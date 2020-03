El boletín de hoy: Los tratamientos que pueden funcionar, el récord de Estados Unidos y un horario escolar que inspira

Cada día, en este espacio te propongo ideas para entretener o distraer, aunque probablemente te sobre poco tiempo, como a la mayoría. Aunque estemos en casa hacemos malabarismos entre el trabajo, el cuidado de niños y familiares, la limpieza y otras tareas domésticas. Estas líneas quieren sobre todo darte alguna pista para el descanso o la inspiración.



Aquí arriba está el horario que utiliza una maestra de León para sus hijas y que ha sacado de esta web de ayuda para profesores. Nos recuerda que, aunque cueste, hay que guardar un rato para ese "juego libre".



Algunas ideas para hoy:



📺 Series para el finde. Aquí una pieza de VerTele con las series de estreno, españolas y no, y en varias plataformas.



📗Meditando con los Rolling. Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, nos lee un libro que le ayudó en su recuperación de las drogas y el alcohol y que habla de qué es la esperanza. "El tiempo está de nuestro lado", lee. Es un pasaje del libro Keep It Simple: Daily Meditations for Twelve-Step Beginnings and Renewal. Aquí está el libro y aquí está la transcripción de lo que dice Wood.



🤭 Un poco de humor. Maneras de no tocarse la cara, según la inspiración de clásicos del arte. Ayuda tener una cara a lo Picasso o ser una estatua griega: aquí los chistecillos con bonitas ilustraciones del New Yorker.



🕰 La agenda cultural del día en casa, hora a hora, que hace todos los días nuestro reportero Francesc Miró. Hoy vuelve el festival #yomequedoencasa.