad y la fraternidad-sororidad.

La periodista y podcaster, Carmen Alonso, quien iba a encarnar a la maga fraternidad-sororidad, ha hecho pública su renuncia a través de sus redes sociales unos días antes del desfile.

Alonso ha afirmado que no quiere “compartir espacio” con una persona que “incita al odio” contra las personas trans, en alusión a la formadora en prevención de violencia de género y presidenta de la Escuela de Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel, Ángela Escribano, quien será la maga Igualdad.

“Han sido unas semanas de mucha ansiedad y he decidido ser fiel a mí misma. No puedo representar a la 'maga Sororidad' teniendo al lado a una compañera que atenta contra los derechos de las personas trans”, ha expresado, al tiempo que ha asegurado que esta decisión es “complicada de explicar” y que Twitter “tampoco es el lugar para hacerlo”.

En este sentido, ha afirmado que ha sido una “decisión voluntaria”: “Ni lobby ni presiones ni mierdas inventadas”. “Ha sido una decisión difícil, pero no quiero compartir espacio con una persona que utiliza sus redes sociales para incitar al odio”, ha declarado.

La Sociedad Coral el Micale, al respecto, ha asegurado que desde siempre ha trabajado por la libertad y la igualdad entre las participantes y ha evitado posicionarse en la polémica: “En anteriores ediciones de las cabalgatas se ha mostrado esta línea de trabajo. Solo metemos como condición para ser maga, ser mujer y hablar valenciano. Estas son las dos únicas condiciones. Nosotros no queríamos darle más importancia desde el Micalet, en primer lugar, porque es un tema muy relevante dentro del movimiento feminista y una fiesta infantil no es el espacio adecuado para discutirlo, y en segundo para respetar la vida privada de las mujeres que han sido Magas de Enero”.

El fondo de la cuestión tiene que ver con el rechazo explícito de Escribano hecho público en sus redes sociales con algunos aspectos de la ley trans aprobada el pasado mes de diciembre, alineándose con la postura de la vicepresidenta socialista Carmen Calvo, quien considera que la normativa puede ser perjudicial para las mujeres en algunos casos.

La concejala de Gestión de Recursos del Ayuntamiento de València, Luisa Notario, de Compromís, mostró en redes su apoyo a Alonso y también anunció que no asistiría a la cabalgata: “Soy una defensora de la celebración de las magas de enero pero como activista LGTBI he tomado la decisión de no asistir por los discursos de odio contra las personas trans de la representante de la igualdad. Mi apoyo a Carmen Alonso por su coherencia”, dijo en Twitter.

Recorrido y horario

El recorrido de esta fiesta, ya con la denominación de tradición por parte del Ayuntamiento de València, será el habitual: saldrá del Parterre a las 11.30 horas, por las calles de la Pau y Sant Vicent, hasta llegar a la plaza del Ajuntament. Allí, actuarán las muixerangues y desde el balcón, Pau Alabajos. Seguidamente las magas transmitirán sus mensajes.

Además de las Magas, participarán en la cabalgada grupos de dolçaina y tabal, de danza, batucadas, muixerangues, gigantes y cabezudos, grupos de animación, profesionales del circo, asociaciones culturales, instituciones, plataformas ciudadanas, formaciones musicales. Todo un conjunto de personas voluntarias que se han coordinado para llevar alegría a los niños y niñas de las calles de València