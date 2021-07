¿Cómo serán las Fallas de septiembre?: Sanidad, Interagrupación y JCF concretarán a mediados de agosto los actos y las condiciones

A falta de un mes escaso para que se celebren unas Fallas muy reducidas en todos los sentidos por la obligada prudencia y precaución que marca la pandemia, se desconocen con exactitud los actos que se podrán realizar y las medidas de seguridad a aplicar para una fiesta que, solo para organizar la plantà de los monumentos, requiere de una importante logística y, por tanto, de unos tiempos mínimos de planificación.

En la Conselleria de Sanidad no quieren ni oír hablar del tema en estos momentos. Consideran, como es lógico, que cualquier cosa que no sea centrarse en doblegar la curva y superar la quinta ola no tiene cabida en estos momentos.

Las previsiones indican que en las dos primeras de semanas de agosto empezarán a descender los principales indicadores, primero la incidencia acumalada y después las hospitalizaciones, lo que unido al avance de la vacunación, darán un contexto más propicio para empezar a pensar en la festividad fallera.

Por su parte, el presidente de la Interagrupación, colectivo que representa a la mayoría de agrupaciones y comisiones falleras, Guillermo Serrano, ha comentado a elDiario.es que esperan mantener una reunión con Sanidad, en la que también estarían presentes miembros de Junta Central Fallera (JCF), a mediados de agosto, seguramente tras la próxima mesa interdepartamental del Gobierno valenciano en la que se fijan las restricciones en función de la situación de la pandemia, prevista para la segunda semana del mes, dado que las actuales medidas están vigentes hasta el lunes 16 de agosto.

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, advirtió tras la última interdepartamental del pasado 22 de julio que "no van a ser unas fiestas normales" y explicó que a medida que se acercaran las fechas "se ajustará al máximo cuál es la parte de la celebración que se puede hacer".

El presidente añadió que "no se puede anticipar nada hasta que no vaya pasando el tiempo y mejore la situación sobre todo vinculada al aumento de la vacunación".

Puig confirmó que "en principio parece que podrá ser efectiva la cremà de los monumentos, pero hay que ver cómo se llega a esa situación desde la máxima prudencia" e insistió en que "todo lo prudentes que seamos ahora servirá para probablemente tener mayor capacidad de hacer, al menos, unas Fallas, que no serán normales, pero que tendrán un sentido".

El Ayuntamiento aprobó recientemente el bando fallero, que establece que todos los actos quedan sujetos a la situación epidemiológica. Según el bando, la de la salida de las fallas más grandes a la calle se producirá en la segunda quincena del mes de agosto, las carpas se podrán montar entre el 27 y 29 de agosto, y deberán quedar cerradas a la misma hora que la hostelería o como muy tarde a la 1.30 horas. Además no están permiidas las verbenas.