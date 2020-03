El boletín de hoy: la tendencia de la epidemia según la comunidad, la compra de millones de mascarillas y los consejos de un periodista que estuvo preso en Irán

📊 Dónde estamos. Este miércoles 25 era la primera fecha que tenían en mente como punto de inflexión las autoridades sanitarias. La Comunidad de Madrid se la marcó como meta mental donde el número de casos positivos comenzara a remitir. Esto no ha sucedido, pero la curva en casos nuevos y hospitalizaciones ya se está suavizando, pese al aumento de muertes en las últimas horas.



La situación es desigual según comunidades autónomas, con los peores momentos en Madrid y en Cataluña. En esta pieza puedes ver la tendencia por zonas. Raúl Sánchez y Ana Ordaz, que componen nuestro equipo de datos, acumulan datos de tres días antes de poner una flecha para abajo o para arriba porque tienen en cuenta que la comunicación de datos no es homogénea todos los días.



"Con la evolución del incremento de casos nuevos si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás", dijo este miércoles Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias. También insistió en que volver a recuperar el incremento es "fácil" y por eso hay que mantener la tensión cuando lleguemos a ese máximo.



El objetivo es reducir los contactos de riesgo y esto "se ha conseguido", según Simón. La cuenta pendiente siguen siendo evitar el contacto dentro de los hogares con personas con síntomas. Aquí los consejos del Ministerio de Sanidad para aislarse en casa.



😷 Más material. Mientras las fábricas españolas se reconvierten o aumentan su producción de material sanitario, el Gobierno ha comprado tests y equipos a China por 432 millones de euros. Serán entregados semanalmente, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. También pidió "solidaridad" de otras comunidades para que ayuden a Madrid con material y dijo que se hará lo mismo cuando haya más necesidades urgentes en otros lugares.



Esto ha comprado el Gobierno: 550 millones de mascarillas

11 millones de guantes

5,5 millones de tests rápidos

950 respiradores

🩺 Tests para trabajadores esenciales. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a hacer tests de coronavirus a los empleados de servicios esenciales que están en primera línea, tengan síntomas o no. Se trata de hacer tests por ejemplo a los agentes de la Policía Municipal, los bomberos, el personal del Samur-Protección Civil y los conductores. 👀 Mirando al futuro. Simón avanzó que cuando se levanten las restricciones se hará de manera progresiva y habrá que prepararse para hacer más pruebas de inmunidad pensando en la siguiente ola epidémica. Hay muchos más casos que los confirmados porque a menudo los síntomas son leves o no ha habido capacidad logística en estos días para hacer pruebas a personas con síntomas pero no hospitalizadas. Por ejemplo, la Seguridad Social ha registrado más de 130.000 bajas por coronavirus.



👉 Reino Unido ya está acelerando la fase de clasificación de la población y quiere hacer pruebas a la población para saber si tiene o ha tenido el virus con tests rápidos que quiere se hagan en las farmacias o en casa tú mismo como si fuera un test de embarazo. Las pruebas empezarán en Oxford en los próximos días y, si van bien, se ampliarán al resto del país. Nuestra experta, la médico Esther Samper, explica aquí los diferentes tests y para qué sirven.



📚 La Selectividad se retrasa unas semanas. Los exámenes de acceso a la universidad se harán entre el 22 de junio y el 10 de julio para todas las comunidades. Las pruebas estaban previstas para principios de junio. El calendario se podrá tocar en función de las circunstancias sanitarias, pero el objetivo es que "nadie pierda el curso". Aquí nuestra pieza con más detalles.



🛑 Las restricciones. España es uno de los países que ha tomado más medidas de aislamiento de la población en todo el mundo, según un índice que ha elaborado y sigue actualizando la escuela de gobierno de la Universidad de Oxford. Aquí está el mapa.



💪🏼 Algo bueno. Todos los virus mutan: por ejemplo el de la gripe y por eso hay que hacer una nueva vacuna cada año que es una mezcla de posibles versiones de la gripe para esa campaña. El coronavirus también muta, pero la experiencia desde diciembre indica que no lo hace tan rápido como otros: hay pocas variaciones genéticas entre el virus en China y el que se está dando en otros sitios del mundo. Esto es una buena noticia porque la vacuna podrá inmunizarnos durante más tiempo. Tendrá efectos más duraderos que otras, como las vacunas del sarampión o la varicela. Aquí el artículo del Washington Post donde lo explica (recuerda puedes abrir el enlace aunque no seas suscriptor dándole a la opción de "free").



🙌 La cuidadora de Hermann, enfermo de Alzhéimer que vive en Vigo, lo convenció de que los aplausos de las ocho eran por sus interpretaciones con armónica. Ella colgó el vídeo y ahora es verdad: sus vecinos le aplauden y corean su nombre cada noche. Escribe su historia Natalia Junquera en El País.