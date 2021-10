¿Es malo tomar suplementos de biotina para la caída del cabello y las uñas?

Jordi, lector y socio de eldiario.es nos escribe el siguiente texto en un correo electrónico: "me gustaría que hablaseis de los suplementos a base de biotina. Yo comencé a tomarlos hace cosa de diez años cuando durante una temporada se me cayó mucho el pelo y el dermatólogo me comentó que existía un medicamento llamado Medebiotin Fuerte que suplementaba posibles carencias de biotina y cortaba la caída del cabello. Lo probé y funcionó muy bien, así que sigo tomándome una pastilla cada día y con 50 no diría que tengo pelazo, pero soy la envidia de muchos amigos... Pero resulta que ahora he leído que estos suplementos pueden tener efectos secundarios y me he quedado preocupado. Os agradecería aclaraciones".

Qué es la biotina

La biotina, también conocida como vitamina H o B7, según la nomenclatura, es un ácido vitamínico estable al calor, soluble en alcohol y agua y altamente oxidable que participa de manera decisiva en el metabolismo de los azúcares, las grasas, los aminoácidos y las purinas. De ahí que se le considere vital, y más si se tienen en cuenta que no lo podemos sintetizar.

Si se encuentra en bajos niveles plasmáticos, puede provocar dermatitis y alopecia, así como uñas quebradizas entre otros problemas. No obstante, se antoja difícil tener un déficit de biotina, a diferencia de otras vitaminas, porque está muy presente en numerosos alimentos y además las cantidades requeridas son bajas: sobre los 200 microgramos en niños y sobre 300 microgramos en adultos.

La yema de huevo, los frutos secos, el pescado, las vísceras, etc., contienen abundante biotina. Por otro lado, algunos estudios apuntan a que una cantidad importante de nuestros requerimientos de biotina proceden de la microbiota o flora intestinal, donde diversas bacterias la sintentizan para que la absorba nuestro intestino. De ello se puede deducir que el déficit de biotina solo se podría producir en caso de que tuviéramos una alteración importante de la microbiota, tal vez derivada de un síndrome de colon irritable o algún otro trastorno autoinmune, y que además nuestra dieta fuera muy deficiente.

¿Funcionan los suplementos de biotina?

Para estos casos se prescriben los suplementos de biotina, que en efecto en el común de las personas pueden reforzar la producción de queratina y vello. Es normal que mientras se tomen estos suplementos el pelo crezca más deprisa e incluso en lugares donde hasta la fecha era débil, y así mismo lo hagan las uñas. No obstante, según la prestigiosa revista norteamericana Consumer Reports, una referencia en el sector, no se ha demostrado hasta la fecha que los suplementos de biotina sean eficaces para prevenir ni revertir la alopecia.

Es decir que aunque refuercen el cabello, no pueden frenar su caída, debida a la muerte del folículo, no a su vigor en la producción de la proteína del cabello. De esta suerte, a Jordi deberíamos aclararle, con los datos que se tienen en mano, que su "pelazo" se debe seguramente a su genética más que a los suplementos y que como no se descarta que el estrés por la caída del cabello retroalimente la alopecia, seguramente el medicamento tuvo en su día un efecto placebo positivo al eliminar la tensión.

¿Tienen efectos secundarios?

Por otro lado, Consumer Reports también advierte de que estos suplementos aportan 5.000 microgramos por dosis, que es 15 veces la dosis necesaria para el metabolismo, lo que crea un exceso de biotina plasmática con consecuencias desconocidas. Por el momento solo se ha podido certificar que el exceso de biotina puede enmascarar problemas serios en determinados análisis de sangre, según la citada publicación, que recomienda informar al médico sobre la ingesta de este suplemento antes de someternos a un análisis.

Por su parte el ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, asegura en la ficha técnica de Medebiotin Fuerte que nuestro cuerpo es perfectamente capaz de eliminarla mitad de la dosis en forma inalterada del compuesto y la otra mitad en subproductos, sin que se hayan descrito ningún tipo de intoxicaciones por exceso de ingesta. Tampoco relata efectos adversos.

Una página web de salud apunta a problemas de sobre ingesta del feto o el bebé en caso de embarazadas o lactantes, pero la ficha técnica del medicamento los descarta completamente, infiriendo que se trata de una sustancia perfectamente metabolizable. Tampoco se tiene referencia de estudios que indiquen que a largo plazo pueda causar problemas de infertilidad en las mujeres.

Así que podríamos decirle a Jordi que no debe preocuparse por los efectos del suplemento de Biotina si bien en caso de análisis de sangre debería advertir a la facultativa o facultativo que lo encargue o bien directamente dejar de tomarlo durante los días previos.

Total, parece que no hace nada, ni para bien ni para mal. Y aplicando el sentido común, aconsejarle que deje de tomarlo, al menos de cara a su bolsillo, pues como Consumer Reports asegura, no necesitamos los suplementos de biotina.

