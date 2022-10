El Valencia CF se autoentrevista para defender su nuevo estadio: las nueve preguntas y respuestas sobre el proyecto

Las últimas noticias relacionadas con el nuevo estadio del Valencia CF han obligado al club a salir al paso para defender públicamente el proyecto, si bien es cierto que en la autoentrevista que el propio club ha realizado a través de su emisora de radio VCF Media al nuevo Director Corporativo y Portavoz del Valencia CF, Javier Solís, no se ha entrado en los costes finales de obra ni en las vías de financiación, más allá de los consabidos 80 millones que aporta CVC a través de La Liga. Estas han sido las preguntas y respuestas del club con respecto al polémico proyecto.

El Club trabaja para poner en marcha cuanto antes las obras del Nuevo Estadio. ¿Cuál es la situación actual? ¿Seguimos a la espera del nuevo convenio por parte del Ayuntamiento?

Sí, efectivamente, tras la caducidad de la ATE, en las reuniones que mantuvimos con el Ayuntamiento de Valencia, tanto con el alcalde como con la vicealcaldesa, se acordó que el siguiente paso sería la elaboración por parte del Ayuntamiento de un nuevo convenio que recogiera las condiciones y los condicionantes de la ATE para poder comenzar en la mayor brevedad posible las obras del nuevo estadio. A esto hay que añadirle que el club siempre ha tenido una posición proactiva y prueba de ello es que hace ya muchos meses, a mediados de marzo, se pidieron las licencias que luego fueron presentadas de nuevo en el mes de julio ya con la capacidad de 70.000 localidades para comenzar a construir... Una vez tengamos las licencias, antes no se podría.

El nuevo estadio es un proyecto relevante para el Club, para los aficionados y la ciudad de València. ¿El Valencia CF lleva mucho tiempo trabajando para hacerlo realidad y siempre ha habido un buen entendimiento con los técnicos del Ayuntamiento, verdad?

Sí, además de las reuniones de un ámbito más político lideradas por la presidenta, los técnicos del Club liderados por Christian Schneider han estado en contacto y han tenido reuniones con los técnicos del Ayuntamiento y el entendimiento siempre ha sido el mejor. Ambas partes reconocen que es el momento de ajustar algunos aspectos, pero a nivel trabajo con los técnicos del Ayuntamiento ningún tipo de problema ni de queja, faltaría más.

Se está diciendo y lo estamos escuchando en los últimos días que la ciudad de Valencia va a pagar el nuevo estadio.

Ese es un aspecto en el que yo creo que hay que detenerse y explicar concienzudamente la realidad de los hechos, sobre todo para no llevar a confusión y que tanto el aficionado del Valencia CF como el ciudadano de Valencia tenga claro este concepto. Por un lado, los terrenos donde se asienta el nuevo estadio son unos terrenos por los que el Valencia CF pagó un total de 45 millones de euros. Es decir, la ciudad no le dio al Valencia CF esos terrenos, unos terrenos que eran de uso deportivo... Venía como anillo al dedo la ubicación del nuevo estadio.

Esos 45 millones se abonaron de dos formas: una fue la compra por parte del Valencia CF de una serie de terrenos y solares en distintos puntos de la ciudad de Valencia que el Ayuntamiento seleccionó en aquel momento para dotar a la ciudad de un nuevo parque público, una zona infantil, etcétera. Y el remanente de esa cantidad se está pagando, porque se estructuró un calendario de pagos que finaliza en 2024. Este calendario de pagos está al día, está al corriente, y podemos decir que el montante total de los terrenos donde se asienta el nuevo estadio son 45 millones de euros.

Respecto al actual Camp de Mestalla hay que dejar clara una cosa. Los terrenos ya tenían un valor antes de la ATE, lo que hace la ATE es dotar de una edificabilidad extra, en torno a unos 20.000 metros bajo rasante de uso comercial valorados en la última tasación en torno a unos 15 o 16 millones de euros. Esto, extrapolado a los costes del futuro estadio representa en torno a un 5% o 6%. Se ha llegado a decir que València paga el nuevo Mestalla, luego se ha variado el mensaje para decir que paga parcialmente y creo que hay que aterrizar esas afirmaciones y ubicarlas en torno a un 5% o 6% que es lo que la ATE, con esos metros de suelo comercial bajo rasante otorgaba al Club. Es importante dejar eso claro.

El nuevo estadio que el Valencia CF espera hacer realidad cuanto antes va a tener una capacidad para 70.000 personas.

Sí, no se está diciendo ahora por primera vez, ni mucho menos. El propio Mark Fenwick y los compañeros que dieron la rueda de prensa en las propias instalaciones del nuevo Mestalla lo dejaron claro. Es un estadio con un ‘bowl’ para 70.000 personas. Las licencias que se han solicitado en el pasado mes de julio y que están todavía pendientes de contestar son sobre 70.000. Ahora bien, el Club entiende que por el bien de la entidad y los aficionados, debe iniciar con una cantidad de 66.000.

Esto no es un dato caprichoso, esto permite tener una zona de terrazas en un anillo del estadio que, atendiendo a la buena climatología de la zona de Valencia y dando un toque de distinción y peculiaridad al nuevo estadio, es muy positivo mantenerlo. Es importante en términos de experiencias para el aficionado y de peculiaridad en cuanto a distinguirse de otros estadios.

Esto no quiere decir que, como también dijimos en las reuniones presenciales con el alcalde, la vicealcaldesa y la concejala de licencias, no se recoja y quede por escrito que en un breve espacio de tiempo el Club puede y tiene la capacidad de ampliar hasta los 70.000 el aforo cuando sea requisito para una final de Champions o cualquier otro acontecimiento que lo requiera.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho referencia en los últimos días a que, en la candidatura para ser subsede del Mundial 2030, sobre el aforo total del nuevo estadio hay que descontar un 15% para calcular el aforo neto. ¿Puede explicar si es eso cierto?

