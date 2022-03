La cesta básica media en supermercados online se dispara casi 20 euros en un año

En ConsumoClaro hacemos, cada tres meses, un análisis de los precios de los supermercados online: el Observatorio Trimestral de Compra Básica. Reunimos la información de un total de trece cadenas de alimentación de todo el territorio nacional para ilustrar cuánto nos cuesta hacer “la compra básica” a los españoles.

De esta manera, podemos establecer qué cadena es más barata y la evolución de los precios para, así, facilitar el proceso a los consumidores. Desde hace algunas semanas, la inflación parece estar al alza -acelerado por el mapa geopolítico europeo- y muchos consumidores han visto cómo el precio de las cosas ha empezado a subir.

No solo la gasolina, sino también productos alimentarios que solemos comprar todas las semanas. Por eso, en ConsumoClaro hemos preparado este estudio sobre el precio de la Compra Básica establecida por nuestros expertos. Eso sí, ¿se está materializando una subida generalizada de los precios?

Tal y como indican los datos recogidos por ConsumoClaro, la compra se encuentra en máximos desde marzo de 2021. Mientras que hace un año la media no superaba los 71 euros (70,83 euros), a día de hoy esta media asciende hasta los 88,22 euros. Es decir, casi 20 euros más que 12 meses atrás.

Respecto al último estudio realizado, en diciembre de 2021, el precio ha subido un total de 8 euros: de 80,55 euros (diciembre de 2021) hasta los actuales 88,22 (marzo de 2022). Nos encontramos frente al precio medio más alto de los 6 estudios realizados entre marzo de 2021 y marzo de 2022, siendo el más bajo el de junio de 2021 con un precio medio de 70,82.

Método y qué es la Compra Básica

El Observatorio Trimestral de la Compra Básica estudia dos variables: el precio de los productos más baratos en cada supermercado y el precio medio ( euros/Kg) más barato de aquello que ofrece. De esta manera, podemos obtener una visión general de la compra, siempre buscando apurar el máximo del presupuesto (no tenemos en cuenta ofertas, promociones, descuentos, etc.).

La compra básica es un concepto establecido por los redactores de ConsumoClaro que busca parecerse lo máximo posible a una compra estándar semanal o mensual. Nuestra lista de productos no se incluyen aquellos que dependan de la estacionalidad ni aquellos que no sean alimentación pero se encuentren en un supermercado -cosmética, limpieza, etc.- o consumo infantil.

Una vez se ha explicado lo anterior, la compra básica consiste en:

Carnes

Lomo de cerdo.

Hamburguesa de vacuno.

Filete de ternera.

Cordero.

Aves

Pechuga de pollo.

Pechuga de pavo.

Muslo de pollo.

Cartón media docena de huevos.

Pescado*

Bacalao.

Filete de merluza.

Salmón.

Langostino cocido.

Calamar.

Fruta

Naranjas.

Aguacate.

Manzana royal.

Plátano/banana.

Verduras

Cebolla.

Zanahorias.

Ajos.

Tomates.

Pimiento verde.

Pimiento rojo.

Patatas.

Judías verdes.

Unidad de lechuga (iceberg).

Legumbres y cereales

Bote de garbanzos.

Bote de alubias.

Bote de lentejas.

Arroz.

Los supermercados más baratos

Aunque haya habido una gran subida en los precios medios ( euros/Kg), la realidad es que los tres supermercados más baratos no son especialmente altos respecto a diciembre de 2021. Mientras que hace tres meses el precio total de la Compra Básica más barato era de 70,78 euros en el Mercadona, este mes repite la misma cadena con un precio total de 68,04 euros.

El podio:

1. Mercadona (68,04 euros).

2. Bonpreu (71,38 euros).

3. Consum (72,31 euros).

La diferencia, en estos casos, parece no ser muy abultada respecto a los tres más baratos en diciembre -Mercadona, 70,78 euros; Bonpreu, 71,49 euros; y Alcampo, 72,24 euros-, pero la realidad es que, en comparación a noviembre de 2021 o marzo de 2021, hay una gran subida. Incluso entre diciembre de 2021, tan solo hace tres meses, el precio ha subido considerablemente.

Algunos ejemplos que lo revelan son: Caprabo, el supermercado más caro, ha visto su precio total incrementado en 20 euros -de 97,56 euros a 119,27 euros-; Carrefour ha subido más de 10 euros -de 77,82 euros a 87,25 euros-; o Hipercor+ECI que ha subido casi 20 euros -de 86,74 euros a 106,41 euros-. Todos los datos del precio total se encuentran en la siguiente gráfica:

Precios por secciones de las compra

En el caso anterior, en ConsumoClaro recogemos cada uno de los productos más baratos de cada una de las secciones de la Compra Básica. De esta manera, tenemos un reflejo orientativo de lo que sería una factura para una compra bisemanal para una o dos personas si, además, eligiese comprar lo más barato.

