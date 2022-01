Consejos para elegir bien tus zapatillas de running y 5 modelos para correr bien

Algunos profesionales del running aseguran que la mejor manera de correr es utilizar un calzado barefoot o, directamente, correr descalzos pero lo cierto es que para la mayoría de los mortales unas buenas zapatillas serán la mejor inversión.

A la hora de hacer running elegir bien el tipo de zaptilla de running es muy importante, ya que puede evitar que nos lesionemos a largo plazo. Por ello, es recomendable tener ciertas cosas en cuenta antes de hacernos con un par de zapatillas para correr.

Además, siempre que sea posible, acudiremos presencialmente a una tienda especializada porque seguramente haya gente experta para atendernos y ayudarnos a elegir. Por lo pronto, deberemos pensar en el terreno por el que solemos salir: no es lo mismo correr en un pinar o por el campo que en el centro de una ciudad.

Cuatro cosas a mirar al elegir unas zapatillas de running

Desde la web espacializada Soy Maratonista, sus expertos nos ofrecen los siguientes consejos.

1. Descubre el tipo de pisada que tienes

Nadie corre de la misma forma porque nadie tiene un tipo de pisada que sea igual a la de los demás. Hay pisada pronadora, supinadora o neutra y lo primero que necesitamos saber es este detalle para comprender el modo en el que el pie pisa al tocar el suelo. Puedes hacerlo acudiendo a un centro especializado o viendo cómo es el desgaste en la suela de tu calzado.

La pisada pronadora se produce cuando la rotación del pie es excesiva. En esta ocasión, el peso de tu cuerpo tiende a transferirse a la cara interna del pie, provocando un contacto entre el suelo y el interior de la zapatilla, en lugar de los metatarsos. Esto deriva en un desequilibrio, haciendo que el pie rote hacia el interior para recuperar parte de la estabilidad perdida. El desgaste se produce en el lado interior de la suela.

La pisada supinadora es el tipo de pisada contraria a la pisada pronadora. En la supinación tu peso es sostenido sobre el lateral de la zapatilla en el momento de apoyar el pie, afectando a la eficiencia de la pisada. El impacto del pie contra el suelo provoca una vibración mayor que afecta a la parte superior de tus piernas.

Los runners con pisada supinadora son más propensos a padecer lesiones y fracturas debido al impacto de su pisada. La supinación además reduce la capacidad natural del pie de absorber impactos. Los corredores con pisada supinadora son fáciles de distinguir porque en sus zapatillas se puede ver como el desgaste está en la zona exterior.

La pisa neura es la menos lesiva y erosiva, y en los runners que la tienen las lesiones son menos frecuentes y la suela se desgasta por igual en toda la superficie, haciendo que la zapatilla dure más.

Si tu pisada es neutra, necesitarás unas que tengan estabilidad. En caso de que la planta vaya hacia dentro o hacia fuera, tendrás que buscar un calzado que se encargue de equilibrar las fuerzas y reducir el impacto sobre el organismo.

2. Ten en cuenta el tipo de running que vamos a practicar

La modalidad deportiva que queramos practicar también condiciona el tipo de calzado a elegir. No es lo mismo preparar una maratón que hacer trayectos cortos al trote cochinero. Puedes optar siempre por los modelos más caros, pero tal vez estarás haciendo un gasto extra.

3. Asegúrate de que las zapatillas se ajusten al tamaño de tu pie

Hay quien opina que las zapatillas tienen que presionar un poco el pie para mejorar la sujeción pero esto no suele ser cierto, ya que solo causa heridas y problemas como la retracción de las uñas. El calzado no debe quedar suelto, pero tampoco tiene que apretar lo más mínimo.

Además, hay que tener en cuenta que los pies se hinchan un poco mientras se hace deporte, por lo que es esencial buscar una zapatilla que sujete el talón para que no resbale, pero que no oprima el resto del pie.

4. No te dejes llevar por los colores y estilos llamativos

Aunque es evidente que no nos gusta llevar zapatillas feas, la estética no es un factor imprescindible en tu elección. Lo que importa de verdad cuando buscamos una oferta de zapatillas es que sean funcionales, seguras y cómodas.

Cómo probarnos adecuadamente nuestras zapatillas

Si vamos a comprar en una tienda física, debemos llevar los calcetines que usaremos para salir a correr. Adicionalmente, elegiremos la tarde para ir a hacer la prueba, ya que entonces. nuestros pies se encontrarán en su punto más alto de tamaño. Nos podremos las dos zapatillas y caminaremos un poco con ellas.

Si hacemos la compra en alguno de los establecimientos de internet, consulta los comentarios de otros deportistas o busca en páginas objetivas que hacen análisis de cada modelo antes de decidirte por un determinado modelo.

Cinco modelos de calidad a buen precio

Salomon es una de las grandes marcas en lo que a calzado deportivo se refiere y las Bajo Predict Soc son una opción ideal para quienes ya tienen algo de experiencia corriendo y buscan un calzado cómodo a la par que seguro.

Con una suela de caucho y material sintético en el exterior y el revestimiento, las Bajo Predict Soc son zapatos con un gran sistema de amortiguación y sin apenas peso.

New Balance es otra de los nombres más conocidos en el calzado deportivo de alta gama, aunque también se han popularizado como cazado casual. Una de las características más llamativas de las 880v10 es la tecnología que utilizan en la suela: Fresh Foam X, que mezcla distintas espumas para crear una sensación de comodidad sin perder transpirabilidad y sujeción.

Respecto al resto del zapato, nos encontramos con tela sintética -Hypoknit- para asegurar la estabilidad del pie.

Similar al modelo anterior, el Gel-Kayano 24 de ASICS cuenta con una suela de FlyteFoam que también se centra en la mezcla de espumas para disponer de seguridad en la pisada al mismo tiempo que se ajusta a nuestro pie y al terreno.

Pero el punto más importante de estas zapatillas es su talón, que incorpora la tecnología Metacluch: un sistema capaz de ajustarse según el ángulo de sujeción de nuestro pie. De esta manera, evitamos pisar mal aunque sea sin querer.

Una opción más barata que las anteriores, pero sin sacrificar en comodidad y seguridad, son las Kaptir Super de Adidas. Unas zapatillas de diseño clásico que cuentan con una parte exterior y revestimiento de tela.

La suela, por su parte, es de material sintético -Boost- que, si bien no es tan adaptable como las de ASICS o New Balance, sí es útil para los corredores no tan expertos.

Y cerramos la lista con las Salomo S/Lab Ultra: una de las mejores opciones del mercado en lo que a running atañe. Nos encontramos ante un modelo que cuenta con la tecnología Contagrip para su suela: una tecnología que funciona especialmente bien en distancias largas -medio maratones o maratones- y en terrenos complicados -húmedos, barro, campo...-.

Al mismo tiempo, está construida en Espuma de Poliuretano, que aúna sujeción y ligereza. Además, este par de zapatillas son hidrófugas, es decir, no permiten la entrada de agua ni la absorben.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

