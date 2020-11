Ribó adverteix al València C.F. que si no reinicia les obres del nou Mestalla podria substituir-lo com a promotor de l'operació urbanística

L'alcalde de València, Joan Ribó, qui ha comparegut aquest divendres al costat de la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, i al costat del vicealcalde, Sergi Campillo, ha anunciat aquest divendres que l'Ajuntament es plantejarà canviar al València C. F. com a promotor de tota l'Actuació Territorial Estratègica (ATE), que inclou la urbanització dels terrenys del vell Mestalla i la finalització de les obres del coliseu de Corts Valencianes, si no avança en la reactivació de les obres, paralitzades 11 anys, abans de maig de 2021.

Ribó ha explicat que es va reunir aquest dijous amb al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, a qui li va traslladar la intenció de l'Ajuntament de València de contemplar aquesta opció davant la falta de resposta i d'avanços per part del club.

L'alcalde ha comentat que aquesta opció apareix recollida en l'article 5 del Boletín Oficial del Estado (BOP) que regula aquest tipus d'operacions urbanístiques segons el qual "l'incompliment pel promotor de les condicions i termini estipulat determinarà la seua substitució o la caducitat de la ATE i la confiscació de les garanties prestades a l'interessat".

Ribó ha insistit que "el temps s'acaba, li hem advertit al València CF i la legislació és molt clara. Que s'ho pensen bé però hem treballat en aquesta direcció i és el que li vaig traslladar al conseller. No podem mantindre aquesta situació sense que es veja una mínima voluntat d'avançar".

L'alcalde ha explicat que saben que hi ha "milers d'afeccionats, però hi ha una direcció d'un club que no està prenent unes mesures a les quals es va comprometre legalment i de les quals la Generalitat i l'Ajuntament són garants".

A més, ha afegit que "fins ara no hem vist que s'haja fet cap pas, és imprescindible que es facen passos en el sentit que aquesta es posen en marxa les obres d'aquesta ATE. Hi ha passos legals administratius i d'obres. Si no es fa res el 15 de maig tenim una llei que cal complir".