Sinceramente, desconozco absolutamente de dónde sale el porcentaje del 15%. No sabría decir de qué organismo o de qué entidad se fija ese 15%. Lo que sí sabemos, y estuvimos en las reuniones, es que tanto en la reunión de lanzamiento en la sede de la RFEF, como ha manifestado el presidente de la FFCV, Salva Gomar, se habla siempre de entre un 5% y un 10% del aforo. Eso no quiere decir que hay que dar por hecho que será un 10%.

En el nuevo Mestalla, como estadio de nueva construcción concebido para retransmisiones más modernas y actuales, es muy posible que nos vayamos a acercar mucho más al 5% y que incluso ni lo superemos. Son las localidades que, por seguridad en cuanto a separación de aficiones o colocación de distintas cámaras, necesita la organización (FIFA). En un estadio concebido desde la modernidad es muy probable que ni nos acerquemos al 10% y ojalá estemos entre el 5% y el 6%, pero el 15%, insisto, no sabemos de dónde sale.

Además de los asientos netos, otro de los asuntos de actualidad es de las plazas de parking. Desde el Ayuntamiento incluso se han demandado más de 3.000 plazas, es importante clarificar este asunto. Conviene clarificar este asunto y cómo se aplica la normativa FIFA en un evento como una final de Champions o un Mundial.

En este aspecto hay que retrotraerse a cómo se pensaba o cómo se concebía la ciudad de Valencia en 2005 y tener en cuenta cómo se conciben actualmente las ciudades. Lo primero es que la ATE, tomándola siempre como la base sobre la que debe asentarse el nuevo convenio, en ningún momento hablaba de plazas de parking para uso deportivo, es decir, plazas para cada partido que se dispute en el estadio. Había unas plazas de parking para el uso terciario, comercial.

Además de ello, en los distintos informes y por recomendación de la propia Policía Nacional, ubicar 3.000 coches bajo un estadio es un problema en términos de seguridad porque eso requiere la revisión individual de cada coche con el consiguiente tiempo para poder acceder al parking. Y, además, cuando la gente va al fútbol, normalmente la gente llega casi al comenzar el encuentro y se suele ir al terminar el encuentro. Con lo cual, tener 3.000 coches saliendo conjuntamente de un estadio... No me quiero imaginar los problemas que podrían suponer de tráfico a los aficionados y sobre todo a los vecinos de Benicalap.

El pasado viernes se presentó la documentación oficial para que Valencia y el Nuevo Estadio sean subsede dentro de la candidatura de España y Portugal para el Mundial de 2030. Se ha publicado una información diciendo que el nuevo estadio incumple 82 de los 143 requisitos para ser subsede del Mundial. ¿Cuál es la realidad respecto a esto?

Yo creo que ha sido una información que ha creado una confusión absolutamente innecesaria y que tiene una explicación muy sencilla. A día de hoy, me atrevería a decir que ningún estadio de España ni ninguno de los que se está remodelando o tiene la intención de remodelarse cumple con los requisitos de una semifinal de un Mundial de fútbol por muchos motivos.

Además, se omite en esa información que al lado de la columna donde dice que no se cumple, cuando se indica ‘¿Se prevé la realización o la consecución de ciertos hitos?’... En todos y cada uno de ellos pone ‘sí’. Hay muchos hitos, más de 41 de esos que se mencionan están fuera del perímetro del estadio, es decir que no dependen del Valencia CF. Podríamos llegar al absurdo de decir que la ciudad de Valencia no cumple porque a día de hoy no tiene autobuses gratuitos al aeropuerto o no tiene un número de slots en el aeropuerto como el que se necesitará en esa época.

También se dice, por ejemplo, que no hay un helipuerto para el estadio o no hay un parking para 500 autobuses. Eso, llegado el momento, estará. Decir ahora que no se cumple es una obviedad, pero no es menos cierto el decir que se ha indicado que llegado el momento el estadio cumplirá con todos los requisitos para albergar, ojalá, unas semifinales de un Mundial.

Del nuevo estadio se habla prácticamente a diario. ¿No tiene la sensación de que se está politizando este asunto?

En cierta medida sí y no debería ser así. Sería una pena que se entrara en un escenario político en el que los intereses al final no fueran los de la ciudadanía de Valencia o los aficionados del Valencia CF. En el sentido de entrar en disputas o alargar unos tiempos que hoy en día y con los distintos mensajes públicos que han mandado la Presidenta del Club, como también con los hechos ejecutados, por ejemplo los documentos presentados ante la RFEF en los que se dice que al menos habrá 60.000 asientos netos, sería dar vueltas sobre lo mismo y retrasar los tiempos. Eso sería injusto y una pena para la ciudad de Valencia y los aficionados del Valencia CF.

Para ir terminando, lo que podemos decirle a la afición es que esté tranquila porque que el Valencia CF va a tener un gran estadio, con Mundial o sin Mundial, ojalá con Mundial.

Sí, primero habrá que tener un gran estadio, no lo digo yo, lo dijo el señor Mark Fenwick cuando hizo la presentación, y después de tener ese gran estadio para la ciudad habrá que adecuarse para la celebración, ojalá, de unas semifinales o de una final de Champions o cualquier otro gran acontecimiento deportivo para la ciudad de Valencia. Lo primero, ha de hacerse el estadio y lo segundo será intentar hospedar una celebración como un partido en el Mundial 2030.