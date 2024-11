La sociedad valenciana se organizó para prestar ayuda a los afectados por el temporal en las comarcas valencianas ante la falta de coordinación de la Generalitat Valenciana. Miles de voluntarios acuden desde el miércoles a los municipios afectados, con especial incidencia este viernes, 1 de noviembre, festivo de todos los santos, en la comarca de l'Horta Sud. Unos acuden a tratar de efectuar labores de limpieza ataviados de escobas y palas, otros llevan alimentos y productos de primera necesidad de una forma totalmente independiente e improvisada.

Los grupos de WhatsApp y las redes sociales echan humo. La cantidad de gente que ofrece ayuda es abrumadora, pero ante la avalancha de personas que preguntan dónde acudir, apenas encuentran respuesta. La información es confusa y a menudo resulta contraproducente porque produce saturación en determinadas zonas, que puede ser peligroso para los propios voluntarios. Lo mismo sucede sobre el terreno, donde es difícil localizar a un agente de la Policía Local, Guardia Civil o Protección Civil que organice la ayuda. Decenas de colectivos han creado sus propios espacios de organización y buscan poner en contacto a personas que necesitan ayuda con quienes tienen medios disponibles: sindicatos, asociaciones de vecinos, fallas y entidades populares se están volcando con la recogida de alimentos y enseres básicos.

“Llevamos herramienta grande para limpiar y mover muebles, vamos al sur de La Torre siguiendo las indicaciones de Protección Civil para hacer lo que haga falta. Vamos a la aventura, nos han dicho que entremos y que ayudemos donde veamos que haga falta”, explica Alejandro Calpe, de València, uno de los miles de voluntarios cargado con palas y cepillos.

La oleada de voluntarios del viernes provocó que, a media mañana, el Ayuntamiento de València realizara cortes de tráfico y algunos accesos en los puentes que cruzan de València a La Torre. El riesgo de lesión es elevado en un contexto en el que los hospitales están próximos a la saturación, priorizando a los heridos del temporal. El jueves, la secretaría autonómica de Emergencias, dirigida por Emilio Argüeso, trasladó que es importante que los voluntarios se comuniquen con el puesto de mando avanzado, ubicado en Paiporta, para coordinar la ayuda. “Que vengan pero que se pongan en contacto para organizarlos”, afirmó Argüeso a este diario. También pueden hacerlo a través de los teléfonos habilitados por la Generalitat Valenciana. El Ejecutivo autonómico subrayó: “Desde el profundo agradecimiento por la ayuda que se está prestando a las poblaciones afectadas, pedimos por favor que no se desplacen a estas zonas porque se están colapsando las vías y los servicios de emergencia no pueden acceder”. Emergencias insiste en que las personas no se movilicen con vehículos.

Mientras la Generalitat Valenciana reclamaba que cesara el volumen de voluntarios, los Ayuntamientos de Paiporta, Catarroja, Benetússer, Alfafar, Sedaví o Albal clamaban por el apoyo popular y organizaban a sus propios voluntarios. A los municipios que se encuentran al otro lado del barranco de Chiva -o rambla del Poyo- no han llegado gran parte de los efectivos, aunque el despliegue del ejército y de la maquinaria pesada está facilitando las tareas. “Por aquí no se ha visto a la UME ni al ejército”, comenta Borja, uno de los voluntarios. Él y su primo Javier forman parte de una batida que se organizó el jueves por la noche con un guardia civil en la zona de Alfafar-Benetússer. El viernes por la mañana reunieron nueve todoterrenos que se fueron repartiendo por los municipios trasladando comida, agua, atención médica y, atendiendo a las peticiones de los policías locales de la zona, retirando coches con un remolque para despejar algunas vías. Todavía quedan cientos de viviendas con vehículos bloqueando la puerta, y garajes cerrados donde se espera encontrar más víctimas.

“No hay policia en ningun lado, los policías locales están en algunas rotondas -en las carreteras que bordean los accesos a los municipios- sin walkies porque están sin batería”. La acción, explica, la ejecutan “pequeños grupos haciendo lo que pueden”. También hay mucho turista de tragedia, “gente con las botas limpias”, que se dedica a mirar, pero, en general, destaca que la mayoría tratan de ayudar.