Por eso, al mismo tiempo, recogemos los valores medios en euros/Kg de cada una de las secciones. Esta media es el resultado del precio en euros/Kg de cada uno de los productos. Lo hacemos así para contrarrestar la costumbre de los supermercados de organizar lotes con mayor precio para algunos productos más baratos y otros lotes con pocas unidades para los productos caros.

Aunque en muchas ocasiones nosotros nos guiamos por el precio neto del producto, sin tener en cuenta otros valores, ello no significa que sea la mejor alternativa calidad-precio.

Los tres supermercados más baratos de media en euros/Kg son:

Carnes

1. DIA (9,29 euros/Kg)

2. BonArea (9,79 euros/Kg)

3. Mercadona (10,85 euros/Kg)

Aves

1. Carrefour (4,55 euros/Kg)

2. DIA (4,86 euros/Kg)

3. Mercadona y BonArea (5,15 euros/Kg)

Pescados

1. Mercadona (9,53 euros/Kg)

2. DIA (13,07 euros/Kg)

3. Alcampo (13,15 euros/Kg)

Frutas

1. Carrefour (1,94 euros/Kg)

2. Bonpreu (2,06 euros/Kg)

3. DIA (2,18 euros/Kg)

Verduras

1. Carrefour (2 euros/Kg)

2. Alcampo (2,18 euros/Kg)

3. Condis (2,21 euros/Kg)

Legumbres y cereales

1. Ulabox (1,22 euros/Kg)

2. Bonpreu, Caparbo, BonArea y Eroski (1,61 euros/Kg)

3. Mercadona (1,61 euros/Kg)

Como se puede ver a través de los datos anteriores, el pescado sigue siendo la sección más cara con diferencia con un precio medio de 14,04 euros/Kg, seguido de la Carne, que supera los 12 euros/Kg. Esto hace que la ocupación media entre carnes y pescados supere ampliamente más de la mitad del precio medio de la Compra Básica.

Evolución entre marzo de 2021 y marzo de 2022

Pero lo más destacado sigue siendo que el precio medio de la compra haya subido tanto no solo respecto a marzo del año pasado, sino a diciembre, hace tan solo tres meses. Como se puede observar en el siguiente gráfico, desde el primer estudio de 2021 el precio no ha parado de subir, pero ha sido ahora cuando se distingue un importante pico y, por tanto, aumento del precio general.

Respecto al precio final de la Compra Básica, la actual media se sitúa en 88,22 euros. Una cifra superior a la de diciembre de 2021 (80,55 euros), y muy superior a la de noviembre de 2021 (73,11 euros) y a la de marzo de 2021 (70,83 euros). Según lo que parecen indicar nuestros estudios, el análisis siguiente (en junio de 2022) el precio tendrá que alcanzar máximos y acercarse a los 100 euros de media.

Conclusiones

Después del séptimo informe sobre el precio de la Compra Básica en un total de 12 supermercados, se puede apreciar que nos encontramos en un momento convulso en el que el precio no está parando de subir. Aunque la subida del último mes, después del estallido de la Guerra entre Rusia y Ucrania, es la que más han notado los consumidores, la realidad es que la inflación lleva mucho tiempo afectando a nuestro bolsillo.

A pesar de ello, el supermercado más barato, Mercadona, ha visto el precio total de la Compra Básica reducido en 2 euros. Además, este se mantiene por quinta vez consecutiva (10 meses) dentro del Top 3 de supermercados más baratos. Por el otro lado, Caprabo sigue siendo el establecimiento más caro.

1. Mercadona (68,04 euros).

2. Bonpreu (71,38 euros).

3. Consum (72,31 euros).

Como es habitual, en ConsumoClaro siempre recomendamos que -siempre y cuando se posible y nuestra situación nos lo permita- acudir a diferentes supermercados a la hora de hacer la compra. Tal y como hemos visto anteriormente, el precio medio en euros/Kg varía mucho entre las diferentes cadenas. De esta manera, deberías comprar cada sección en:

Carnes - DIA (9,29 euros/Kg)

Aves - Carrefour (4,55 euros/Kg)

Pescados - Mercadona (9,53 euros/Kg)

Frutas - Carrefour (1,94 euros/Kg)

Verduras - Carrefour (2 euros/Kg)

Legumbres y cereales - Ulabox (1,22 euros/Kg)

Desde ConsumoClaro queremos, una vez más, aclarar que estos valores no tienen en cuenta: promociones, descuentos, ofertas, vales, etc.

