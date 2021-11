Elegir auriculares de diadema: 5 modelos a muy buen precio para este Black Friday

Ahora que 2021 se acerca a su último trimestre los viajes en transporte público y los largos trayectos huyendo del frío del exterior empiezan a ser más habituales. Para estos ratos, la mayoría de nosotros disfrutamos de acompañamiento musical y, para ello, necesitamos unos auriculares de diadema baratos para nuestro móvil.

En la actualidad, podemos ver a muchas personas con los típicos cascos que se introducen en nuestros oídos, como los AirPods o los Samsung Buds. Pero este tipo de gadgets pueden ser algo molestos para algunos usuarios, ya que muchas veces, hasta que los compramos, no sabemos exactamente cómo nos vamos a sentir con ellos puestos.

La solución suele ser acudir a los auriculares de diadema: los clásicos cascos unidos entre sí con una tira que se sujeta sobre nuestra cabeza. En muchas ocasiones, este tipo de periféricos solucionan las posibles molestias que nos puede acarrear meternos un auricular por la oreja, además de que traen consigo algunas ventajas.

La principal es que los sistemas pasivos de cancelación de ruido suelen funcionar mejor, ya que la mayoría de cascos de diadema cubrirán nuestra oreja por completo. Otra es que, en general, suelen ofrecer una mayor calidad que las versiones in-ear.

¿Cómo elegir un auricular de diadema?

¿A qué uso vamos a destinar el auricular?

Para DJ

Para trabajar en estudio

Auriculares para HIFI

Para utilizar con smartphone y tablet

Para gaming

¿Cuál es la mejor marca de auriculares?

Existen marcas con una larga trayectoria en el diseño y desarrollo de auriculares como:

Sennheiser

AKG

Beyerdynamic

Bose

Grado

Sony

Audio Technica

Phillips

JBL

¿Cuánto cuesta un auricular de diadema?

Hoy en día puedes encontrar modelos de auriculares desde unos 10-12 euros y llegar hasta el límite que tú te quieras imponer, aunque no siempre el incremento de precio justifica una mejora de la calidad. Por eso nos hemos esforzado por encontrar los audífonos con mejor relación calidad precio.

Tipos de auriculares de diadema

Auriculares abiertos : son ideales para escuchas detalladas, prolongadas, ya sea por placer en casa, con un equipo de alta fidelidad, o por trabajo en un estudio, delante de una consola o mesa de estudio, haciendo una edición de audio o una producción. Como hemos dicho, el sonido entra y sale, por lo que hay que procurar no tener ruido ambiente que nos pueda interferir la audición o gente alrededor a la que podamos molestar.

: son ideales para escuchas detalladas, prolongadas, ya sea por placer en casa, con un equipo de alta fidelidad, o por trabajo en un estudio, delante de una consola o mesa de estudio, haciendo una edición de audio o una producción. Como hemos dicho, el sonido entra y sale, por lo que hay que procurar no tener ruido ambiente que nos pueda interferir la audición o gente alrededor a la que podamos molestar. Auriculares cerrados: son aptos para todas las situaciones donde necesitemos aislamiento, por ejemplo, trabajando en la cabina de un DJ, o en una sesión de grabación con un micrófono que pudiera captar el sonido que sale de los auriculares y estropear la toma.

Existen otros dos tipos de auriculares, circumaurales, que se sitúan alrededor del oído, y supraurales, que se colocan sobre la oreja.

Los auriculares circumaurales son más grandes, y, al no apoyar sobre la oreja, más confortables (sobre todo si usas gafas), además de producir una sensación de amplitud sonora en la reproducción.

son más grandes, y, al no apoyar sobre la oreja, más confortables (sobre todo si usas gafas), además de producir una sensación de amplitud sonora en la reproducción. Los auriculares supraurales son de tamaño más reducido, por tanto, más ligeros. Eso les confiere una mayor portabilidad, además de no abrigar las orejas en exceso, algo que se agradece mucho en épocas de calor.

Algunas cuestiones a tener en cuenta

A la hora de elegir unos cascos de diadema para utilizar durante nuestro trayecto al trabajo, hay que tener valorar algunos puntos:

Bluetooth. En la actualidad, son muchos los fabricantes de móviles que están empezando a obviar el puerto jack para auriculares. Además, los cables pueden hacerse incómodos en el transporte público. Por eso, hay que tener en cuenta qué uso le queremos dar y si preferimos una versión inalámbrica o no.

