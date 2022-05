Seis complementos eróticos para gozar con innovación y pasión de tus relaciones

Que la monotonía llame a la puerta no es raro: tranquilo/a, tu pareja no tiene por qué romperse si eso ocurre, pues hay muchísimas soluciones para salir de ella, al menos en lo que a la vida sexual se refiere.

Con un poco de entusiasmo por volver al juego y la ilusión del principio, y una pequeña ayuda de complementos innovadores para darle vidilla a tus relaciones sensuales, la pasión volverá a vuestra cama en poco tiempo para recordar ese fuego inicial.

No hace falta que sea un día especial, ya que estos productos que os traemos son perfectos para cualquier día si quieres estimular tu sexualidad y el calor sensual de tu relación.

Kit lubricantes ecológicos en monodosis

El más típico pero también uno de los fundamentales aciertos asegurados. Eso sí, estos son diferentes, porque su creación ecológica a base de agua potencia las sensaciones durante el sexo mientras respeta el pH y el cuidado de la piel.

En este kit de Lubets, encontrarás tres cajas de diez unidades monodosis, cada una especializada en una función diferente pero con la misma intención: que todo fluya. Por ejemplo, el de color azul se centra en aportar sensaciones calmantes y reparadoras con su Aloe Vera y el verde tiene una base de aceite que hace que todo resbale; todavía más...

El aroma a granada del rosa junto a otros ingredientes vuelve tu zona íntima más sensible a los estímulos y el de color naranja aporta un toque cálido y fresco al mismo tiempo por la fusión del Aloe Vera y el jengibre. Puedes escoger el color que prefieras en cada pack por 35 euros las 30 unidades.

Aceite comestible

El primer punto fuerte: sabe a algodón de azúcar; el segundo: es totalmente comestible; el tercero: tiene efecto calor; y el cuarto: tiene una pluma para ser utilizada en la técnica “masaje de labios” y una guía que explica dicho masaje en detalle.

Este aceite erótico de LoversPack es una invitación a la sensualidad y al deseo, se impregna lentamente en la piel y, por si fuera poco, la deja hidratada y brillante. Ideal para tantear el terreno con masajes sensuales y prolongados o simplemente para rendirse ante su brillo durante los juegos previos al sexo.

Y este es de sabor algodón por 15,95 euros, pero es que también hay de fresa por 16,50 y de manzana por 15,95.

Bolas brasileñas de aromas

El aceite de coco que compone cada una de estas bolas brasileñas seguro que hace que tus masajes corporales en pareja sean mucho más originales que antes. Sus aromas a uva, menta, fresa, cereza, chocolate y frutas del bosque estimulan el sentido del olfato con la intención de crear una atmósfera de sensualidad que desemboque en una explosión de placer.

Aunque cada uno puede echarle imaginación y hacerlo propio, su uso es más que fácil: se aplica en la piel masajeando suavemente y se irá disolviendo en poco tiempo. Además, el aceite de coco contiene también un líquido lubricante que contribuye de manera idónea a los juegos preliminares para que el camino al orgasmo sea diferente e innovador.

Ahora tienen un 12% de descuento y el pack de seis de Secret Play está disponible por 12,37 euros.

Juego de cartas

¿Por qué no atreverse con algo diferente? Y nunca mejor dicho, Why don’t we? Spice it up es una nueva forma de pasar tiempo en pareja y el juego más caliente para conocerse mejor. A veces, la monotonía abarca más que solo las relaciones sexuales, por eso, con este juego podrás crear fuertes conexiones y mejorar tu relación en todos los sentidos.

Con 150 cartas originales, puedes jugar hasta el nivel que quieras: el “nivel fresco” enciende conversaciones divertidas y significativas para comenzar la noche; el “cálido” hace que la charla pase a temas más cálidos y coquetos; y el “caliente” sube la temperatura y agrega un poco de sabor a tu velada con desafíos especiales.

Este Juego de Why don’t we es perfecto para pasar tiempo de calidad en pareja por 22,95 euros.

Kit erótico de complementos y juegos

Lo mejor de este kit es que tiene un poco de todo y es perfecto para conocer -si es que todavía no las has descubierto-, o para reencontrar, todas y cada una de las zonas erógenas de tu pareja. Un antifaz para dejarte guiar por los demás sentidos, una vela de masaje aromática que, al calentarse, se convierte en un sedoso aceite corporal; y unas esposas con sus llaves para darle emoción a tus relaciones sexuales.

Pero no solo eso, también incluye una corbata plateada, una máscara perfecta para la seducción, un látigo, una boa de plumas para un baile inesperado, un condón con aroma a fresa y unos cuantos pétalos de rosa para hacer que el ambiente sea más que acogedor.

Y por último, pero no menos importante, unos dados con acciones, partes del cuerpo y lugares de la casa para variar un poco y sorprenderos mutuamente. Es de Inedit fiesta y cuesta 34 euros.

Ropa interior comestibles para mujer

Dulzura y pasión en un mismo complemento de Spencer Fleetwood. Este tanga no es lencería al uso, pues está hecho de unos caramelos con sabor a tutti fruti para que puedas comer a mordiscos a tu pareja hasta hacerla llegar al éxtasis.

Están disponibles por 12,90 euros y, por si te parece poco, también tienes la opción de comprar las “candy black cubrepezones” por 9,99 euros y un slip de caramelo por 12,90 euros.

