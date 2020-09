Cómo teñir tu camiseta con un hueso de aguacate

View this post on Instagram

🥑Tinte de aguacate 🥑 🌿He usado cinco huesos de aguacate, dejados en agua caliente a remojo toda la noche 💦 La camiseta, que era blanca, también la dejé a remojo, en agua caliente con vinagre blanco (proporción 4:1) para ayudar a capturar mejor el color. Después la escurrí y dejé sumergida en el agua con los huesos. 🥑 🌿Durante los dos últimos días, el tinte se ha hecho más intenso. El resultado no ha sido tan rosado como esperaba 😂, aunque los huesos han producido unas bonitas sombras terrosas, muy acorde con la estación que estrenamos. 🍂 🥑Lo que he aprendido: el color final de un tinte de aguacate varía mucho de lo frescos o secos que estén los huesos. Si están más secos, como me ha sucedido a mí, darán tonos más terrosos. Mientras que los más frescos, tiñen unas sombras más rosadas. 🥑Para mantener los huesos frescos, y obtener un color más rosa, hay que usarlos inmediatamente o guardarlos en el congelador. 🌿Además, la cáscara también tiñe, y a veces obtiene tonos incluso más intensos. Mientras que el hueso, en función de la época del año, puede producir tintes más pálidos. Así que la próxima vez, probaré a combinarlos. 💁🏻‍♀️🥑 ¿Habéis probado a teñir con aguacate alguna vez? ¡Cada experiencia parece ser única! 🥑🌿 #aguacate #tintenatural #avocado #naturaldye #doityourself #vidalenta #vidasimple #plantas