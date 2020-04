Nueve juegos y actividades para una persona sola en cuarentena

La cuarentena dictaminada por las autoridades para prevenir una mayor expansión del coronavirus ha obligado a muchas personas a pasar las últimas semanas en soledad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados hace pocos días, casi 4,8 millones de personas viven solas en España, es decir, un 10 % de la población. Más de la mitad de ese total (casi 2,8 millones de personas) son menores de 65 años.

Un buen número de esas personas tomaron medidas para estar con alguien durante el confinamiento, pero son muchas las que llevan todo este tiempo sin contacto humano directo. Y aunque la tecnología ayuda a mantenerse en contacto con los seres queridos de un modo casi permanente, hay gente para la cual estar sola durante tanto tiempo puede ser difícil de sobrellevar.

Sucede que la soledad tiene muy mala prensa. A menudo se relaciona con el desprecio o la indiferencia de los demás, la tristeza, la depresión, etc. Además, la tecnología -la misma que brinda el beneficio de estar mejor conectado con los demás- también ha venido a hacernos de alguna manera más limitados: muchas personas ya no saben estar solas, la introspección y el encuentro consigo mismas que la soledad representa les sienta mal.

Según un estudio publicado en 2014 por investigadores de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, la gente prefiere incluso recibir dosis de electrochoque con tal de que pase algo y no estar solas con sus propios pensamientos. El caso es que el tiempo de soledad se puede aprovechar muchas maneras. Tiene un gran beneficio: uno puede hacer lo que quiere, sin dar explicaciones ni pedir permiso a nadie.

Entre esas posibles actividades, están los juegos. Los hay muchísimos para una persona sola. Un clásico son los videojuegos, aunque, por supuesto, ningún gamer necesita que se lo recomienden para dedicar su tiempo a los desafíos en la pantalla. A continuación, otras propuestas de juegos para que se entretengan quienes están solos en casa.

1. Juegos de palabras y números

Desde que los periódicos se hicieron masivos, cuentan entre sus páginas con crucigramas, sopas de letras y otros juegos de palabras que, desde hace décadas, son entretenimiento para innumerables personas. Hace un par de décadas se incorporó a este conjunto de juegos el sudoku, un juego de origen japonés que en lugar de letras utiliza números. Estos juegos, además de proporcionar unos buenos ratos de diversión, representan una gimnasia mental que ayuda a mantener el cerebro activo y joven.

2. Acertijos

Los acertijos también son una gimnasia mental. Proponen un reto, un desafío: se trata de resolver un problema utilizando a menudo el llamado pensamiento lateral, es decir, la búsqueda de lógicas alternativas, que a fuerza de ingenio y creatividad se apartan de las que utilizamos de modo habitual. Una excelente opción son los libros del argentino Adrián Paenza, quien en 2014 fue galardonado con el premio Leelavati, una especie de Nobel para la divulgación de la matemática. Sus trece libros ofrecen decenas de acertijos y pruebas, y todos ellos se pueden descargar gratis en formato PDF.

3. Ajedrez, go y otros clásicos de tablero

Es cierto que el ajedrez, las damas, el go y otros tradicionales juegos de tablero no se pueden jugar de manera individual: siempre hace falta un oponente. La ventaja es que ese oponente puede ser un ordenador o bien una persona de cualquier lugar del mundo, sin importar el idioma que hable, su edad, ni que nunca se sepa nada de ella: lo que único que hace falta es que ambos estén conectados a una misma plataforma web. Por supuesto, también se puede quedar con un amigo, conectarse ambos al mismo sitio y, ya que no pueden acudir ambos al mismo lugar físico, al menos sí podrán disputar partidas online.

4. Solitarios

Como su mismo nombre permite inferir, quizá no haya ningún juego más clásico para jugar solo que el solitario. Lo interesante -y no siempre tenido en cuenta- es que las barajas, tanto la española como la francesa, ofrecen muchísimas variantes distintas de solitarios. Buscar y explorar formas desconocidas es un posible aliciente para jugarlos. Por supuesto, ni siquiera hace falta tener naipes, pues en la web también se encuentran muchas propuestas. Pero las cartas físicas, su textura, su aroma, la individualidad de cada una, para muchas personas ofrecen todavía un encanto particular.

5. Puzzles

Otro juego individual de gran tradición. Es cierto que un rompecabezas se puede armar en equipo, pero a menudo el placer es mayor cuando el desafío se asume en solitario. La dificultad en este caso consiste en que, desde luego, se debe tener un puzzle en casa, pues la cuarentena impide salir a buscar uno. Pero si hay uno casa, quizás en el fondo de un trastero o juntando polvo encima de un armario, esta puede ser la gran ocasión para afrontarlo: sus piezas suponen muchas horas de entretenimiento.

6. Juegos de mesa

Varios de los citados hasta aquí se pueden considerar juegos de mesa, desde el ajedrez y el go hasta los puzzles, pero existen muchos otros, más modernos, que admiten ser jugados por una sola persona. Vuelve a aparecer -como en el caso de los rompecabezas- el inconveniente de que hay que tenerlos ya en casa; si es el caso, basta con desempolvarlos y disfrutar. Entre los juegos individuales más recomendados por algunas webs especializadas se encuentran Utopia Engine, Mage Knight, Robinson Crusoe, Friday, El Señor de los Anillos, Arkham Horror y Eldricht Horror (salvo los dos primeros, inspirados en clásicos de la literatura, de Daniel Defoe, J. R. R. Tolkien y H. P. Lovecraft).

7. Juegos literarios

Y ya que se mencionan clásicos de la literatura, también la escritura ofrece muchas actividades lúdicas que pueden resultar excelentes pasatiempos individuales para estos días. Sobre todo, muchas consignas de talleres literarios: propuestas cuyo objetivo no consiste en que la persona aprenda a escribir, sino a que juegue con las palabras, les pierda el respeto, se familiarice con ellas. Por ejemplo, buscar un texto en un idioma totalmente desconocido y "traducirlo", tratando de imaginar el significado de esas palabras y construcciones de las que no se tiene idea.

8. Escribir listas

Otro entretenimiento posible es escribir listas. Listas de lo que sea: "objetos que me gusta llevar en los viajes", "cosas que me dan miedo", "personajes de ficción que me gustaría conocer en persona", etc. Incluso de algunas listas pueden surgir adivinanzas para los amigos en las redes sociales: por estos días circulan muchas listas de "diez artistas o bandas que he visto en concierto (pero una es falsa)".

9. Iniciar un blog

Y también puede ser un buen momento para comenzar con una bitácora, un blog o un espacio en la web en el que compartir ideas u opiniones acerca de un determinado tema. Si hacía falta tener tiempo para poner por fin manos a la obra en un proyecto así, el momento puede ser este.

