Claves para elegir un microondas

Elegir un microondas puede parecer una elección sencilla pero si de verdad queremos gastar bien nuestro dinero debemos tener en cuenta algunas consideraciones, sobre todo porque el rango de productos y precios es alto y tal vez acabemos gastando más de 300 euros cuando por menos de 100 hubiéramos encontrado el aparato que nos conviene.

Y al contrario: quizás adquiramos un aparato a buen precio creyendo que hacemos una compra maestra y resulta que a los pocos días nos damos cuenta que se queda corto para la mayoría de las funciones a las que queríamos destinarlo.

Y es que a la par de la calidad, en estos electrodomésticos interesa la diversidad de funciones que pueden acometer, de modo que mientras algunos se limitan a las clásicas funciones del microondas, otros pueden suplir a un horno, una cocina al vapor o incluso un freidor sin aceite.

A continuación te exponemos las claves a tener en cuenta a la hora de elegir tu microondas, de modo que ni te pases de frenada con el precio ni te quedes corto con las prestaciones.

Para qué lo voy a usar

Hay tres grandes tipos de microondas:

los sin grill

los que incluyen grill

los que incluyen grill y calor por convección

De esta suerte, si lo que queremos es un microondas para calentar platos precocinados, descongelar carnes y pescado o recalentar la leche o el café, nos bastará con un aparato sin grill. Si lo queremos también para gratinar algunos platos hechos al horno como canelones, o bien para quemar por encima el azúcar de cremas, tartas y otros postres, es buena idea incorporar el grill.

Pero debemos tener en cuenta que nos subirá el precio y el gasto energético, ya que mientras un microondas normal tiene una potencia base de 600 a 700 W, el grill está en los 100 W para ser eficiente.

Finalmente, si queremos que nuestro microondas cumpla algunas o todas las funciones del horno –lo que incluye desde hacer pizzas hasta cocinar guisos, canelones, pastelería, pan, etc– deberemos optar por una combi, con calor de convección además de las otras funciones. El precio aquí se sitúa en torno a los 300 euros y puede superar los 500 si incluimos funciones como freidor sin aceite o cocina de vapor.

Cuanto espacio tengo

¿Nos sobra el espacio o bien andamos limitados? ¿Estamos haciendo nueva la cocina o renovándola? Son preguntas que tienen su peso a la hora de elegir un microondas. Por lo pronto, si no nos sobra espacio, es mejor optar por modelos integrados y adecuarlos al espacio de la cocina. También contará el volumen que ocupe el electrodoméstico, porque la capacidad interior puede variar entre 20 y 30 litros.

Si queremos funciones de horno conviene apostar por mayor capacidad. También es interesante el tipo combi o horno–microondas si estamos renovando la cocina, no nos sobra el espacio y no queremos duplicar aparatos, de modo que nos ahorremos el espacio y el precio de un horno convencional. No obstante debemos tener en cuenta que un combi no cumple todas las funciones de un horno y si lo hace, puede ser a precios superiores.

La estética cuenta

Si vamos a elegir un horno integrado en el mobiliario o que nos pueda caber en un estante, de modo que solo se vea el frontal, nos bastará que coincida con la estética general de la cocina. Ahora bien, si el horno va a estar en una mesa, una cocina de isla, la encimera, etc, entonces deberemos considerar también la estética completa del aparato, trasera incluida.

Estos modelos suelen ser algo más caros y grandes, a veces resultan algo aparatosos, por lo que deberemos contrastar su conveniencia con las dimensiones de nuestra cocina.

Consideraciones adicionales

Por último debemos considerar si queremos que nuestro microondas tenga extras, que sin duda subirá su precio, aunque actualmente hay modelos en el mercado a precios competitivos que aúnan varias funciones novedosas.

Junto a las ya citadas de freír sin aceite o cocinar al vapor, están los modelos con temporizador para programar las funciones, o bien con wifi, de modo que podamos encender el microondas con una aplicación para nuestro móvil.

