Plantas todoterreno que poner en tu balcón en tiempos de calor extremo (y cómo cuidarlas)

Si tienes la suerte de contar con un gran jardín o un parque cerca de casa, te habrás dado cuenta de lo importante que es para crear una sensación de bienestar y salud en las ciudades. Nada como una arboleda y un suelo verde bien tupido en lugar de asfalto para reducir la sensación de calor y aumentar la calidad del aire y el confort.

Ni en el salón ni bajo esa ventana: el arte de elegir ubicación para tus plantas

Más

Si no es tu caso pero dispones de un soleado balcón o de unos pocos metros con buena luz dentro de casa, tengo una buena noticia para ti. Existen un montón de plantas que resisten ambientes calurosos y que te darán la oportunidad de disfrutar de los beneficios de la jardinería, por inhóspito que te pueda parecer ahora.

Es un hecho: las ciudades necesitan respirar y cada vez somos más conscientes de lo indispensables que son estos volúmenes vegetales. No lograrás frenar de golpe el cambio climático pero al menos las calles (y tu casa) lucirán más bonitas si vistes de verde tu balcón o cambias ese viejo mueble por un montón de plantas. ¿Te apuntas?

Recursos frente al calor

La forma rápida de justificar la resistencia de una planta en condiciones de achicharramiento, frente a un sol abrasador o ante episodios de calor extremo es su origen. Si en su hábitat natural están acostumbradas a este tipo de ambientes, su ADN contiene información que la convierte en 'la más dura de la clase'.

Cuando hace calor, las plantas evaporan más rápidamente el agua, lo que conduce a un mayor estrés hídrico. Esto significa que las plantas pueden perder agua con mayor rapidez de lo que son capaces de absorber a través de las raíces.

Antes de hablar de plantas, repasemos cuatro trucos que harán que estas estén más cómodas y un poco más a salvo de los efectos del sol abrasador en tu balcón:

Junta las plantas. No solo conseguirás un efecto más agradable y natural, sino que se ayudarán mutuamente a contrarrestar esa pérdida de agua a causa del calor. Coloca las más delicadas en un estrato secundario, protegiéndolas con la sombra parcial proyectada por las más duras. Utiliza macetas acordes a su tamaño. Una planta a la que se le han quedado pequeños los zapatos es propensa a que su sustrato se seque más rápido. Si tu planta dispone de una maceta y sustrato adecuados, logrará retener la cantidad suficiente de agua para esos momentos en los que el sol pega con más fuerza. Riega cuando lo necesite, pero mejor en las horas más amables. Puedes hacerlo tanto al caer la tarde como a primera hora. Lo importante es que ese agua esté disponible el mayor tiempo posible para tu planta soleada. Si riegas en las horas más violentas, la eficiencia en el riego será menor. Utiliza la sombra. Ayudarte con un pequeño toldo, cortinas aptas para exterior o materiales orgánicos para cubrir la barandilla de tu balcón es una buena idea. Además, le dará a tu balcón cierto estilo y armonía con otros elementos como el suelo o el mobiliario.

Cuatro plantas resistentes para poner en el balcón

Existen dos formas de comprobar si una planta va a ser feliz en tu caluroso balcón:

Colocar cualquier planta y ver qué tal se le da. Pero esto conlleva un alto peligro de fracaso... Buscar algo de información que te pueda dar pistas de que esa planta va a estar genial ahí afuera.

Respecto a lo segundo, puedo ayudarte. Aquí van cuatro grupos de plantas que resisten bien al calor:

Suculentas

Como sabrás, el equipo de las plantas suculentas, en las que incluiremos también los cactus, son de las más duras en cuanto a escenarios de sequía y sol intenso. Es más fácil matarlas por regarlas con demasiada frecuencia que si las sometemos a ambientes extremos y de calor récord como los que estamos contemplando.

Puedes incluir y coleccionar estas fantásticas plantas en tu balcón. Incluso dentro de casa, cerca de una ventana bien iluminada, podrán vivir con dignidad. Mis favoritas son los sedum, las euforbias como la Euphorbia alluaudii, el mesem (Mesembryanthemum cordifolium) o las echeverias.

Arbolitos

Si de calor y sol directo hablamos, que sepas que existen algunos arbolitos idóneos para lucir en nuestro balcón. ¿Has pensado alguna vez en tener un pequeño olivo, un almendro o un cítrico?

Pues sí, aunque no será tan vigoroso como lo sería en ambientes más extensivos, es una planta que te dará muchas alegrías si la tienes en una buena maceta y la riegas de vez en cuando. Por el sol no te preocupes, que a estos frutales les encanta con fin de florecer a tope y dar algún fruto que otro.

Plantas aromáticas

¿Cuántas veces hemos cultivado un romero en la cocina y no ha funcionado? A las plantas aromáticas les encanta el sol y toleran genial la sequía. ¿Las puedes tener dentro de casa? Sí, pero no estarán tan felices como en tu balcón. Ten en cuenta que en la naturaleza suelen crecer en terrenos muy drenados, así que no las agobies con los riegos, que les pasará algo parecido a las suculentas.

Me encantan la lavanda (Lavandula stoechas), la salvia (Salvia officinalis) y las herbáceas como el orégano (Oreganum vulgare) o el cilantro (Coriandrum satiuum), aunque en este caso te advierto que deberás de prestar algo más de atención al riego.

¿Y flores?

Por supuesto. Las plantas anuales o de temporada son las reinas del balcón. No te cortes y pon todas las que te imagines en él. Eso sí, atención con los días más calurosos, que las hay más delicadas como el pensamiento o las capuchinas. Al fin y al cabo, lo suyo no es retener agua en sus tejidos como lo haría una suculenta.

¿Alguna opción dura? Me gusta incluir plantas como los tradicionales pero siempre llamativos geranios (Pelargonium), las gazanias (Gazania rigens) u opciones más originales como la llamada guara (Oenothera lindheimeri); te encantarán sus flores casi voladoras.