Durante la tarde del jueves, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, envió un comunicado en el que convocaba a los voluntarios el sábado a las 7 de la mañana en el Oceanográfico de Valencia para coordinarse con la plataforma del voluntariado. Muchos ciudadanos trasladan que la sensación es de desgobierno absoluta, con una falta de coordinación constante, como señalan en redes sociales. “La solidaridad es proporcional a la falta de coordinación”, indica Panxo, el cantante de Zoo, que se ha desplazado como voluntario con otro grupo.

Así, según el comunicado, este sábado 2 de noviembre de 2024 entrará en funcionamiento el nuevo Centro de Coordinación de Voluntariado en la planta baja del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, como punto de referencia para quienes participan en la respuesta a la emergencia causada por la DANA.

Para facilitar el traslado seguro y coordinado hacia las zonas afectadas, hemos organizado 50 autobuses que partirán desde el centro de coordinación a partir de las 7:00 am, con capacidad de 50 personas por vehículo. Cada grupo contará con instrucciones claras y tareas asignadas para asegurar una respuesta eficaz en cada zona. Para seguridad de los voluntarios, deben llevar: botas de agua o calzado de montaña adecuado para condiciones de barro; guantes de protección (posibles materiales peligrosos en zonas afectadas); mascarilla; agua y comida para la jornada. Para cualquier consulta o necesidad se habilitan los teléfonos 960737370 o 963312744.

Puntos de recogida del Ayuntamiento de València

El Ayuntamiento de València habilitó en la plaza de la Iglesia de La Torre un punto de coordinación de voluntarios que llegan hasta el lugar desde el casco urbano, aunque el viernes por la mañana la Policía Local no permitían la entrada a esta zona por motivos de seguridad. Tanto en La Torre, Castellar-Oliveral como en Horno de Alcedo se está también realizando reparto de alimento y productos de higiene para las personas afectadas.

La alcaldesa de Valencia María José Catalá ha recordado que los servicios de toda la ciudad “se pueden ver mermados dado que se están centrando los esfuerzos en nuestras pedanías y pedimos disculpas y comprensión. Se está mejorando pero queda mucho por hacer”. Añadiendo que “en todos nuestros puntos atendemos no sólo a los vecinos de Valencia sino de cualquiera de los municipios afectados”.

El Ayuntamiento recuerda y pide a todos los vecinos: no usar el vehículo privado; que no se circule hacia la zona sur; no tirar muebles y enseres a la calle ya que el servicio de recogida está centrado en las pedanías; reducir el consumo del agua y ser responsable con su uso, de madrugada se bajará la presión para ayudar; atender las indicaciones de Policía Local de València sobre acceso peatonal a la Torre ya que hay maquinaria pesada trabajando; las indicaciones de Policía Local pueden extenderse a otros puntos de la ciudad si fueran necesarias para facilitar los trabajos de los servicios de emergencias.

Asimismo la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia en coordinación con el Ayuntamiento ha dispuesto de una serie de puntos de recogida de alimento para que los vecinos puedan realizar las entregas. Todos estos alimentos y productos de higiene son recogidos posteriormente por camiones municipales para distribuir la ayuda entre los afectados por la DANA. Estos puntos de recogida son: AVV Benimaclet. Av. Valladolid, 42 (11-13h y 16-20); AVV La Isla y Consell Joventut de València. C/ L’Alguer, 1; AVV Patraix, plaza de Patraix, 13B (10-14.30h y 17 a 21.30h); AVV Nou Moles, C/ Alcalde Albors, 22; AVV Natzaret. Falla Major Moraira, C/ Parc (10-14h).

Además el Ayuntamiento ha habilitado el Complejo de la Petxina también para la recogida de alimentos en horario de 9 a 22 horas. En todos estos puntos se puede entregar agua, fiambre, pan, latas de atún, artículos de limpieza personal y doméstica, pañales y compresas, escobas y rastrillos. No se recoge ni ropa ni mantas.