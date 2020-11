València no da por perdidas la cabalgata de Reyes y las Fallas pese a la expansión de la pandemia

El Ayuntamiento de València mantiene la esperanza de poder organizar una cabalgata de Reyes, siempre con el visto de bueno de Sanidad y con control de aforo, además de unas Fallas restringidas en cuanto a actividades por las medidas de seguridad que dispongan las autoridades sanitarias.

Todo ello siempre y cuando la evolución de la pandemia lo permita, algo que se antoja complicado a tenor de la situación actual, con la incidencia por habitante duplicada en las últimas dos semanas, con los ingresos hospitaliarios creciendo cada día, en pleno toque de queda, con el reciente cierre perimetral de la autonomía y con un nuevo confinamiento domiciliario planeando en el ambiente.

En este contexto, el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera (JCF) se ha reunido este lunes con la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, para presentarle las diferentes alternativas que baraja el Ayuntamiento para poder realizar la cabalgata de Reyes.

Aunque ninguno de los dos han querido ofrecer detalles sobre las alternativas que se han presentado, puesto que van a ser objeto de estudio por parte de los técnicos de Sanidad y son susceptibles de cambios, Navarro ha confirmado que en todo caso tendrá que existir un control de aforo: "Se va a estudiar la viabilidad, a sabiendas de la situación de incertidumbre que existe y que cualquier previsión o posibilidad puede quedar suspendida de un día para otro en función de la evolución de la pandemia", ha explicado.

En cuanto a las Fallas, la secretaria autonómica ha dejado claro que "unas Fallas como las que hemos conocido hasta ahora no van a ser posibles, pero a partir de ahí, se ha creado una comisión técnica que se reunirá el próximo 12 de noviembre en la que estarán las juntas centrales de cada municipio que celebra la fiesta para tratar los actos que se podrían celebrar o los que no se podrían hacer, tanto ahora en el día a día de las comisiones como de cara al mes de marzo, siempre dependiendo de cuál sea la situación pandémica en cada momento".

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, fue más tajante a principios del pasado mes de octubre cuando dio por hecho que sin una vacuna contra el coronavirus no se podrían celebrar las Fallas ni ninguna otra fiesta en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Galiana ha comentado sobre la cabalgata que "la línea de trabajo del Ayuntamiento siempre ha sido presentar un plan A, y si no es posible, estudiar un plan B o un plan C". El edil ha reconocido que "a día de hoy no sabemos lo que puede pasar dentro de dos meses, si bajará la incidencia, ahora estamos en un momento bastante fuerte, por tanto si fuera mañana tenemos claro que no sería viable".

En cuanto a las Fallas, ha valorado positivamente la creación de la comisión técnica y ha explicado que "la decisión que se tome con las Fallas en València será un reflejo de lo que se pueda hacer en el resto de ámbitos en la Comunitat Valenciana, pero todo dependerá de la situación epidemiológica del momento". Galiana ha recodado que ya se han suspendido actividades como Expojove o como la fiesta de las campanadas de Nochevieja y ha garantizado que sea de la forma que sea, los Reyes vendrán a València como cada año.