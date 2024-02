El PP y Vox multiplican por tres la lista de espera para obtener la dependencia en València y el Síndic exige un “plan de choque”

“Recomendamos (al Ayuntamiento de Vaència) que, si no se hubiese hecho ya, ponga en marcha el Plan de Choque de Valoración, con la finalidad de reducir la lista de espera para valoraciones de dependencia (tanto iniciales como de revisión). Sugerimos (a la Conselleria de Servicios Sociales) que, dados los datos resultantes del seguimiento realizado al Ayuntamiento de València, ofrezca con carácter inmediato a la Entidad Local, si no se hubiese solicitado, su soporte para la puesta en marcha de un Plan de Choque que permita reducir la lista de espera para valoraciones existente”. El Síndic de Greuges se pronuncia contundente en una resolución del pasado 15 de enero con respecto a la queja tramitada por parte de un particular ante el retraso en las valoraciones de los servicios sociales municipales necesarias para obtener las ayudas de la dependencia.

El promotor de la queja presentó, con fecha 20 de octubre de 2023, un escrito en el que formulaba una queja sobre la demora en la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia que había presentado el 19 de abril de 2023, en el Ayuntamiento de València. De la investigación concluye el Síndic que, “transcurridos prácticamente nueve meses desde que el interesado registrara la solicitud inicial de dependencia, no había sido valorada y no se había emitido, en consecuencia, resolución por la que se le otorgue servicio o prestación económica alguna para atender, en su caso, su situación de dependencia”.

En su respuesta emitida en noviembre del pasado año, el Ayuntamiento confirma que, “debido al elevado número de solicitudes pendientes de valoración e informe social de esta zona de actuación (centro de servicios sociales de Trafalgar) y al escaso personal dedicado a valorar, la solicitud se encuentra en lista de espera de citación para valoración”.

Tal y como recuerda el Síndic, el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de grado es de tres meses, un plazo que en muchos casos no se cumple.

El caso no es aislado. Como ha denunciado Compromís con datos facilitados tras mucho insistir por parte del propio equipo de Gobierno municipal, las personas que están a la espera de alguna valoración por parte de los servicios municipales se han triplicado, al pasar de 1.794 a 6.195 en los seis primeros meses del Gobierno municipal que dirige la alcaldesa María José Catalá.

La portavoz del Grupo municipal de Compromís Papi Robles y la concejala Lucía Beamud han puesto sobre la mesa “datos contundentes” respecto al estado de la lista de la dependencia en la ciudad de València. En concreto, la lista de quienes están esperando el Informe Social de Entorno (ISES) se ha incrementado un 360%, la lista para las valoraciones ha aumentado un 169% y quienes están esperando el Informe Técnico de Revisión alcanza hasta un 737%.

Papi Robles ha avanzado que Compromís aportará estos datos al Síndic de Greuges y ha anunciado que presentará al próximo pleno municipal una moción “instando a Catalá a que haga caso de estas recomendaciones y desarrolle este plan de choque para revertir el descalabro de los servicios sociales”. Robles se ha preguntado: “¿Qué ha estado haciendo el PP que en tiempo récord ha multiplicado por tres las personas en lista de espera, además de hablar de hacer estanques en el Jardín del Turia para expulsar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad?”.

Para la concejala Lucía Beamud “hemos vuelto al pasado, ese pasado de gestión absolutamente negligente por parte del PP en la dependencia”. Beamud ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el gobierno de Joan Ribó en los últimos ocho años: “Apostamos por incrementar el presupuesto y los profesionales de los servicios sociales de 280 personas a 551. En 2015, con el PP, sólo 8.600 personas tenían reconocida la dependencia en la ciudad de València y a fecha de mayo de 2023 había 36.650 personas dentro del sistema de dependencia, un 326% más. Esto significa que se ha multiplicado por cuatro las personas mayores o con discapacidad cuidadas y atendidas por el sistema de servicios sociales. Y eso significa que estábamos a pocas semanas de acabar con esas listas de espera históricas que lamentablemente sufríamos cuando gobernaba el PP en la ciudad y en la Generalitat”. Desde Compromís sospechan que el colapso de las valoraciones se debe a una reducción del personal, aunque no pueden constatarlo porque, según han asegurado, el actual ejecutivo no les facilita los datos.

El portavoz del gobierno municipal Juan Carlos Caballero ha achacado al anterior gobierno autonómico la acumulación generada en el Ayuntamiento durante los últimos seis meses, pero Beamud ha asegurado que “al PP se le olvida que fue el responsable de dejar miles de cajas de solicitudes de dependencia en armarios”. “València en mayo de 2023 dejó a cero la espera en la dependencia y en seis meses de gobierno de Catalá ha triplicado la espera de mayores y discapacitados”, ha añadido.