En la actualidad, son muchos los fabricantes de móviles que están empezando a obviar el puerto jack para auriculares. Además, los cables pueden hacerse incómodos en el transporte público. Por eso, hay que tener en cuenta qué uso le queremos dar y si preferimos una versión inalámbrica o no. Sistemas de cancelación de ruido. Como hemos dicho antes, muchos modelos de este tipo cuentan con un sistema pasivo de cancelación de ruido: las almohadillas. Pero los auriculares de alta gama pueden disponer de sistemas activos, lo que hace que prácticamente oigamos nada del exterior. Esto no es realmente importante, salvo que nos moleste el ruido del transporte público o que nuestro trabajo lo requiera.

Como hemos dicho antes, muchos modelos de este tipo cuentan con un sistema pasivo de cancelación de ruido: las almohadillas. Pero los auriculares de alta gama pueden disponer de sistemas activos, lo que hace que prácticamente oigamos nada del exterior. Esto no es realmente importante, salvo que nos moleste el ruido del transporte público o que nuestro trabajo lo requiera. Autonomía. Pocas cosas son más molestas que quedarse sin batería en los cascos durante un viaje, por eso es muy importante fijarse en la autonomía de los auriculares que vayamos a comprar. Lo más recomendable, es que no baje de las 8/10 horas de uso.

Pocas cosas son más molestas que quedarse sin batería en los cascos durante un viaje, por eso es muy importante fijarse en la autonomía de los auriculares que vayamos a comprar. Lo más recomendable, es que no baje de las 8/10 horas de uso. Peso. Aunque sea algo que pasa desapercibido, hay que tener en cuenta el peso, la diadema y las almohadillas de las que disponen los cascos. Esto puede ser crucial, sobre todo para aquellas personas que llevamos gafas, ya que este tipo de aspectos pueden hacernos daño en usos prolongados.

Philips SHB-3175BK/00 BASS+

Por 50,57 euros, los SHB de Philips son una de las mejores opciones sin ni siquiera acercarnos al centenar de euros. Se trata de un modelo plegable e inalámbrico, por lo que es realmente fácil de transportar y de guardar.

Las almohadillas son muy útiles como sistema pasivo de cancelación de ruido y, en la mayoría de los casos, nos permitirá disfrutar del sonido de nuestro móvil sin problemas. Además, lleva micrófono integrado para poder coger las llamadas sin necesidad de quitárnoslos.

JBL Tune500BT

JBL es una de las grandes marcas en lo que audio respecta y los cascos Tune500BT ofrecen una muy buena calidad/precio. Por 39,94 euros, estos auriculares Bluetooth se postulan como una gran alternativa para quienes buscan gastar poco pero sin renunciar a un buen sonido.

El Tune500BT dispone de unas almohadillas algo pequeñas, por lo que no logran cancelar bien el ruido, pero su calidad de sonido (tecnología JBL Pure Bass) es sorprendente en comparación a modelos similares. Estos cascos, además, cuentan con una autonomía de hasta 16 horas de uso y un tiempo de carga de dos horas, por lo que es muy útil para viajes.

Sony WHCH510B.CE7

Por 50 euros (34,92 en oferta), los Sony WHCH510B.CE7 son ya un clásico en lo que a gama media-baja respecta. Los auriculares inalámbricos de Sony son una de las opciones más habituales y es que aúnan comodidad y precio.

Con cuatro perfiles de Bluetooth, los WHCH510B.CE7 logran un gran resultado prácticamente con cualquier dispositivo y sin latencia aparente. Además, si en el anterior caso la autonomía destacaba, en este es realmente importante: su batería aguanta hasta 35 horas de uso. Tiempo de sobra para toda la semana laboral.

JBL Tune 500

¿Y si queremos ahorrar lo máximo posible? Los Tune 500 de JBL es la versión con cable que, simplemente, cuesta alrededor de 25 euros.

Es una alternativa muy económica para quienes no necesitan, o no les interesa, la conectividad Bluetooth. El cable, como es habitual, es un jack de 3.5mm, además, al igual que el 500BT, dispone de la tecnología JBL Pure Bass que optimiza el sonido. Además, al no ser inalámbrico, no tendremos ningún problema de latencia o batería.

Soundcore Life Q30

Auriculares inalámbricos con conectividad inalámbrica bluetooth la marca Anke. Poseen cancelación de ruido activa híbrida, calidad Hi-Fi de sonido y ecualización a través de una aplicación de móvil.

